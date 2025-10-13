空服員抱病飛到沒命　勞動部調查：長榮紀錄多次違法

▲桃園勞動檢查處前往長榮航空調查。（圖／勞檢處提供）



記者許力方／綜合報導

長榮航空34歲孫姓空服員抱病上班、返台後不幸猝逝，勞動部13日出面表示，已與桃園市府勞檢處前往長榮初步調查，經了解，當事人確實在上個月25日自義大利返台的班機上服務，從過去紀錄來看，長榮多次違反法規，未來將加強勞檢，若確認此案有管理疏失，將依法開罰。

根據勞動部了解，該空服員於9月25日執勤自義大利返台航班時，曾反映身體不適，卻仍持續提供機上服務。有網友在社群平台發文指控，座艙長未即時協助，即使下機時當事人表示希望送醫，也沒有相關協助，最終住院後不治。

勞動部指出，13日一早已責成職安署北區職業安全衛生中心會同桃園勞檢處，派員前往勞檢，並分別約談當班空勤組員，從多角度釐清當事人在機上提供的勞務作業，以及與主管、組員等互動應對是否違反法規，並已主動聯繫交通部民用航空局，了解相關飛航作業是否符合法規。

勞動部調查，長榮航空過去曾多次違反勞動法令，未來將加強勞檢，依法查處並追蹤改善，以防類似事件再發生。

對此，桃園市府勞動檢查處初步調查，孫員於105年12月到職，事發當時執行米蘭飛航勤務，於回程時反應身體不適，9月25日5時55分抵台後，孫員就近於桃園機場2樓聯新醫院就診，於過境櫃台等待醫生，期間孫員自述身體不適，經醫生診療孫員有發燒狀況，施打退燒針並開立退燒口服藥後，孫員自行搭計程車回到租屋處。

孫員後續於9月26日至林口長庚醫院急診並入住一般病房治療，因病況惡化，預計轉往加護病房繼續治療，家屬考量照護因素，10月8日轉診至中國醫藥大學附設醫院，後經家屬告知10月10日孫員晚間宣告不治死亡。

勞動檢查處調查，孫員9月22日從台灣飛往米蘭，實際工時11小時48分，中間休息4小時10分；9月24日由米蘭飛台灣，實際工時11小時05分，中間休息3小時35分。另檢視孫員近半年之出勤工時紀錄，114年4月至9月每月飛行總工時約66小時至85小時不等，平均每月約75小時，另依過勞的查處規定，查閱近半年請假記錄，公司均有依規定給予。考量本案陸續有相關訊息反映，勞動檢查處將持續調查，包括訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒情事。

勞動檢查處表示，本案是否涉及過勞或職業疾病認定，依規定將主動諮詢家屬意願後再進行後續職業疾病調查。此外，自112年至今，長榮航空違反勞動基準法第32條第2項規定(超時)，共計7次違反紀錄，合計裁罰295萬。