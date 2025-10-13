　
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程

記者鄺郁庭／綜合報導

一名律師日前搭乘立榮航空飛台東，卻遇到「此生最噁心的一趟航班」。他登機前，地勤就提醒，旁邊乘客「味道比較重、會大呼小叫」，可當上機後，他才發現狀況遠超預期。對方不僅全身尿騷味、堆滿行李佔位，甚至「吃7個便當、每個咬兩口就吐手上，再往我這邊丟」，讓他超崩潰，也敬佩空服員還得處理這些突發狀況，「希望航空業能有更友善的環境。」

「當過警察的查克律師」在Threads上表示，當天較晚報到，被地勤婉轉提醒，座位旁的婦人「有點狀況」。登機後他才發現，空服員早已先發口罩給周遭旅客，自己甚至拿到兩個口罩，「婦人除了有股尿騷味、沒有洗澡的感覺外之外，她把整袋家當放在我放腳的位子，還把東西堆到我座位上。」

▲▼ 。（圖／chuckhuang.esq授權引用）

▲婦人邊吃邊吐，並要求空服員清理。（圖／chuckhuang.esq授權引用）

空服員請婦人移開物品，對方卻大呼小叫，還直接把他的東西丟地上，最誇張的是，連吃飯都變成災難，「她吃了7個便當，真的7個！然後每個吃一口、咬幾下就吐在手上，然後往我這邊丟。」

查克律師說，自己不怕衝突，但怕噁心，「她這招逼得我，除了起飛跟降落，幾乎全程站在廁所外。」婦人丟完食物後，還會叫空服員清理咬過的飯菜，空服員也只能不斷清理、並向他道歉。他直言，「每次搭飛機都覺得自己累了，但看到空服員還得處理這些突發狀況，真的會更敬佩他們，希望航空業能有更友善的環境。」

貼文曝光引發討論，「這種乘客應該直接拒載吧」、「航空公司到底為什麼不列黑名單」、「旁邊乘客也付錢，為什麼要承受這些？」「這個世界已經瘋到這種程度了，辛苦空服員跟律師您了」、「為什麼不能黑名單？不能因為一個人罔顧其他乘客吧」、「航空公司如果早知道她會這樣，就不應該賣票給她吧？搞其他乘客也搞空服員欸！」

※本文獲「當過警察的查克律師」授權引用。

