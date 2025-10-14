國際巨星！藍委、議事人員搶合影　王世堅：男襯托帥、女生變美女

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委王世堅過往質詢金句，被中國網友剪輯成歌曲《沒出息》紅遍兩岸。王世堅今（14日）現身立法院院會時，也被議事人員和藍委張嘉郡、吳宗憲等人搶合影，王世堅笑稱，男生找他合照好處是襯托帥，女生則是美女，「因為我是野獸嘛」。

▲民進黨立委王世堅在中國抖音上爆紅，藍委也搶合照。（圖／記者黃國霖攝，下同）

近日，一首由網友剪輯「王世堅早年質詢片段」創作的歌曲《沒出息》爆紅，歌詞「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話！你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息」，更是洗腦兩岸網友，在網路掀起熱烈迴響。

王世堅受訪被問到此事幽默回應，「網路世界真的太神奇了，充滿生命力與創造力，真的是人才濟濟，充滿天才與鬼才，自己是嘆為觀止」。

而王世堅今日上午現身立法院會簽到時，也被議事人員和藍委搶著合影，並笑稱王世堅是「立法院團寵」。媒體也問到，現在找委員合影的人有沒有變多？王世堅笑說，「那一定要的啊」。張嘉郡聽聞也說，「我也要一張」。吳宗憲則稱讚，「你是世界巨星欸」。

王世堅笑說，男生找他合照的好處是可以襯托他們的帥。張嘉郡好奇地問，「那女生呢？」王世堅回應，「因為我是野獸嘛」，那她們是美女，這照片是美女與野獸。一旁的吳宗憲也提到，「堅哥上次幫我簽名那個恰吉，現在應該水漲船高。」現在王世堅是世界巨星。王世堅則謙虛地說，沒有沒有，不敢。

媒體好奇問，有想過自己變這麼紅嗎？會拿小提琴重現這首歌嗎？要不要幫忙起音？王世堅則僅說，不好意思，謝謝大家好意，他唱的會不太一樣，他原味會太兇悍。