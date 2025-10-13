　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

▲郝龍斌向黨主席選舉對手致敬。（圖／翻攝自Facebook／郝龍斌）

▲郝龍斌向黨主席選舉對手致敬。（圖／翻攝自Facebook／郝龍斌）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將在18日進行投票。候選人之一的郝龍斌今(13日)以「在你的對手身上，看到他們的優點」為題發出長文點名稱讚5位對手，當談到鄭麗文時，他表示，自己要感謝鄭麗文給的震撼教育，自己口才不到她的1/3，過去對自己這方面未曾感到必要，謝謝鄭麗文給的當頭棒喝，當民眾受苦，同志受委屈時，要有一個強而有力的聲音，強大他們脆弱的心靈。他強調，「謝謝所有主席參選人，你們給了我難忘的人生成長經驗，即使敵人，都有你可以學習的地方，我一直相信如此」。

郝龍斌發出長文感性表示，人們說，政治是個半瘋的世界，如果沒有辦法守住善及誠，會不知不覺走到一片「荒涼的旱地」，無法返回。競選過程快結束了，自己想稱讚對手，尤其在這場競選中，從他們身上學到了什麼。

郝龍斌指出，自己第一個要點名的老師是羅智強。羅智強在國民黨「馬王之爭」中主動辭去總統府副秘書長的工作，這對一個年紀才四十出頭的人，是多麼大的割捨和氣魄，羅智強的家境本來窮困，退下來當然沒有靠山，當時伸手幫助的是自己的好友--紅十字會會長陳長文，把羅智強送到哈佛大學，拮据地在家沈思學習。

郝龍斌指出，回來台灣之後，羅智強開始經營個人臉書，在街頭上拿大聲公喊話，不只走出宮廷，還深入大街小巷，掌握民間的困境，羅智強的臉書追蹤者12年下來，國民黨政治人物除了馬英九前總統特殊身分，沒有人比得上。121萬粉絲，是自己的十倍，朱立倫主席的一倍半，這次主席選舉人氣王鄭麗文的13倍。

郝龍斌稱讚，羅智強年輕，懂得用年輕的方式建立組織。相對其他比較老或同樣年紀的人，羅智強才是掌握洞悉新世代的政治人物。之後，發動四大公投，為了凸顯議題，夜宿凱道數月，夜夜被蚊子叮咬，前方是曾經上班當高官的總統府，羅智強不遺憾，也不留戀廟堂往事，是國民黨在野後的第一戰將。

郝龍斌直言，後來選立委，羅智強可以輕易透過馬前總統得到不分區立委，而不必冒落選的風險。但這不是羅智強的個性，而是堅持走彎曲而非攀關係的路。羅智強的理想特質，逐漸感動眾人，如今當選國民黨立法院黨團書記長，眾望所歸。如果有一天國民黨再度執政，大家都欠羅智強一分情。

針對鄭麗文，郝龍斌表示，其次自己要感謝鄭麗文女士給的震撼教育，鄭麗文比他小約19歲，但從政時間已經和他一樣，長達30年。

郝龍斌提到，鄭麗文在民進黨競選國大代表，當時相信台獨，參加「外獨會」。自己不覺得這個經歷有必要拿出來批判，人在太年輕的時候，沒有足夠國際視野，同輩學運的影響，很容易人云亦云，之後去了劍橋，國際關係的訓練，馬上改變聰慧的鄭麗文，在高雄以無黨籍參選落選後，很快地加入國民黨，成為出色的發言人。

郝龍斌直言，鄭麗文是一個不凡的女子，所以不稱她麗文小姐，而是鄭麗文女士，自己的口才不到她的1/3，過去對自己這方面未曾感到必要，因為相信為政不在多言。

郝龍斌說，謝謝鄭麗文女士給他的當頭棒喝，政治人物要有說服民眾、和民眾溝通的能力，尤其當民眾受苦，同志受委屈的時候，要有一個強而有力的聲音，讓他們不再覺得自己無所依靠，強大他們脆弱的心靈。

談到張亞中，郝龍斌說，自己要稱讚和他一樣被歸類老人的張亞中校長。張亞中從年輕開始，就是孫中山先生國父的信徒，在台灣主流民意愈來愈過度傾斜時，孤獨努力了超過20年，如撒種子般，不信公義喚不回。這次主席選舉，張亞中或許和我有意見分歧之處，但在理念論述上，完整而不必口號，理路清悉而無情緒性控訴，口才一流沒有冷場。

郝龍斌稱讚，尤其薑是老的辣，張亞中紮實的國際政治訓練馬上看到日本的右傾力量再崛起，新當選自民黨女總裁高市早苗，是麻生支持的，走安倍路線，過去時常參拜靖國神社。當鄭麗文女士可能未加思索表示當選主席將拜訪同為女性的高市早苗，張亞中立即善意制止，認為那是向二次大戰甲級戰犯的敬禮，向當年的軍國主義投降，這樣的拜訪，不是新聞炒作，而是置中國人苦難的八年抗戰於何地？

郝龍斌說，由於篇幅不足，自己無法再一一贊揚卓伯源及蔡志弘，他們二位擔任公職時，都頗受好評，他們對他的指教，也一一收在心裏。

郝龍斌提到，這場大選以世代交替的口號開始，一個人如果有大格局，她40、50歲就可以成大業，國父孫中山先生過世時才59歲，已推翻了數千年的皇權體制。經國先生走的時候1988年年初、79歲。從54歲開始，經國先生責成費驊、李國鼎、孫孫運璿設立工研院，77歲時力排阻礙，接受李國鼎的建議，創立台灣第一家資金國際級的科技公司台積電，傾全國資金冒險一博，年輕沒有阻礙視野，年邁沒有綁住氣魄，台積電成立11個月後，台灣失去了民國史上最了不起的領袖。

最後，郝龍斌強調，「三人行必有我師焉，何況這次是五人行，謝謝所有主席參選人，你們給了我難忘的人生成長經驗。我不會永遠只留戀在自己的同溫層，我們的身旁有無數可以學習的對象，我把心放大，自己放下，我知道人生就是如此，即使敵人，都有你可以學習的地方，我一直相信如此，否則我永遠不可能從原本的小池塘游出，謝謝所有的參選同志」。

▼鄭麗文、卓伯源、蔡志弘、郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼郝龍斌、鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以色列宣布　釋放近2000名巴勒斯坦人
Lulu公開全新身分　節目上不藏了
快訊／新北墜樓！男碎骨爆頭陳屍路中
座艙長對話截圖曝！　空服員姊悲吐妹愛漂亮
未來一周天氣出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市發函新壽合意解約　顏若芳拋1解方「有望省下百億分手費」

議員爆大巨蛋逃生前得先「健身」移盆栽　北市府認：有違規疑慮

傳鄭麗文當選黨主席呼聲最高　藍委憂中國介入但無直接證據　

郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

高市府大動作反擊「大坪頂」烏龍爆料　柯志恩嗆：幫業者解套？

游淑慧稱對付新壽「能戰才能和」　蔣萬安：市府不會被外界綁架

賴清德打造「台灣之盾」　蘇紫雲：投資國防帶動經濟更降低侵台誘因

趙少康CIA間諜？　蔡正元、邱毅猛攻：三分人七分鬼還自以為金童

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

北市發函新壽合意解約　顏若芳拋1解方「有望省下百億分手費」

議員爆大巨蛋逃生前得先「健身」移盆栽　北市府認：有違規疑慮

傳鄭麗文當選黨主席呼聲最高　藍委憂中國介入但無直接證據　

郝龍斌長文致敬5位黨主席對手　讚鄭麗文「給了震撼教育與當頭棒喝」

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

高市府大動作反擊「大坪頂」烏龍爆料　柯志恩嗆：幫業者解套？

游淑慧稱對付新壽「能戰才能和」　蔣萬安：市府不會被外界綁架

賴清德打造「台灣之盾」　蘇紫雲：投資國防帶動經濟更降低侵台誘因

趙少康CIA間諜？　蔡正元、邱毅猛攻：三分人七分鬼還自以為金童

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

店門口「手搖飲1畫面」驚呆他　破萬人點頭：一天沒喝不對勁

美魔女日星替女兒復仇　全身整形「逆齡成25歲重生」

高鐵寧靜車廂引「育兒不友善」爭議　交部：孩童不在措施範圍內

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

114年西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台灣祈福

川普抵以色列議會演說！喊「中東迎來新曙光」　議員拍手熱烈歡迎

《財劃法》影響9縣市文化預算下降！黃牛裁罰將研議修法更精準

全運會倒數！張麗善迎聖火喊「競艷雲林」　縣府動員萬人迎盛典

「超越偶」致敬布袋戲藝術　2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

政治熱門新聞

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

狂嗆劉世芳裝瞎胡說八道　傅崐萁：撤離災民由「鄉鎮市公所」負責

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

秒變「賴醫師」！賴清德從政至今救9人　飛到國外醫師魂也爆發

新壽開天價解約金？　李四川：北市提5億到8億

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

烏山頭水庫光電板傳用藥水清洗　謝龍介將處理：我當台南市長必查

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

更多熱門

相關新聞

國民黨主席也傳中國介選　綠：亡羊補牢還不晚

國民黨主席也傳中國介選　綠：亡羊補牢還不晚

國民黨主席選舉傳出中國疑似介選，國民黨主席候選人郝龍斌、藍營媒體人趙少康皆指控遭中共網軍與 AI 假訊息攻擊。民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今（13日）召開「國民黨終於懂了？中國介選罄竹難書　國安修法刻不容誤」記者會，呼籲國民黨亡羊補牢，撤回助長中國介選的惡法，不要再扯台灣後腿。

趙少康批陸介選藍黨魁　酸邱毅「紅統名嘴」

趙少康批陸介選藍黨魁　酸邱毅「紅統名嘴」

曝抖音900部影片讚鄭麗文　趙少康：國安單位要查

曝抖音900部影片讚鄭麗文　趙少康：國安單位要查

張凱維回應狗仔風波！　秀對話紀錄爆柯姓律師募款不成挾怨報復內幕

張凱維回應狗仔風波！　秀對話紀錄爆柯姓律師募款不成挾怨報復內幕

鄭麗文拋「新北市長必藍」　黃國昌：候選人提政見爭取支持很正常

鄭麗文拋「新北市長必藍」　黃國昌：候選人提政見爭取支持很正常

關鍵字：

張亞中郝龍斌國民黨黨主席選舉鄭麗文蔡志弘卓伯源羅智強

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面