政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠反擊大坪頂烏龍爆料！轟柯志恩膛炸自家人...不懂法令還選市長

▲▼ 綠營反擊大坪頂烏龍爆料打到藍營自家人　轟柯志恩不懂法令。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲綠營反擊大坪頂烏龍爆料打到藍營自家人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港大坪頂山坡地保護區被藍營議員許采蓁踢爆有「柏油山」，國民黨立委柯志恩今也前往現場勘查狀況。不過，民進黨高雄市議員黃彥毓調查發現，柯志恩不僅是錯搞法令烏龍爆料，更上演藍營網內互打戲碼，為了抹黑民進黨而打到合法、積極協助人民的自家藍營議員蔡武宏，遭其狠酸「柯志恩又翻車啦！」、「柯志恩雷殘大坪頂！」。

黃彥毓指出，他日前親自赴大坪頂會勘。根據相關單位說明，該堆置廠商原是依法承包小港區污水接管工程，工程會刨除路面瀝青及土方，本來就需要找地方暫置，待工程完工後仍需移出進行去化處理，各地皆然。

廠商先依法向地主承租，暫置於小港區坪北段437地號保護區內，今年4月因有行政程序上的問題遭都發局關切，故廠商找上國民黨籍議員蔡武宏陳情，蔡在數個月間多達8次居中協調都發局及水利局，協助進行局處間的橫向溝通並釐清疑義。

黃彥毓說明，該工程是屬於小港地區污水接管工程，屬於公用事業的必須工程，且該小港污水系統範圍也包含該區域，加上暫置場範圍僅使用0.5公頃，他親自前往現場查核「根本沒有開挖情形」，打臉柯志恩多次謊稱的「開挖」，且水利局也確認符合都市計畫施行細則相關規定，屬於合法暫置。

▲▼ 綠營反擊大坪頂烏龍爆料打到藍營自家人　轟柯志恩不懂法令。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼綠營反擊大坪頂烏龍爆料打到藍營自家人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 綠營反擊大坪頂烏龍爆料打到藍營自家人　轟柯志恩不懂法令。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃彥毓補充，當然若廠商有任何行政程序上待補正，他身為市議員也支持市府依法要求其改善的作為；而對於國民黨蔡武宏議員合理合法回應人民需求的作為，他也表達肯定。

黃彥毓還原，國民黨蔡武宏多次斡旋協助廠商合法暫置，結果同黨的許采蓁利用質詢時間誣指，後遭市府水利局出面打臉。沒想到同黨高雄市長參選人柯志恩今（13）日還要帶著黨籍立委陳菁徽，浩浩蕩蕩的前往大坪頂暫置場演出個人秀，殊不知搞錯法令、罔顧事實就算了，還將自家議員蔡武宏拖下水。

黃彥毓強調，大坪頂的瀝青暫置場徹頭徹尾就是蔡武宏議員居間協調，過程基本上也遭相關單位認證合法。黃彥毓質問「如果國民黨的蔡武宏是違法關說，那身為高雄市黨部主委的柯志恩要不要告發他？」 事實上，國民黨從許采蓁到柯志恩，明知該案合法，卻見到黑影就開槍，不惜上演荒謬的黨內分裂鬧劇；堪稱是許采蓁打臉蔡武宏、蔡武宏再打臉柯志恩。黃彥毓指出「要謝謝國民黨蔡武宏議員還給民進黨清白」。

黃彥毓狠批，該案明明是國民黨的議員蔡武宏多次關切的案件，從台北空降的柯志恩卻為了個人的選舉利益，不惜出賣在地的黨內同志，一切只為了打擊擁有良好執政成績的陳其邁市府，並抹黑栽贓形象佳、專業能力強、民調居冠的高雄市長參選對手賴瑞隆。

他表示，柯志恩持續發揮她一貫的「柯氏潑糞風格」，全然不顧業者合法申請暫置的事實，不但害慘自己人，也讓市民被迫捲入政治鬥爭，把高雄推向烏煙瘴氣的政治環境。

黃彥毓表示，「柯志恩為了蹭個人聲量卻搬錯法令，抹黑造謠已經不是第一次了，稱得上是翻車王。」黃彥毓呼籲，柯志恩身為立法委員、高雄市長參選人，請熟悉法令、做好功課，不要胡亂抹黑，讓所有高雄人看破手腳。

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元)

2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」

2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」

2026年高雄與台南市長選舉備受矚目，藍綠陣營人選初步成形。高雄市部分，國民黨由立委柯志恩出戰，民進黨則陷入賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑「四搶一」局面；台南市則可能由國民黨立委謝龍介對決民進黨立委陳亭妃或林俊憲。對於台南、高雄哪個比較容易「變天」，前立委蔡正元的分析讓節目主持人黃暐瀚驚訝。

