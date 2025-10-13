　
政治

逃逸移工「賣帳戶給詐團」暴增4倍　王世堅：人跑了重罰也沒用

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委王世堅13日在臉書發文，於立法院財委會質詢金管會主委彭金隆時，直指台灣壽險業資金運用結構失衡。他指出，國內保險業可動用的資金高達35兆元，卻有7成、約25兆元流向海外，主要投資在外國債券和基金。王世堅認為，這種現象不僅與政府打造「亞洲資產管理中心」的目標背道而馳，也使台灣難以吸引外資進駐管理。

王世堅強調，海外投資風險早已顯現，例如俄烏戰爭引發的債券違約，以及匯率波動帶來的損失，都讓國內壽險公司蒙受重大損失。他呼籲政府應積極引導保險資金回流台灣，投入交通建設、社會住宅、長照及綠能等公共領域，不僅有助於國家發展，也能創造穩定收益並兼顧社會責任。雖然金管會和財政部已展開行動，王世堅仍希望加快腳步，讓資金真正用在台灣產業和民眾身上。

另外，他也提出外籍移工銀行帳戶被詐騙集團利用的問題。王世堅表示，近年來因移工逃逸或失聯，將銀行帳戶賣給詐騙集團的案件激增，從2022年到今年6月，已累計超過2000件，成長近4倍。

他認為光靠重罰無法遏止問題，因為許多移工早已離境，法律制裁難以落實，因此主張應直接斷絕這類帳戶，阻止詐騙集團繼續利用；同時，勞動部也需於合約中明訂規範，避免帳戶遭轉售，「人權可以暫時放一邊，重點是保護社會、杜絕詐騙。金管會、勞動部必須把事情講清楚、做徹底，不要再把簡單問題複雜化！」

王世堅最後強調，不論是資金外流或詐騙帳戶，都攸關台灣資源是否真正造福國人。他表示將持續監督相關政策，力促資金留在台灣，投入國內建設，守護台灣社會安全。

10/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

