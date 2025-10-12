女遭家暴隔天突抽搐身亡！租屋處多處血跡　男友18萬換免囚

▲陳姓女子遭家暴隔天，恰好因高血壓腦出血身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園溫姓男子和陳姓女友交往2年多，期間溫男多次因家暴被通報。去年8月7日，溫男酒後再度毆打陳女成傷，隔天中午，陳女突然抽搐身亡，檢方也發現租屋處有多處血跡，認為兩人經常爭吵，溫男長期對陳女毆打、咆哮。不過經桃園地檢署相驗，陳女死因為高血壓自發性顱內出血，溫男僅因家暴傷害被起訴。桃園地院審理，法官依溫男犯2個傷害罪，各處4月徒刑，合併處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。

判決指出，43歲溫男和陳女同居小套房，兩人經常為金錢、人際交往爭吵，溫男於去年7月中旬時，酒後在套房內和陳女起口角，徒手毆打、拉扯陳女，導致陳女臉部挫傷、抓傷。同年8月7日晚間，溫男酒後再度和陳女爭吵，徒手毆打陳女，導致陳女鼻樑、口唇、臉頰擦傷或瘀傷。隔日中午陳女突然抽搐後斷氣，經桃園地檢署解剖，發現陳女因高血壓、自發性顱內出血，中樞神經衰竭死亡。

據陳女家屬控訴，陳女長期遭溫男家暴，警方也到兩人租屋處蒐證，發現住處有多處血跡，兩人多有爭吵、毆打，且陳女從2021年11月22日起，就有多次家暴通報紀錄。

據查，溫男和陳女交往2年多，溫男長期咆哮、拉扯毆打陳女，導致陳女遍體鱗傷，精神上受到折磨，期間陳女想分手，仍遭溫男毆打，最終陳女無法脫離溫男，向朋友、家人都求助無門，只能選擇喝酒，避免遭溫男毆打時感到疼痛，檢方依家暴傷害對溫男提起公訴，並請法官從重量刑。

法官認為，溫男僅因細故和陳女發生爭執，就對陳女家暴，依溫男犯2個傷害罪，各處4月徒刑，合併處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。