　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東婦提領90萬「修繕房屋」　兒一句話揭真相...積蓄保住了

▲台東關山警及行員聯手守住90萬。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東關山警及行員聯手守住90萬。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山分局鹿野分駐所13日接獲鹿野地區農會通報，一名年約七旬的婦人前往臨櫃欲提領新台幣90萬元現金，聲稱是用於「修繕房屋」。然而，婦人面對行員進一步關懷詢問時，神情閃爍、語意含糊，讓行員直覺有異，立即通報警方到場協助。經員警及家屬聯手勸說，最終成功阻止一場詐騙案，保住婦人辛苦積蓄。

事件發生於上午10時許，婦人到農會臨櫃表示要提領鉅款，行員依規定關懷提問用途。婦人僅回應「要修房子」，卻對施工地點、廠商或修繕內容答不出來。行員憑著多年經驗判斷不尋常，當機立斷通知鹿野分駐所。

警員李明憲、張嘉修獲報後迅速趕抵現場，先與行員了解情況，再以親切口吻向婦人解釋近期常見詐騙手法，特別是以「房屋修繕」、「投資理財」為名，誘使被害人匯款或提領現金的案例。面對警方關懷，婦人起初仍堅稱自己並未受騙，態度略顯抗拒。

員警並未放棄，持續耐心溝通，並協助聯繫家屬。當婦人的兒子接到電話，明確表示家中近期並無任何修繕計畫時，真相終於浮現。婦人這才驚覺自己幾乎陷入詐騙圈套，激動地向警方與行員致謝，放棄提領現金，順利化解危機。

關山警察分局表示，詐騙手法不斷翻新，詐團常利用話術操控被害人提領或匯款，民眾務必提高警覺。提醒大家若接獲不明電話或訊息，應謹記「1聽、2掛、3查證」的防詐三步驟，並可撥打165反詐騙專線或110報案查證。警方也特別感謝金融機構行員的細心與警覺，展現警民合作的強大力量，共同守護民眾財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不
長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

快訊／台南柳營嘉南大圳落水男　遺體今下午尋獲

假冒地檢署、警局！「騙走20人提款卡密碼」詐2千萬　7嫌遭起訴

快訊／澎湖廢棄漁船突起火！濃煙竄天際　船體燒到焦黑

台東婦提領90萬「修繕房屋」　兒一句話揭真相...積蓄保住了

長榮空姐抱病上班「返台16天猝逝」！　勞檢處初步調查結果出爐

央廣官網竟飄五星旗　新進工程師預謀「國慶日再犯」遭拘提

獨／長榮學霸空服員抱病執勤猝逝　疑罹史迪爾氏症嚴重破壞神經系統

快訊／桃園大貨車撞進停車場！駕駛夾困變形車體　現場慘狀曝

在屏東百貨咖啡廳遭偷拍！女：他手機有很多其他女生影照

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

快訊／台南柳營嘉南大圳落水男　遺體今下午尋獲

假冒地檢署、警局！「騙走20人提款卡密碼」詐2千萬　7嫌遭起訴

快訊／澎湖廢棄漁船突起火！濃煙竄天際　船體燒到焦黑

台東婦提領90萬「修繕房屋」　兒一句話揭真相...積蓄保住了

長榮空姐抱病上班「返台16天猝逝」！　勞檢處初步調查結果出爐

央廣官網竟飄五星旗　新進工程師預謀「國慶日再犯」遭拘提

獨／長榮學霸空服員抱病執勤猝逝　疑罹史迪爾氏症嚴重破壞神經系統

快訊／桃園大貨車撞進停車場！駕駛夾困變形車體　現場慘狀曝

在屏東百貨咖啡廳遭偷拍！女：他手機有很多其他女生影照

外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」

社會熱門新聞

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

即／長榮航空爆空服員猝逝！　桃園勞檢處出手了

長榮空姐抱病上班猝逝！勞檢處初步調查結果出爐

「神秘阿伯指路」女大生大坑山區迷路是真實案例

即／女大生校內4樓墜落！「掛2樓安全網」獲救

高中生騎單王擦撞路邊車　留字條苦等車主10天結局曝

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

陸官性醜聞逼「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

更多熱門

相關新聞

台東197縣道最後一處瓶頸改善工程　「萬安橋」正式開工

台東197縣道最後一處瓶頸改善工程　「萬安橋」正式開工

為完善縱谷地區交通網絡、促進地方觀光發展，台東縣政府持續推動197縣道整體改善計畫。13日縣府舉行萬安橋改建工程開工典禮，象徵縱谷地區最後一處交通瓶頸正式邁入改善階段。縣長饒慶鈴表示，萬安橋完工後橋面將拓寬至9公尺，提供安全雙向通行空間，預計於明年底完工，屆時將有效解決會車不便的問題，成為串聯池上與關山的重要交通樞紐。

桃園婦欲匯1715萬投資　行員通報阻詐

桃園婦欲匯1715萬投資　行員通報阻詐

花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　警邀王彩樺宣導防詐

花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　警邀王彩樺宣導防詐

AI假專家影片流竄　學者：防不勝防

AI假專家影片流竄　學者：防不勝防

醫師娘愛買房產遭詐3113萬　男女騙子逃12年落網

醫師娘愛買房產遭詐3113萬　男女騙子逃12年落網

關鍵字：

詐騙警察台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面