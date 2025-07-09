vivo首款摺疊手機 X Fold5 登場　8.03大螢幕、能同時運行5個App

記者蘇晟彥／台北報導

vivo 9日舉辦媒體餐敘，在會上揭曉首款摺疊機 vivo X Fold5 將在台灣上市，將以217克、摺疊厚度9.2mm的機身造型，打破大折「厚重笨重」的刻板印象，同時搭載蔡司鏡頭、6000mAh藍海電池高續航力以及全新AI功能與「原子工作台」系統，讓用戶可以在工作、娛樂上自由切換。此外，總經理陳怡婷在會上也宣布，這次將採用「預先登記」活動，讓消費者「選擇信任品牌」，只要完成方案就會獲得螢幕意外保固12個月乙次，並預告手機將正式在 7/23日正式上市。

▼vivo 在台灣首款摺疊機 X Fold5 將在23日正式上市。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）



X Fold5全機重量僅217克，摺疊厚度僅9.2毫米，搭載高通驍龍8 Gen 3晶片，提供卓越的運算效能與能效表現，滿足高負載多工處理需求。鈦灰後背蓋採用全新超薄玻璃纖維材質，不僅有感減輕重量，更帶來貼合掌心的舒適手感。X Fold5採用碳纖維骨架鉸鏈，經歷高達60萬次摺疊測試，打造出兼顧穩定性與耐用性的輕量轉軸結構，開闔流暢、懸停精準，穩固表現不受場景所限，無論登山、越野等激烈運動，皆能提供穩固支撐。

在螢幕上，內螢幕配備8.03吋2K蔡司大師色彩螢幕，具備精準顯色與對比鮮明，並支援護眼顯示調光技術，無論工作還是娛樂皆可沉浸於細膩畫質之中。外螢幕同樣搭載蔡司大師色彩螢幕，並升級第二代鎧甲玻璃，抗刺破能力提升30%，從內到外展現對工藝與細節的極致追求。

相機部分，配備三顆 5,000 萬畫素蔡司鏡頭，大幅提升遠距成像能力，無論是長焦微距細膩捕捉、長焦夜景清晰呈現，還是風景模式捕捉遠方壯麗，從日常紀錄到創作靈感，皆能精彩不漏拍，將摺疊攝影推至全新境界。而vivo備受肯定的全焦段人像攝影，覆蓋從23mm、35mm、50mm、85mm、100mm五個黃金焦段，營造立體人像與空間壓縮效果，讓旅途中的每一張照片都充滿氛圍與故事感。此外，vivo X Fold5後置鏡頭採用蔡司T*鍍膜技術，大幅抑制炫光與鬼影干擾，無懼逆光與複雜光源挑戰，結合色彩真實還原。vivo也針對摺疊機使用場景，導入「多角度懸停」與「內外螢幕同步」拍照取景，無論是拍攝還是被拍攝，都能精準掌握畫面，輕鬆捕捉理想瞬間。

續航力部分，內建摺疊手機中最大6000mAh藍海電池，搭配80W極速閃充與40W無線閃充，實現輕盈機身與強勁續航的完美平衡，結合業界首發第四代矽負極技術，在更薄電池設計下實現更大容量。同時採用第二代半固態電池技術，即使在-20°C低溫環境下也能穩定供電，全面提升能量密度與充放電效率，有效延長電池壽命並強化使用安全。在性能表現上，

▼摺疊厚度僅9.2毫米。

▼鏡頭部分再度與蔡司合作，配備三顆 5,000 萬畫素蔡司鏡頭。



除了規格外，本次vivo X Fold5「原子工作台」也是一大亮點，支援最多五個APP同時運行，無論是開啟郵件、文檔、即時通訊或瀏覽網頁，多任務體驗順暢不卡頓，讓工作節奏宛如筆電般輕盈順暢。搭配多項AI智慧功能，如「AI字幕」從語音輸入到翻譯輸出，透過AI自動化處理，支援多語環境下的應用程式內的轉寫與翻譯任務。

「AI文本掃描」能一拍即擷取，照片文字秒轉記事本。，「AI錄音速記」即時整理錄音重點並轉換為文字，讓用戶能輕鬆應對各種工作挑戰。除了高效辦公，vivo X Fold5同步升級日常智慧應用，Shortcut button可以自由選擇執行的功能，讓你一鍵啟動相機、AI字幕或自訂捷徑，實現快速直覺的個人化操作，將摺疊手機打造為都會精英手中無可替代的智慧中樞，更是串聯工作與生活的關鍵節點。

總經理陳怡婷在會上表示，這次採用推出「預先登記」新玩法—在未知公開售價和上市方案前，現開放預先登記，讓引頸期盼許久的忠實V粉第一時間入手vivo X Fold5，搶先感受摺疊旗艦的科技魅力與美學設計。vivo更貼心於活動期間加碼產品服務保障，凡於７月22日前成功完成預先登記，並至指定通路預購成功者，加贈螢幕意外保固12個月乙次。此外，手機預計在 7/23日上市，將提供鈦灰、羽白兩色，且兩款的尺寸會有微微不同，鈦灰色厚度4.3mm(展開前)，9.2mm(展開後)，重量217g；羽白色厚度4.55mm(展開前)，9.7mm(展開後)，重量226g。

▼「原子工作台」支援最多一次運行5個App。