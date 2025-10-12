　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女遭家暴隔天突抽搐身亡！租屋處多處血跡　男友18萬換免囚

▲桃園市謝姓男子不滿妻子鬧離婚還欲賣房，竟夥同岳母與2名舅子強押妻子到公廟祭改，還以湯匙挖嘴強灌符水，事後遭妻子提告家暴傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲陳姓女子遭家暴隔天，恰好因高血壓腦出血身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園溫姓男子和陳姓女友交往2年多，期間溫男多次因家暴被通報。去年8月7日，溫男酒後再度毆打陳女成傷，隔天中午，陳女突然抽搐身亡，檢方也發現租屋處有多處血跡，認為兩人經常爭吵，溫男長期對陳女毆打、咆哮。不過經桃園地檢署相驗，陳女死因為高血壓自發性顱內出血，溫男僅因家暴傷害被起訴。桃園地院審理，法官依溫男犯2個傷害罪，各處4月徒刑，合併處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。

判決指出，43歲溫男和陳女同居小套房，兩人經常為金錢、人際交往爭吵，溫男於去年7月中旬時，酒後在套房內和陳女起口角，徒手毆打、拉扯陳女，導致陳女臉部挫傷、抓傷。同年8月7日晚間，溫男酒後再度和陳女爭吵，徒手毆打陳女，導致陳女鼻樑、口唇、臉頰擦傷或瘀傷。隔日中午陳女突然抽搐後斷氣，經桃園地檢署解剖，發現陳女因高血壓、自發性顱內出血，中樞神經衰竭死亡。

據陳女家屬控訴，陳女長期遭溫男家暴，警方也到兩人租屋處蒐證，發現住處有多處血跡，兩人多有爭吵、毆打，且陳女從2021年11月22日起，就有多次家暴通報紀錄。

據查，溫男和陳女交往2年多，溫男長期咆哮、拉扯毆打陳女，導致陳女遍體鱗傷，精神上受到折磨，期間陳女想分手，仍遭溫男毆打，最終陳女無法脫離溫男，向朋友、家人都求助無門，只能選擇喝酒，避免遭溫男毆打時感到疼痛，檢方依家暴傷害對溫男提起公訴，並請法官從重量刑。

法官認為，溫男僅因細故和陳女發生爭執，就對陳女家暴，依溫男犯2個傷害罪，各處4月徒刑，合併處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北1老街「7點多關門」！他嘆：整條街失去靈魂　網點出關鍵
女遭家暴隔天突抽搐身亡！租屋處多處血跡　男友18萬換免囚
差5元！國中弟買飯糰錢不夠放回　路人「1暖舉」惹哭2.6萬網
台灣「幾乎被所有國家」晾一邊！日媒點名加拿大　貿易協議拖數月
上《玩很大》脫了！「隱乳女神」帛琉解放泳衣　中間大挖空被看光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄特搜2度前進花蓮光復！18人3犬地毯式搜索　飛手協尋失聯者

女遭家暴隔天突抽搐身亡！租屋處多處血跡　男友18萬換免囚

屏東自小客撞斷電桿！右車頭爛毀　警到場「肇事駕駛跑了」

鳳山路口驚魂！左轉休旅車與直行小黃對撞　2車4人擦挫傷

網傳與郝龍斌擁吻深偽片　柳采葳今報案批：無聊人士做出來詆毀

女兒競選看板慘遭「割喉毀容」 陸淑美：選舉有必要這樣嗎？

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

價值1.8萬！建國花市「海刺柑盆栽」遭竊　新北男犯案畫面曝

快訊／3人潛水僅2人上岸！37歲男失聯5天　今鼻頭角尋獲遺體

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

高雄特搜2度前進花蓮光復！18人3犬地毯式搜索　飛手協尋失聯者

女遭家暴隔天突抽搐身亡！租屋處多處血跡　男友18萬換免囚

屏東自小客撞斷電桿！右車頭爛毀　警到場「肇事駕駛跑了」

鳳山路口驚魂！左轉休旅車與直行小黃對撞　2車4人擦挫傷

網傳與郝龍斌擁吻深偽片　柳采葳今報案批：無聊人士做出來詆毀

女兒競選看板慘遭「割喉毀容」 陸淑美：選舉有必要這樣嗎？

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

價值1.8萬！建國花市「海刺柑盆栽」遭竊　新北男犯案畫面曝

快訊／3人潛水僅2人上岸！37歲男失聯5天　今鼻頭角尋獲遺體

學區房不再是首選　他曝買房「靠近1建設」更重要！全場點頭

局勢升溫！　巴基斯坦關閉「與阿富汗接壤」邊界過境點

有4間房可以養老！她曝「不看媳婦臉色」：奢侈浪費都我們本事

吹風機也中！「9家電」別插延長線、共用插座　台電示警恐釀災

全台首創雙賽事串連、親子共戰場　生麗羽你同行賽登場

台股周一恐崩盤？　他樂觀看待「先思考3件事」：槓桿過高的別硬拗

逼普丁上談判桌！　英媒曝：美情報助烏克蘭打擊俄能源設施

趙露思《許我耀眼》8清醒金句：我要麼一無所有，要麼擁有一切

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮　三日收入破200萬元創新高

高雄特搜2度前進花蓮光復！18人3犬地毯式搜索　飛手協尋失聯者

【台中毒駕男出院】撞進茶行釀1死1傷！坐輪椅正面曝光

社會熱門新聞

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

室友揪男友占用浴室打砲！女大生直播呻吟聲挨告

即／台中街頭傳巨響　男高樓墜落身亡

新北24歲女摔車道出入口　遭住戶開車輾過

機車男女雙載追撞轎車　彈飛再撞公車　

5億高中生遺產誰分？賴母恐只能拿200萬

高雄新人摸黑完婚氣炸！業者、台電回應了

男亂傳百人活埋！警上門他秒道歉了

男陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場曝

更多熱門

相關新聞

桃園有愛無礙親子泡泡派對　千人參加好溫馨　

桃園有愛無礙親子泡泡派對　千人參加好溫馨　

桃園市「為愛勇敢文教協會」主辦「有愛無礙親子泡泡派對」活動，11、12日於桃園區藝文特區展開，吸引逾千名大小朋友參加。協會理事長李家葓表示，這項活動，今年是第四年舉辦，協會期望透過寓教於樂的方式，讓家長體會「陪伴是孩子成長最珍貴的禮物」。

何志偉副秘書長八德扶轎祈福　盼每位女孩能自由做自己

何志偉副秘書長八德扶轎祈福　盼每位女孩能自由做自己

公車站牌「隱藏功能曝光」　秒查餘額、加值！一票人不知

公車站牌「隱藏功能曝光」　秒查餘額、加值！一票人不知

台男首爾街頭家暴！　狂揍11歲女兒被捕

台男首爾街頭家暴！　狂揍11歲女兒被捕

即／桃園莊敬大池驚傳落水！男機車留岸邊　救起無生命跡象　

即／桃園莊敬大池驚傳落水！男機車留岸邊　救起無生命跡象　

關鍵字：

家暴桃園溫男陳女高血壓

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面