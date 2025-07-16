全球手機市場競爭白熱化　iPhone不敵AI中階機、前五名大洗牌

▲全球手機品牌最新排名出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

國際研究機構IDC最新公布2025年第二季全球智慧型手機出貨報告，顯示整體市場出貨量達2.952億支，較去年同期小幅成長1%。受惠於人工智慧（AI）技術與創新設計應用，中階機種表現亮眼，推升市場連續第八季實現正成長。手機市佔排名亦出現變動，三星穩居第一，OPPO則跌出前五名榜單，備受矚目。

報告指出，三星以5,800萬支出貨量拿下19.7%的全球市佔率，穩居第一寶座，年增幅達7.9%。其中Galaxy A36與A56等中階機型廣受市場歡迎，導入多項AI功能如智慧拍照、語音助理與效能最佳化，吸引大量用戶換機。

蘋果則以4,640萬支出貨量排名第二，市佔率為15.7%，年成長1.5%。雖然第二季在中國市場出現約1%的銷售下滑，但受益於印度、東南亞等新興市場的雙位數成長，整體出貨仍維持正向表現。

小米以4,250萬支出貨，市佔率達14.4%，年增0.6%，穩居全球第三名。值得注意的是，中國品牌vivo本季成長幅度達4.8%，出貨量為2,710萬支，市佔率9.2%，首次晉升為全球第四大手機品牌。

非洲與中東市場表現穩定的傳音（Transsion），本季出貨量達2,510萬支，儘管年減1.7%，市佔率仍達8.5%，首次擠進全球第五名。相較之下，過往長年位居第四名的OPPO則跌出前五，被歸類至「其他品牌」類別，顯示市場競爭激烈。

IDC分析指出，儘管面臨全球經濟不確定性與進口關稅波動等挑戰，消費者對搭載 AI 應用的中階機種仍抱持高度興趣。第二季各品牌推出多款全新機型，成功為市場注入活力。報告也顯示，消費者更傾向選擇具備智慧功能與創新設計的產品，導致低階機種市場需求逐漸萎縮。

業界預期，AI技術將持續驅動手機市場升級與換機潮，未來品牌若能在軟體體驗與智慧功能上取得突破，將成為新一輪競爭關鍵。