長榮空姐抱病上班「返台16天猝逝」！　勞檢處初步調查結果出爐

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

長榮航空一名孫姓空服員(34歲)9月自米蘭飛返台灣時身體不適，未料抵台16天後病況急轉直下，於10日晚間宣告不治死亡。對此，桃園市政府勞動檢查處今(13日)上午派員前往長榮航空進行調查，確認不幸離世的孫員出勤、請假紀錄均符合勞基法規定，後續將進一步訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒情況。

▲空服員抱病上班猝逝，桃園勞動檢查處前往長榮航空調查。（圖／勞檢處提供）

長榮航空孫姓空服員在飛返台灣過程中出現身體不適，落地住院後仍不幸死亡，消息曝光後，有自稱乘客的網友在threads上發文指控，當天有發現該名空服員身體狀況不佳，但座艙長(CP)非常冷漠，飛行過程都不太關心那位空姐，甚至還要求她送餐，立即引起輿論群起撻伐。

對此，桃園市府勞動檢查處獲悉後今上午立即派員前往長榮航空調查，初步了解，孫員於105年12月到職，當時執行米蘭飛航勤務，於回程時反應身體不適，9月25日5時55分抵台後，孫員就近於桃園機場2樓聯新醫院就診，於過境櫃台等待醫生，期間孫員自述身體不適，經醫生診療孫員有發燒狀況，施打退燒針並開立退燒口服藥後，孫員自行搭計程車回到租屋處。

孫員後續於9月26日至林口長庚醫院急診並入住一般病房治療，因病況惡化，預計轉往加護病房繼續治療，家屬考量照護因素，10月8日轉診至中國醫藥大學附設醫院，後經家屬告知10月10日孫員晚間宣告不治死亡。

勞動檢查處調查，孫員9月22日從台灣飛往米蘭，實際工時11小時48分，中間休息4小時10分；9月24日由米蘭飛台灣，實際工時11小時05分，中間休息3小時35分。另檢視孫員近半年之出勤工時紀錄，114年4月至9月每月飛行總工時約66小時至85小時不等，平均每月約75小時，另依過勞的查處規定，查閱近半年請假記錄，公司均有依規定給予。考量本案陸續有相關訊息反映，勞動檢查處將持續調查，包括訪談同機組員，釐清是否有請假遭拒情事。

勞動檢查處表示，本案是否涉及過勞或職業疾病認定，依規定將主動諮詢家屬意願後再進行後續職業疾病調查。此外，自112年至今，長榮航空違反勞動基準法第32條第2項規定(超時)，共計7次違反紀錄，合計裁罰295萬。