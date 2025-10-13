　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳鄭麗文當選黨主席呼聲最高　藍委憂中國介入但無直接證據　

▲國民黨主席候選人卓伯源(左起)、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨主席候選人卓伯源(左起)、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘、張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨18日將改選黨主席，但沒想到在選戰白熱化階段冒出「中共介選」疑慮，且各種明示暗指都朝候選人鄭麗文而來。據了解，依目前態勢分析，鄭麗文當選黨主席的呼聲最高；有藍委表示，目前看到幾個不同黨內系統「大家各擁其主」， 但選戰最後關頭扯出中國勢力介入，確實令人擔心明年九合一選舉，民進黨可能順理成章把這頂紅帽扣在國民黨身上。

郝龍斌9日在臉書發文表示，鋪天蓋地強過國家隊的攻擊超出他與趙少康的經驗，藍營沒有這麼強大的網軍，且覺得自己受到的攻擊超過民進黨「1450」戰力，所以他沉思許久，也委請專業公關公司協助調查及評估，「這樣的網軍動員，如果不是外來勢力介入，是金錢佈局，至少花費近億」。

郝龍斌雖未指名道姓，但他上述那篇「給我親愛的對手候選人」臉書文被質疑是暗指鄭麗文。對於郝龍斌指控有境外勢力攻擊抹黑，張亞中則直言，「我想毫無疑問的，指的就是鄭麗文女士」。趙少康13日曬出統計數據指出，TikTok最近一個月，與國民黨主席選舉相關共1790部，與鄭麗文有關的影片高達900部，每日平均30部，且多數為誇讚的評論，「國安單位一定要認真追查」。

據了解，鄭麗文可能當選黨主席的呼聲最高，因此有些黨員對此感到憂心。有藍委表示，雖然沒有直接證據顯示鄭麗文與中共介選有任何關聯，但依照目前態勢發展，仍非常擔心「紅色勢力」介選。

另也有國民黨立委說，現在講說有中國勢力或中國網軍介選，但他目前也沒有看到具體實例、證據，反倒是幾個系統「大家各擁其主」， 像是軍系、海外僑胞系統等。他說，今天連國民黨主席選舉都扯出中國勢力介入，而過去民進黨動不動丟紅帽，所以他擔心明年縣市長選舉，民進黨可能順理成章把這頂紅帽扣在國民黨身上。

不過有國民黨人士指出，鄭麗文勝選雖然呼聲高，不過最近一周出現一些變化，可能是因為鄭的聲勢太高，導致會有擔心的人慢慢願意站出來，甚至願意幫郝龍斌。只是他也表示，鄭麗文、羅智強擔任過立委，郝龍斌則當過台北市長，但大家都知道這次的候選人「不是一軍」，威望不足，所以不管誰當選黨主席，未來都可能有「號令不出黨中央」情況。

面對國民黨內目前因黨主席選舉各種傳言而出現「網內互打」氣氛，國民黨立委牛煦庭表示，黨內競爭，難免情緒激昂，但互相攻擊，只會讓裂痕加深，當然不利選後整合。各黨主席候選人應適當宣示，當選後，第一要務是弭平傷痕、重塑團結；而若不幸落選，也該展現風度，不扯後腿。如此，國民黨主席選舉的負面效應才會降低，也才有機會重新出發，而不是原地打轉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以色列宣布　釋放近2000名巴勒斯坦人
Lulu公開全新身分　節目上不藏了
快訊／新北墜樓！男碎骨爆頭陳屍路中
座艙長對話截圖曝！　空服員姊悲吐妹愛漂亮
未來一周天氣出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市發函新壽合意解約　顏若芳拋1解方「有望省下百億分手費」

議員爆大巨蛋逃生前得先「健身」移盆栽　北市府認：有違規疑慮

傳鄭麗文當選黨主席呼聲最高　藍委憂中國介入但無直接證據　

郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

高市府大動作反擊「大坪頂」烏龍爆料　柯志恩嗆：幫業者解套？

游淑慧稱對付新壽「能戰才能和」　蔣萬安：市府不會被外界綁架

賴清德打造「台灣之盾」　蘇紫雲：投資國防帶動經濟更降低侵台誘因

趙少康CIA間諜？　蔡正元、邱毅猛攻：三分人七分鬼還自以為金童

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

北市發函新壽合意解約　顏若芳拋1解方「有望省下百億分手費」

議員爆大巨蛋逃生前得先「健身」移盆栽　北市府認：有違規疑慮

傳鄭麗文當選黨主席呼聲最高　藍委憂中國介入但無直接證據　

郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

高市府大動作反擊「大坪頂」烏龍爆料　柯志恩嗆：幫業者解套？

游淑慧稱對付新壽「能戰才能和」　蔣萬安：市府不會被外界綁架

賴清德打造「台灣之盾」　蘇紫雲：投資國防帶動經濟更降低侵台誘因

趙少康CIA間諜？　蔡正元、邱毅猛攻：三分人七分鬼還自以為金童

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

店門口「手搖飲1畫面」驚呆他　破萬人點頭：一天沒喝不對勁

美魔女日星替女兒復仇　全身整形「逆齡成25歲重生」

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

114年西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台灣祈福

川普抵以色列議會演說！喊「中東迎來新曙光」　議員拍手熱烈歡迎

《財劃法》影響9縣市文化預算下降！黃牛裁罰將研議修法更精準

全運會倒數！張麗善迎聖火喊「競艷雲林」　縣府動員萬人迎盛典

「超越偶」致敬布袋戲藝術　2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

被副駕妻碎念不認路 老公使用鴨制大絕招

政治熱門新聞

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

狂嗆劉世芳裝瞎胡說八道　傅崐萁：撤離災民由「鄉鎮市公所」負責

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

秒變「賴醫師」！賴清德從政至今救9人　飛到國外醫師魂也爆發

新壽開天價解約金？　李四川：北市提5億到8億

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

烏山頭水庫光電板傳用藥水清洗　謝龍介將處理：我當台南市長必查

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

更多熱門

相關新聞

郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

國民黨主席選舉將在18日進行投票。候選人之一的郝龍斌今(13日)以「在你的對手身上，看到他們的優點」為題發出長文點名稱讚5位對手，當談到鄭麗文時，他表示，自己要感謝鄭麗文給的震撼教育，自己口才不到她的1/3，過去對自己這方面未曾感到必要，謝謝鄭麗文給的當頭棒喝，當民眾受苦，同志受委屈時，要有一個強而有力的聲音，強大他們脆弱的心靈。他強調，「謝謝所有主席參選人，你們給了我難忘的人生成長經驗，即使敵人，都有你可以學習的地方，我一直相信如此」。

趙少康CIA間諜？　蔡正元、邱毅猛攻：三分人七分鬼還自以為金童

趙少康CIA間諜？　蔡正元、邱毅猛攻：三分人七分鬼還自以為金童

稀土風暴一次看懂　從晶片到飛彈全受衝擊

稀土風暴一次看懂　從晶片到飛彈全受衝擊

國民黨主席也傳中國介選　綠：亡羊補牢還不晚

國民黨主席也傳中國介選　綠：亡羊補牢還不晚

趙少康批陸介選藍黨魁　酸邱毅「紅統名嘴」

趙少康批陸介選藍黨魁　酸邱毅「紅統名嘴」

關鍵字：

國民黨鄭麗文郝龍斌中國趙少康牛煦庭黨主席選舉張亞中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面