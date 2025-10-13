　
社會 社會焦點 保障人權

座艙長對話截圖曝！空服員姊悲吐妹愛漂亮：不想大家看到她憔悴樣

▲長榮航空空服員離世，生前與座艙長對話截圖曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲長榮航空空服員離世，生前與座艙長對話截圖曝光。（圖／民眾提供，下同）

記者黃宥寧／桃園報導

長榮航空一名34歲孫姓空服員9月24日服勤米蘭班時身體不適，孰料，抵台入院救治後病情急轉直下，不幸於國慶日宣告不治。而該航班楊姓座艙長遭指控對組員病況冷處理，甚至當組員畏寒披著毛毯舉步維艱下機時，還問對方「確定毛毯還要披著嗎？」，引發網路輿論撻伐，稍早楊姓座艙長與孫姓空服員的對話曝光。

針對此案，桃園市政府勞檢處13日上午派員前往長榮航空進行調查，初步了解，孫姓空服員於105年12月到職，當時執行米蘭飛航勤務，於回程時反應身體不適，9月25日清晨5時55分抵台後，孫員就近於桃園機場2樓聯新醫院就診，於過境櫃台等待醫生，期間孫員自述身體不適，經醫生診療孫員有發燒狀況，施打退燒針並開立退燒口服藥後，孫員自行搭計程車回到租屋處。

▲長榮航空空服員離世，生前與座艙長對話截圖曝光。（圖／民眾提供，下同）

勞檢處指出，孫員後續於9月26日至林口長庚醫院急診並入住一般病房治療，因病況惡化，預計轉往加護病房繼續治療，家屬考量照護因素，10月8日轉診至中國醫藥大學附設醫院，後經家屬告知10月10日孫員晚間宣告不治死亡。

而透過對話可發現，楊姓座艙長分別於9月25日、10月1日、10月3日傳訊關心孫姓空服員。面對孫姓空服員的姊姊10月10日當天詢問公司團保時，楊姓座艙長再度詢問狀況，當晚9時約好10月16日要與同事前往探視孫姓空服員。

▲長榮航空空服員離世，生前與座艙長對話截圖曝光。（圖／民眾提供，下同）

孫姓空服員的姊姊當時透露，妹妹很愛漂亮，不想讓大家看到她現在這麼憔悴的樣子，但考量病況並不樂觀，「現在再不看以後就沒機會了」，孰料，雙方約好探視時間僅不到2小時，國慶日深夜10時55分孫姓空服員的姊姊便傳訊座艙長「你們不用安排了」，令人鼻酸。

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

未來一周天氣出爐！

