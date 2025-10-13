傳鄭麗文當選黨主席呼聲最高　藍委憂中國介入但無直接證據　

▲國民黨主席候選人卓伯源(左起)、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘、張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨18日將改選黨主席，但沒想到在選戰白熱化階段冒出「中共介選」疑慮，且各種明示暗指都朝候選人鄭麗文而來。據了解，依目前態勢分析，鄭麗文當選黨主席的呼聲最高；有藍委表示，目前看到幾個不同黨內系統「大家各擁其主」， 但選戰最後關頭扯出中國勢力介入，確實令人擔心明年九合一選舉，民進黨可能順理成章把這頂紅帽扣在國民黨身上。

郝龍斌9日在臉書發文表示，鋪天蓋地強過國家隊的攻擊超出他與趙少康的經驗，藍營沒有這麼強大的網軍，且覺得自己受到的攻擊超過民進黨「1450」戰力，所以他沉思許久，也委請專業公關公司協助調查及評估，「這樣的網軍動員，如果不是外來勢力介入，是金錢佈局，至少花費近億」。

郝龍斌雖未指名道姓，但他上述那篇「給我親愛的對手候選人」臉書文被質疑是暗指鄭麗文。對於郝龍斌指控有境外勢力攻擊抹黑，張亞中則直言，「我想毫無疑問的，指的就是鄭麗文女士」。趙少康13日曬出統計數據指出，TikTok最近一個月，與國民黨主席選舉相關共1790部，與鄭麗文有關的影片高達900部，每日平均30部，且多數為誇讚的評論，「國安單位一定要認真追查」。

據了解，鄭麗文可能當選黨主席的呼聲最高，因此有些黨員對此感到憂心。有藍委表示，雖然沒有直接證據顯示鄭麗文與中共介選有任何關聯，但依照目前態勢發展，仍非常擔心「紅色勢力」介選。

另也有國民黨立委說，現在講說有中國勢力或中國網軍介選，但他目前也沒有看到具體實例、證據，反倒是幾個系統「大家各擁其主」， 像是軍系、海外僑胞系統等。他說，今天連國民黨主席選舉都扯出中國勢力介入，而過去民進黨動不動丟紅帽，所以他擔心明年縣市長選舉，民進黨可能順理成章把這頂紅帽扣在國民黨身上。

不過有國民黨人士指出，鄭麗文勝選雖然呼聲高，不過最近一周出現一些變化，可能是因為鄭的聲勢太高，導致會有擔心的人慢慢願意站出來，甚至願意幫郝龍斌。只是他也表示，鄭麗文、羅智強擔任過立委，郝龍斌則當過台北市長，但大家都知道這次的候選人「不是一軍」，威望不足，所以不管誰當選黨主席，未來都可能有「號令不出黨中央」情況。

面對國民黨內目前因黨主席選舉各種傳言而出現「網內互打」氣氛，國民黨立委牛煦庭表示，黨內競爭，難免情緒激昂，但互相攻擊，只會讓裂痕加深，當然不利選後整合。各黨主席候選人應適當宣示，當選後，第一要務是弭平傷痕、重塑團結；而若不幸落選，也該展現風度，不扯後腿。如此，國民黨主席選舉的負面效應才會降低，也才有機會重新出發，而不是原地打轉。