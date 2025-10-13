被楊智伃批「偽正藍軍詐騙」　復國黨秘書長提告不起訴

▲國民黨發言人楊智伃被復國黨秘書長程凱力控告妨害名譽等案件獲不起訴。（資料照／國民黨文傳會提供）

記者劉昌松／台北報導

中華保台反共復國黨秘書長程凱力，今年初上網紅八炯頻道表示支持罷免國民黨立委，結果遭國民黨發言人楊智伃質疑曾經歷過5個政黨，是「偽正藍軍」、「詐騙團體」，程凱力控告楊智伃涉嫌違反《個資法》等罪，台北地檢署13日以楊智伃的發言屬合理評論等理由，處分不起訴。

八炯(本名溫子渝)的YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」在1月12日一段會員限定影片，標題為「入黨40年正藍軍不忍了！集體罷免中共國民黨立委！中華民國派挺台灣一起滅共」，程凱力影片中受訪表示，會配合當時正如火如荼的大罷免活動。

楊智伃隔天就在臉書發文「小心偽正藍軍是詐騙團體」，指程凱力過去歷經新黨、親民黨，雖在影片中拿出2021年的國民黨黨員證書，但在2023年卻另立「中華保台反共復國黨」，此外，程凱力稱自己為正藍軍，卻曾在2022年成立「賴清德總統之友會」，2023年也親自承認具有民進黨黨證。

▲楊智伃製作圖卡批評程凱力是偽正藍軍。（圖／翻攝楊智伃臉書）

程凱力不滿自己過去的黨籍經歷遭公布，還被批評是詐騙，提告楊智伃違反《個資法》、《刑法》妨害名譽等罪。

檢察官調查認為，有關新黨、親民黨籍問題，早在程凱力過去多次台中地區參選議員時，就已經刊登在選舉公報上，至於其他黨籍問題，則有相關網路文章可循，並非未公開的資訊，而楊智伃在程凱力以國民黨員身分支持罷免立委事件中，對可受公評事項進行合理評論，不構成妨害名譽，因此處分不起訴。