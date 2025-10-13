台東婦提領90萬「修繕房屋」　兒一句話揭真相...積蓄保住了

▲台東關山警及行員聯手守住90萬。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山分局鹿野分駐所13日接獲鹿野地區農會通報，一名年約七旬的婦人前往臨櫃欲提領新台幣90萬元現金，聲稱是用於「修繕房屋」。然而，婦人面對行員進一步關懷詢問時，神情閃爍、語意含糊，讓行員直覺有異，立即通報警方到場協助。經員警及家屬聯手勸說，最終成功阻止一場詐騙案，保住婦人辛苦積蓄。

事件發生於上午10時許，婦人到農會臨櫃表示要提領鉅款，行員依規定關懷提問用途。婦人僅回應「要修房子」，卻對施工地點、廠商或修繕內容答不出來。行員憑著多年經驗判斷不尋常，當機立斷通知鹿野分駐所。

警員李明憲、張嘉修獲報後迅速趕抵現場，先與行員了解情況，再以親切口吻向婦人解釋近期常見詐騙手法，特別是以「房屋修繕」、「投資理財」為名，誘使被害人匯款或提領現金的案例。面對警方關懷，婦人起初仍堅稱自己並未受騙，態度略顯抗拒。

員警並未放棄，持續耐心溝通，並協助聯繫家屬。當婦人的兒子接到電話，明確表示家中近期並無任何修繕計畫時，真相終於浮現。婦人這才驚覺自己幾乎陷入詐騙圈套，激動地向警方與行員致謝，放棄提領現金，順利化解危機。

關山警察分局表示，詐騙手法不斷翻新，詐團常利用話術操控被害人提領或匯款，民眾務必提高警覺。提醒大家若接獲不明電話或訊息，應謹記「1聽、2掛、3查證」的防詐三步驟，並可撥打165反詐騙專線或110報案查證。警方也特別感謝金融機構行員的細心與警覺，展現警民合作的強大力量，共同守護民眾財產安全。