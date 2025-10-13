郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

▲郝龍斌向黨主席選舉對手致敬。（圖／翻攝自Facebook／郝龍斌）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將在18日進行投票。候選人之一的郝龍斌今(13日)以「在你的對手身上，看到他們的優點」為題發出長文點名稱讚5位對手，當談到鄭麗文時，他表示，自己要感謝鄭麗文給的震撼教育，自己口才不到她的1/3，過去對自己這方面未曾感到必要，謝謝鄭麗文給的當頭棒喝，當民眾受苦，同志受委屈時，要有一個強而有力的聲音，強大他們脆弱的心靈。他強調，「謝謝所有主席參選人，你們給了我難忘的人生成長經驗，即使敵人，都有你可以學習的地方，我一直相信如此」。

郝龍斌發出長文感性表示，人們說，政治是個半瘋的世界，如果沒有辦法守住善及誠，會不知不覺走到一片「荒涼的旱地」，無法返回。競選過程快結束了，自己想稱讚對手，尤其在這場競選中，從他們身上學到了什麼。

郝龍斌指出，自己第一個要點名的老師是羅智強。羅智強在國民黨「馬王之爭」中主動辭去總統府副秘書長的工作，這對一個年紀才四十出頭的人，是多麼大的割捨和氣魄，羅智強的家境本來窮困，退下來當然沒有靠山，當時伸手幫助的是自己的好友--紅十字會會長陳長文，把羅智強送到哈佛大學，拮据地在家沈思學習。

郝龍斌指出，回來台灣之後，羅智強開始經營個人臉書，在街頭上拿大聲公喊話，不只走出宮廷，還深入大街小巷，掌握民間的困境，羅智強的臉書追蹤者12年下來，國民黨政治人物除了馬英九前總統特殊身分，沒有人比得上。121萬粉絲，是自己的十倍，朱立倫主席的一倍半，這次主席選舉人氣王鄭麗文的13倍。

郝龍斌稱讚，羅智強年輕，懂得用年輕的方式建立組織。相對其他比較老或同樣年紀的人，羅智強才是掌握洞悉新世代的政治人物。之後，發動四大公投，為了凸顯議題，夜宿凱道數月，夜夜被蚊子叮咬，前方是曾經上班當高官的總統府，羅智強不遺憾，也不留戀廟堂往事，是國民黨在野後的第一戰將。

郝龍斌直言，後來選立委，羅智強可以輕易透過馬前總統得到不分區立委，而不必冒落選的風險。但這不是羅智強的個性，而是堅持走彎曲而非攀關係的路。羅智強的理想特質，逐漸感動眾人，如今當選國民黨立法院黨團書記長，眾望所歸。如果有一天國民黨再度執政，大家都欠羅智強一分情。

針對鄭麗文，郝龍斌表示，其次自己要感謝鄭麗文女士給的震撼教育，鄭麗文比他小約19歲，但從政時間已經和他一樣，長達30年。

郝龍斌提到，鄭麗文在民進黨競選國大代表，當時相信台獨，參加「外獨會」。自己不覺得這個經歷有必要拿出來批判，人在太年輕的時候，沒有足夠國際視野，同輩學運的影響，很容易人云亦云，之後去了劍橋，國際關係的訓練，馬上改變聰慧的鄭麗文，在高雄以無黨籍參選落選後，很快地加入國民黨，成為出色的發言人。

郝龍斌直言，鄭麗文是一個不凡的女子，所以不稱她麗文小姐，而是鄭麗文女士，自己的口才不到她的1/3，過去對自己這方面未曾感到必要，因為相信為政不在多言。

郝龍斌說，謝謝鄭麗文女士給他的當頭棒喝，政治人物要有說服民眾、和民眾溝通的能力，尤其當民眾受苦，同志受委屈的時候，要有一個強而有力的聲音，讓他們不再覺得自己無所依靠，強大他們脆弱的心靈。

談到張亞中，郝龍斌說，自己要稱讚和他一樣被歸類老人的張亞中校長。張亞中從年輕開始，就是孫中山先生國父的信徒，在台灣主流民意愈來愈過度傾斜時，孤獨努力了超過20年，如撒種子般，不信公義喚不回。這次主席選舉，張亞中或許和我有意見分歧之處，但在理念論述上，完整而不必口號，理路清悉而無情緒性控訴，口才一流沒有冷場。

郝龍斌稱讚，尤其薑是老的辣，張亞中紮實的國際政治訓練馬上看到日本的右傾力量再崛起，新當選自民黨女總裁高市早苗，是麻生支持的，走安倍路線，過去時常參拜靖國神社。當鄭麗文女士可能未加思索表示當選主席將拜訪同為女性的高市早苗，張亞中立即善意制止，認為那是向二次大戰甲級戰犯的敬禮，向當年的軍國主義投降，這樣的拜訪，不是新聞炒作，而是置中國人苦難的八年抗戰於何地？

郝龍斌說，由於篇幅不足，自己無法再一一贊揚卓伯源及蔡志弘，他們二位擔任公職時，都頗受好評，他們對他的指教，也一一收在心裏。

郝龍斌提到，這場大選以世代交替的口號開始，一個人如果有大格局，她40、50歲就可以成大業，國父孫中山先生過世時才59歲，已推翻了數千年的皇權體制。經國先生走的時候1988年年初、79歲。從54歲開始，經國先生責成費驊、李國鼎、孫孫運璿設立工研院，77歲時力排阻礙，接受李國鼎的建議，創立台灣第一家資金國際級的科技公司台積電，傾全國資金冒險一博，年輕沒有阻礙視野，年邁沒有綁住氣魄，台積電成立11個月後，台灣失去了民國史上最了不起的領袖。

最後，郝龍斌強調，「三人行必有我師焉，何況這次是五人行，謝謝所有主席參選人，你們給了我難忘的人生成長經驗。我不會永遠只留戀在自己的同溫層，我們的身旁有無數可以學習的對象，我把心放大，自己放下，我知道人生就是如此，即使敵人，都有你可以學習的地方，我一直相信如此，否則我永遠不可能從原本的小池塘游出，謝謝所有的參選同志」。

▼鄭麗文、卓伯源、蔡志弘、郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）