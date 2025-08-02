vivo X Fold5三大電信優惠整理！在台首款折疊手機最高爽拿3.6萬

記者蘇晟彥／綜合報導

vivo日前發表全新摺疊旗艦vivo X Fold5，1日三大電信公告相關優惠。即日起至9月15日搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信指定資費，vivo X Fold5最低0元起輕鬆入手。8月4日至8月31日至全台官方體驗店購機，更可享總價值最高達36,000元的專屬禮遇，涵蓋原廠保固延長一年、價值18,000元螢幕意外保固12個月乙次，以及加碼舊換新等多重回饋。

▼vivo三大電信優惠方案出爐。（資料照／記者蘇晟彥攝）



中華電信申辦精采5G方案享舊換新最高再折3,000元

中華電信精采5G購機方案推出vivo X Fold5專屬優惠，誠意回饋追求極致體驗的消費者。即日起至9月15日，申辦精采5G方案除享舊換新最高折抵3,000元；活動指定期間內，還可登錄兌換包含六福村水樂園、麗寶樂園(水陸二選一)、義大遊樂世界等三座主題樂園限量門票；至vivo官網登錄可獲得原廠延長保固一年，提升使用保障，讓消費者輕鬆升級摺疊新日常。

台灣大哥大獨家抽75吋大電視 多重影音好禮一次滿足

台灣大哥大指定專案vivo X Fold5最低0元起，再享豐富影音娛樂好禮，打造升級版行動生活體驗。即日起至9月15日，完成vivo官網登錄即送原廠延長保固一年，再抽市值51,900元的75吋TCL液晶電視，讓視野全面升級。老客戶可享最高折價2,500元，刷台北富邦信用卡再享最高24期0利率(限直營門市)，同時再送YouTube Premium 4個月、KKBOX 3個月與MyVideo 3個月免費服務，無論追劇、聽歌，都能在摺疊旗艦的大螢幕上享受前所未有的沉浸式娛樂饗宴，一次到位開啟全方位升級的行動影音生活。

遠傳電信空機獨家送萬元登機箱+手機保險一年期！指定方案送影音饗宴好禮

遠傳電信震撼推出開賣優惠，購買vivo X Fold5空機，獨享一年期手機保險，再加碼送市價13,500元的Samsonite 20吋登機箱(註1)，數量有限送完為止！搭配遠傳心5G月付1399元(48個月)指定專案，就能以22,490元將vivo X Fold5帶回家，完成vivo官網登錄即可享原廠延長保固一年；遠傳獨家再送「行動裝置險」2個月免費優惠，讓消費者使用摺疊新機更安心；影音娛樂優惠也同步到位，搭配指定方案可享Spotify首次訂閱前4個月免費、遠傳friDay影音影劇暢看2個月、防駭心守護/來電答鈴3個月免月租，還享信用卡/無卡分期0利率，刷遠傳friDay聯名卡還享最高8%回饋，綁約加購Samsonite 20吋登機箱只要優惠價4,990元！無論辦門號、買空機，多重獨家好禮絕對讓V粉滿載而歸！