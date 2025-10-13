　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

空服員抱病飛到沒命　勞動部調查：長榮紀錄多次違法

▲▼空服員抱病上班猝逝，桃園勞動檢查處前往長榮航空調查。（圖／勞檢處提供）

▲桃園勞動檢查處前往長榮航空調查。（圖／勞檢處提供）

記者許力方／綜合報導

長榮航空34歲孫姓空服員抱病上班、返台後不幸猝逝，勞動部13日出面表示，已與桃園市府勞檢處前往長榮初步調查，經了解，當事人確實在上個月25日自義大利返台的班機上服務，從過去紀錄來看，長榮多次違反法規，未來將加強勞檢，若確認此案有管理疏失，將依法開罰。

根據勞動部了解，該空服員於9月25日執勤自義大利返台航班時，曾反映身體不適，卻仍持續提供機上服務。有網友在社群平台發文指控，座艙長未即時協助，即使下機時當事人表示希望送醫，也沒有相關協助，最終住院後不治。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部指出，13日一早已責成職安署北區職業安全衛生中心會同桃園勞檢處，派員前往勞檢，並分別約談當班空勤組員，從多角度釐清當事人在機上提供的勞務作業，以及與主管、組員等互動應對是否違反法規，並已主動聯繫交通部民用航空局，了解相關飛航作業是否符合法規。

勞動部調查，長榮航空過去曾多次違反勞動法令，未來將加強勞檢，依法查處並追蹤改善，以防類似事件再發生。

▲▼林佳瑋貼出長榮航空違法紀錄。（圖／翻攝自Facebook／林佳瑋）

▲▼林佳瑋貼出長榮航空違法紀錄。（圖／翻攝自Facebook／林佳瑋）

▲桃園市空服員職業工會顧問林佳瑋貼出長榮航空違法紀錄。（圖／翻攝自Facebook／林佳瑋）

對此，桃園市府勞動檢查處初步調查，孫員於105年12月到職，事發當時執行米蘭飛航勤務，於回程時反應身體不適，9月25日5時55分抵台後，孫員就近於桃園機場2樓聯新醫院就診，於過境櫃台等待醫生，期間孫員自述身體不適，經醫生診療孫員有發燒狀況，施打退燒針並開立退燒口服藥後，孫員自行搭計程車回到租屋處。

孫員後續於9月26日至林口長庚醫院急診並入住一般病房治療，因病況惡化，預計轉往加護病房繼續治療，家屬考量照護因素，10月8日轉診至中國醫藥大學附設醫院，後經家屬告知10月10日孫員晚間宣告不治死亡。

勞動檢查處調查，孫員9月22日從台灣飛往米蘭，實際工時11小時48分，中間休息4小時10分；9月24日由米蘭飛台灣，實際工時11小時05分，中間休息3小時35分。另檢視孫員近半年之出勤工時紀錄，114年4月至9月每月飛行總工時約66小時至85小時不等，平均每月約75小時，另依過勞的查處規定，查閱近半年請假記錄，公司均有依規定給予。考量本案陸續有相關訊息反映，勞動檢查處將持續調查，包括訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒情事。

勞動檢查處表示，本案是否涉及過勞或職業疾病認定，依規定將主動諮詢家屬意願後再進行後續職業疾病調查。此外，自112年至今，長榮航空違反勞動基準法第32條第2項規定(超時)，共計7次違反紀錄，合計裁罰295萬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
逃逸移工「賣帳戶給詐團」暴增4倍　王世堅：人跑了重罰也沒用
中國半導體設備大突破　31款自製設備涵蓋關鍵製程
嘉義透天厝「開價5580萬」太衝擊！　他驚喊：退休回鄉夢碎
家寧新片被抓包「私帳自問自答」衝流量
快訊／統一殊死戰5局結束領先桃猿！
她每天堅持3習慣　成功甩肉51公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「寧靜車廂」挨轟不親子！高鐵撤宣導牌轉彎：不再派員舉牌提醒

42歲女每天堅持3習慣　400多天「甩肉51公斤」褲子5XL減到S碼

空服員抱病飛到沒命　勞動部調查：長榮紀錄多次違法

店門口「手搖飲1畫面」驚呆他　破萬人點頭：一天沒喝不對勁

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

《財劃法》影響9縣市文化預算下降！黃牛裁罰將研議修法更精準

「超越偶」致敬布袋戲藝術　2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

BLACKPINK週末降臨高雄開唱　6大地標亮粉紅燈連7天應援

熱帶低壓最快周三生成　周末東北季風影響降雨機率增

快訊／2縣市大雨特報！下到深夜　防雷擊強陣風

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

「寧靜車廂」挨轟不親子！高鐵撤宣導牌轉彎：不再派員舉牌提醒

42歲女每天堅持3習慣　400多天「甩肉51公斤」褲子5XL減到S碼

空服員抱病飛到沒命　勞動部調查：長榮紀錄多次違法

店門口「手搖飲1畫面」驚呆他　破萬人點頭：一天沒喝不對勁

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

《財劃法》影響9縣市文化預算下降！黃牛裁罰將研議修法更精準

「超越偶」致敬布袋戲藝術　2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

BLACKPINK週末降臨高雄開唱　6大地標亮粉紅燈連7天應援

熱帶低壓最快周三生成　周末東北季風影響降雨機率增

快訊／2縣市大雨特報！下到深夜　防雷擊強陣風

「寧靜車廂」挨轟不親子！高鐵撤宣導牌轉彎：不再派員舉牌提醒

不斷更新／林岱安再度建功！　單場第2安率統一7局3比0領先桃猿

鳳小岳親曝「鏟子超人」救災心情！　《絕勝》演12強冠軍幕後推手：團隊缺一不可

水腫恐藏健康危機！營養師傳授「一日消腫菜單」

新北啟動全面減災行動　石碇大崙山納入特定水保區

沈春華曝《中文怪物》魔王賽「稍嫌虛晃」　分析電視台不可取代原因

《絕勝》重現十二強震撼開拍！王識賢「球棒隊變棒球隊」　化身總教練曾豪駒

新北杜絕人畜共通寄生蟲　動保處籲飼主定期犬貓驅蟲

新韓團ALLDAY PROJECT出道不到半年制霸時裝周13場秀　網讚：傳奇團

中國半導體設備大突破　31款自製設備涵蓋關鍵製程

前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」

生活熱門新聞

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

可能有新颱「風神」　最快生成時間曝

1.3億公款淪私人金庫　央大院長出國千萬考察費自行核銷

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

更多熱門

相關新聞

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

長榮航空一名34歲孫姓空服員9月24日服勤米蘭班時身體不適，孰料，抵台入院救治後病情急轉直下，不幸於國慶日宣告不治。而該航班楊姓座艙長遭指控對組員病況冷處理，甚至當組員畏寒披著毛毯舉步維艱下機時，還問對方「確定毛毯還要披著嗎？」，引發網路輿論撻伐，稍早楊姓座艙長與孫姓空服員的對話曝光。

長榮空服員疑罹罕病猝逝　醫曝3大症狀快就醫

長榮空服員疑罹罕病猝逝　醫曝3大症狀快就醫

立榮怪客機上嗑7便當「邊吐給空服清」！

立榮怪客機上嗑7便當「邊吐給空服清」！

長榮空姐抱病上班猝逝！勞檢處初步調查結果出爐

長榮空姐抱病上班猝逝！勞檢處初步調查結果出爐

獨／長榮航「請病假扣年度考評」！內部規定曝　周末請假扣雙倍

獨／長榮航「請病假扣年度考評」！內部規定曝　周末請假扣雙倍

關鍵字：

勞動部長榮航空空服員義大利空姐

讀者迴響

熱門新聞

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面