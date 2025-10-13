獨／長榮航「請病假扣年度考評」！內部規定曝　周末請假扣雙倍

▲長榮航空。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後離世，讓空服員工作環境引發關注。有讀者向《ETtoday新聞雲》投訴長榮航空請假和考評機制過嚴，導致空服員不敢輕易請病假，讀者並提供長榮2025年度績效評核標準，其中規定只要請事病假一天就會被扣1分；若是逢周六、周日及國定假日缺勤則扣2分；逢「旺旺日」缺勤者扣3分。

有空服員在社群平台指出，一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（MedLink），下機時也忽視其身體狀況及需求，導致該組員返台後住院，最終不幸離世。

根據民眾提供長榮航空2025年度績效評核標準，考核滿分為50分；勤惰滿分為35分，曠職一天扣4分；事病假一天扣1分；遲到或早退一天扣0.5分；平日缺勤一天扣1分；逢周六、周日及國定假日缺勤者，加權一天扣2分；逢「旺旺日（跨年、元旦及除夕至大年初三）」缺勤者一天扣3分；周六、周日、國定假日及旺旺日遲到者加權一天扣1分。

根據考核標準，貢獻度滿分為15分，在職期間依原始發布班表執勤加3分，為出勤、遲到、早退或忘刷卡天數在5次內也可加分；旺旺日或特定日期出勤，一天可加0.3至1分。

桃園市空服員職業工會秘書長、長榮航空企業工會顧問周聖凱今受訪也表示，空服員長時間面臨熬夜輪班工作，身體多少有病痛，但長榮航空對於空服員的請假制度比其他部門更不友善，一旦請假就可能影響選班、選假資格，甚至是年終獎金，導致組員經常抱病上班，即便身體不適也要優先擔心工作，希望公司能改善制度。

長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。