鄉代前主席娶第4任妻出事！她淚訴遭母子聯手欺凌...互控家暴

▲一名女子指控前鄉代會主席涉嫌家暴持槍恐嚇。（圖／翻攝自臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

近日一名女子在臉書社團發文，指控前夫、某鄉代會前主席對她實施家暴並持槍恐嚇，影片已近百萬人點閱引發地方關注。女子貼出多段影片，記錄兩人衝突過程，其中包含男方持槍對準她的驚悚畫面。對此，男方坦承影片屬實，但強調槍枝是玩具槍，並反控是遭前妻設局拍攝，對此警分局表示，關於男方所指玩具槍械部分已報請檢察官偵辦。

這名女子日前在社群媒體公開多段影片，指控婚後長期遭受男方及婆婆的不當對待。其中一段影片顯示，兩人在房間內激烈爭吵，女子抱怨婆婆對她不好，男方一怒之下竟持槍指向她。面對槍口，女子不甘示弱回嗆「你甲我開槍啊，開啊」，男方最終未扣下扳機。此外，女子也提供手腳瘀青、滿手鮮血的照片，控訴男方母子對她施暴，甚至到她娘家撒冥紙報復。

女子在影片中透露，為了幫男方傳宗接代，她不惜花費180萬元進行試管嬰兒療程，終於在3年前生下一對雙胞胎。然而她表示，即使為家庭付出一切，仍換不來合理對待。她心痛地說：「為這個家下跪三次，仍換不來被保護的感覺。」字裡行間透露出在婚姻中的委屈與無奈，並向其他民代尋求協助。

▲女子指控前夫撒冥紙。（圖／翻攝自臉書）

面對指控，男方坦承影片內容屬實，但強調當時持有的只是「小孩玩具槍」。他解釋，衝突起因是女子對婆婆動手，他一時氣憤才拿起玩具槍嗆聲。男方同時反控女子刻意錄影取證、意圖勒索，導致婚姻信任破裂。目前全案均委任律師辦理。

據了解，這對夫妻互相申請保護令，男方及其母親也對黃女提告，母親也罹患恐慌症及帕森金氏症，但最終偵結未起訴。至於男方持槍恐嚇部分，檢方已另案偵辦。地方人士透露，女子是男方的第4任妻子，兩人年近40歲結婚，中年得子本應美滿，卻因感情失和走向離婚一途，小孩目前則男方照顧。

這起案件長期以來引發地方熱議，目前警方調查，影片是4年前發生，經前往男方住處了解小孩狀況，目前皆安全無虞，社工也在調查中，已對持槍恐嚇部分報請檢方偵辦。

