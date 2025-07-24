vivo台灣首款摺疊X Fold5「舊換新3萬有找」　總經理樂觀：不設目標

記者蘇晟彥／台北報導

vivo全新摺疊旗艦X Fold5 23日正式在台灣上市，以輕薄設計、超強續航與旗艦級影像實力，重新定義摺疊手機體驗，同時首度導入「預先登記」盲購機制，吸引大量消費者搶先參與，總經理陳怡婷也在會上宣布盲購登記量突破2千，同時X Fold5價格則為52,900元。但國際版對標港版、中國版價格都高上不少，陳怡婷也解釋，在內裝和規格還是有些許不同，但能明白消費者疑惑，因此這次推出各種加碼好禮，不管是vivo本身用戶、其他品牌，搭配方案幾乎就能以3萬元左右的價格入手，希望能藉此擴大摺疊手機市場及普及率。

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vivo首款摺疊手機 X Fold5 登場 8.03吋大螢幕、能同時運行5個App



▼vivo在台灣推出首款大摺X Fold5，不管是被解讀成試水溫、搶用戶，在這次推出超大折扣吸引買氣。（圖／記者蘇晟彥攝）



vivo 23日在BELLAVITA寶麗廣塲舉辦上市記者會，在先前就公布相關功能後，消費者最關心的價格也由vivo台灣總經理陳怡婷揭曉，這次僅有一個規格16GB RAM+ 512GB ROM，售價52,990元，陳怡婷表示，「對應消費者最實際的商務及日常需求。更重要的是我們將X Fold5打造成消費者願意買也買得起的選擇，所以針對市場vivo真心誠意設計多元優惠方案，期待X Fold5徹底打破入手門檻，讓摺疊旗艦走入消費者日常。」

此外，陳怡婷在會上也揭露預購、換機方案，相較於先前旗艦系列通常落在3萬元左右，這次摺疊機儘管對標三星已經便宜2萬，但跟品牌本身價格有落差，因此這次在舊機換新機上給出大折扣，

• 凡持X70系列(含)以上舊機回到 vivo官方體驗店，完成指定檢測並符合回收資格，即可換購X Fold5時，享有最高12,000元折抵優惠。

• 持Z Fold系列或iPhone13系列(含)以上舊機參與換購者，享現折10,000元。

• 持V系列、其他X系列舊機用戶，全額付款可享現抵7,000元的換購回饋。

希望透過額扣方案，讓手機整體價格降到3萬元左右，此外針對消費者對於摺疊機的「擔憂」，官方也提供凡於官方體驗店預購，即可享有原廠延長保固1年，以及不限內外螢幕的螢幕意外保固12個月乙次，打造更全面的產品保障，讓用戶在使用期間更無後顧之憂。

▼vivo台灣總經理陳怡婷在記者會上正式揭露vivo X Fold5價格，建議售價為52,990元。



對此，會後陳怡婷接受媒體聯訪時指出，vivo X Fold5 作為台灣市場第一款引進的摺疊機，並沒有設定具體的銷量目標，主要是想要透過解決過去消費者對於摺疊機的「痛點」，此舉也被媒體視為正在試水溫，但他解釋，目前預購登記的數量確實超過預期，已經緊急向總部爭取更多貨源，但目前預估數字並不一定會達到預期。

針對定價差異，陳怡婷指出因為國際版支援eSIM，且規格有些許不同，因此在定價上確實相較於港版、中國版價格價高，因此他們也研擬出很多折價方案，希望讓消費者感到有感，同時希望在售後服務上做到最好，降低對於摺疊機的憂心。