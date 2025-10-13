　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被楊智伃批「偽正藍軍詐騙」　復國黨秘書長提告不起訴

▲▼國民黨召開「民進黨淨零碳排承諾跳票 基隆四接還要基隆人犧牲多少！」記者會。基隆立委林沛祥、台北市議員鍾沛君、國民黨發言人楊智伃出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨發言人楊智伃被復國黨秘書長程凱力控告妨害名譽等案件獲不起訴。（資料照／國民黨文傳會提供）

記者劉昌松／台北報導

中華保台反共復國黨秘書長程凱力，今年初上網紅八炯頻道表示支持罷免國民黨立委，結果遭國民黨發言人楊智伃質疑曾經歷過5個政黨，是「偽正藍軍」、「詐騙團體」，程凱力控告楊智伃涉嫌違反《個資法》等罪，台北地檢署13日以楊智伃的發言屬合理評論等理由，處分不起訴。

八炯(本名溫子渝)的YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」在1月12日一段會員限定影片，標題為「入黨40年正藍軍不忍了！集體罷免中共國民黨立委！中華民國派挺台灣一起滅共」，程凱力影片中受訪表示，會配合當時正如火如荼的大罷免活動。

楊智伃隔天就在臉書發文「小心偽正藍軍是詐騙團體」，指程凱力過去歷經新黨、親民黨，雖在影片中拿出2021年的國民黨黨員證書，但在2023年卻另立「中華保台反共復國黨」，此外，程凱力稱自己為正藍軍，卻曾在2022年成立「賴清德總統之友會」，2023年也親自承認具有民進黨黨證。

▲▼楊智伃製作圖卡批評程凱力是偽正藍軍。（圖／翻攝楊智伃臉書）

▲楊智伃製作圖卡批評程凱力是偽正藍軍。（圖／翻攝楊智伃臉書）

程凱力不滿自己過去的黨籍經歷遭公布，還被批評是詐騙，提告楊智伃違反《個資法》、《刑法》妨害名譽等罪。

檢察官調查認為，有關新黨、親民黨籍問題，早在程凱力過去多次台中地區參選議員時，就已經刊登在選舉公報上，至於其他黨籍問題，則有相關網路文章可循，並非未公開的資訊，而楊智伃在程凱力以國民黨員身分支持罷免立委事件中，對可受公評事項進行合理評論，不構成妨害名譽，因此處分不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以色列宣布　釋放近2000名巴勒斯坦人
Lulu公開全新身分　節目上不藏了
快訊／新北墜樓！男碎骨爆頭陳屍路中
座艙長對話截圖曝！　空服員姊悲吐妹愛漂亮
未來一周天氣出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

快訊／新北墜樓！男碎骨爆頭陳屍路中　人車封鎖線旁驚悚閃避

詐團700萬贓款買泰達幣　刑事局聯手交易所查扣！全數歸還被害人

座艙長對話截圖曝！空服員姊悲吐妹愛漂亮：不想大家看到她憔悴樣

被楊智伃批「偽正藍軍詐騙」　復國黨秘書長提告不起訴

租屋處成動物墳場！狗狗遭棄置慘死還被啃咬　冷血情侶下場曝

疲於奔命！國慶連假南投5起山域救援　動員35人+直升機3架次

快訊／台北港碼頭「2砂石車追撞」！1駕駛受困變形車體　雙腿受傷

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

快訊／台南柳營嘉南大圳落水男　遺體今下午尋獲

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

快訊／新北墜樓！男碎骨爆頭陳屍路中　人車封鎖線旁驚悚閃避

詐團700萬贓款買泰達幣　刑事局聯手交易所查扣！全數歸還被害人

座艙長對話截圖曝！空服員姊悲吐妹愛漂亮：不想大家看到她憔悴樣

被楊智伃批「偽正藍軍詐騙」　復國黨秘書長提告不起訴

租屋處成動物墳場！狗狗遭棄置慘死還被啃咬　冷血情侶下場曝

疲於奔命！國慶連假南投5起山域救援　動員35人+直升機3架次

快訊／台北港碼頭「2砂石車追撞」！1駕駛受困變形車體　雙腿受傷

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

快訊／台南柳營嘉南大圳落水男　遺體今下午尋獲

店門口「手搖飲1畫面」驚呆他　破萬人點頭：一天沒喝不對勁

美魔女日星替女兒復仇　全身整形「逆齡成25歲重生」

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

114年西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台灣祈福

川普抵以色列議會演說！喊「中東迎來新曙光」　議員拍手熱烈歡迎

《財劃法》影響9縣市文化預算下降！黃牛裁罰將研議修法更精準

全運會倒數！張麗善迎聖火喊「競艷雲林」　縣府動員萬人迎盛典

「超越偶」致敬布袋戲藝術　2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

BamBam看自己吻戲　羞到跪地不敢直視XD

社會熱門新聞

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

長榮空姐抱病上班猝逝！勞檢處初步調查結果出爐

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

即／長榮航空爆空服員猝逝！　桃園勞檢處出手了

即／女大生校內4樓墜落！「掛2樓安全網」獲救

「神秘阿伯指路」女大生大坑山區迷路是真實案例

高中生騎單王擦撞路邊車　留字條苦等車主10天結局曝

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

陸官性醜聞逼「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

更多熱門

相關新聞

傳鄭麗文當選黨主席呼聲最高　藍委憂中國介入但無直接證據　

傳鄭麗文當選黨主席呼聲最高　藍委憂中國介入但無直接證據　

國民黨18日將改選黨主席，但沒想到在選戰白熱化階段冒出「中共介選」疑慮，且各種明示暗指都朝候選人鄭麗文而來。據了解，依目前態勢分析，鄭麗文當選黨主席的呼聲最高；有藍委表示，目前看到幾個不同黨內系統「大家各擁其主」， 但選戰最後關頭扯出中國勢力介入，確實令人擔心明年九合一選舉，民進黨可能順理成章把這頂紅帽扣在國民黨身上。

郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

台東婦提領90萬「修繕房屋」　還好積蓄保住了

台東婦提領90萬「修繕房屋」　還好積蓄保住了

綠反擊大坪頂烏龍爆料　轟柯志恩膛炸自家人

綠反擊大坪頂烏龍爆料　轟柯志恩膛炸自家人

桃園婦欲匯1715萬投資　行員通報阻詐

桃園婦欲匯1715萬投資　行員通報阻詐

關鍵字：

程凱力楊智伃國民黨藍軍個資黨籍政治妨害名譽詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面