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vivo X Fold5三大電信優惠整理！在台首款折疊手機最高爽拿3.6萬

記者蘇晟彥／綜合報導

vivo日前發表全新摺疊旗艦vivo X Fold5，1日三大電信公告相關優惠。即日起至9月15日搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信指定資費，vivo X Fold5最低0元起輕鬆入手。8月4日至8月31日至全台官方體驗店購機，更可享總價值最高達36,000元的專屬禮遇，涵蓋原廠保固延長一年、價值18,000元螢幕意外保固12個月乙次，以及加碼舊換新等多重回饋。

▼vivo三大電信優惠方案出爐。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo X Fold5 。（圖／記者蘇晟彥攝）

中華電信申辦精采5G方案享舊換新最高再折3,000元
 中華電信精采5G購機方案推出vivo X Fold5專屬優惠，誠意回饋追求極致體驗的消費者。即日起至9月15日，申辦精采5G方案除享舊換新最高折抵3,000元；活動指定期間內，還可登錄兌換包含六福村水樂園、麗寶樂園(水陸二選一)、義大遊樂世界等三座主題樂園限量門票；至vivo官網登錄可獲得原廠延長保固一年，提升使用保障，讓消費者輕鬆升級摺疊新日常。

台灣大哥大獨家抽75吋大電視 多重影音好禮一次滿足
 台灣大哥大指定專案vivo X Fold5最低0元起，再享豐富影音娛樂好禮，打造升級版行動生活體驗。即日起至9月15日，完成vivo官網登錄即送原廠延長保固一年，再抽市值51,900元的75吋TCL液晶電視，讓視野全面升級。老客戶可享最高折價2,500元，刷台北富邦信用卡再享最高24期0利率(限直營門市)，同時再送YouTube Premium 4個月、KKBOX 3個月與MyVideo 3個月免費服務，無論追劇、聽歌，都能在摺疊旗艦的大螢幕上享受前所未有的沉浸式娛樂饗宴，一次到位開啟全方位升級的行動影音生活。

遠傳電信空機獨家送萬元登機箱+手機保險一年期！指定方案送影音饗宴好禮
 遠傳電信震撼推出開賣優惠，購買vivo X Fold5空機，獨享一年期手機保險，再加碼送市價13,500元的Samsonite 20吋登機箱(註1)，數量有限送完為止！搭配遠傳心5G月付1399元(48個月)指定專案，就能以22,490元將vivo X Fold5帶回家，完成vivo官網登錄即可享原廠延長保固一年；遠傳獨家再送「行動裝置險」2個月免費優惠，讓消費者使用摺疊新機更安心；影音娛樂優惠也同步到位，搭配指定方案可享Spotify首次訂閱前4個月免費、遠傳friDay影音影劇暢看2個月、防駭心守護/來電答鈴3個月免月租，還享信用卡/無卡分期0利率，刷遠傳friDay聯名卡還享最高8%回饋，綁約加購Samsonite 20吋登機箱只要優惠價4,990元！無論辦門號、買空機，多重獨家好禮絕對讓V粉滿載而歸！

vivo官方體驗店購機回饋最高享36,000元 摺疊旗艦輕鬆入手
 除了攜手三大電信推出購機優惠方案外，vivo官方從8月4日起至8月31日，全通路同步祭出早鳥購機禮，凡於全台官方體驗店、vivo線上官方商城或指定電商平台選購vivo X Fold5，即可尊享總價值最高36,000元的多重好禮。凡購買vivo X Fold5即享原廠延長保固1年(註2)，售後服務再升級，全面守護摺疊旗艦用戶的使用體驗。全台官方體驗店推出加碼優惠，贈送價值18,000元的螢幕意外保固12個月乙次，並推出「新朋友」與「舊換新」兩大方案(註3)：新朋友首次購機可獲得3,000元統一超商禮券；舊換新升級則針對持vivo X系列、Z Fold系列或iPhone 13系列以上舊機換購，加碼折抵6,000元；持vivo V系列舊機也能享有4,000元折抵優惠。搭配指定銀行再享6期分期0利率，輕鬆入手旗艦摺疊不設限。而線上通路同樣有感，於vivo官方商城購機即贈3,000元超商禮券，指定電商平台購機則回饋3,000元平台幣，從線下到線上全面出擊。

▲▼ vivo X Fold5 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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