假的啦！桃園婦欲匯1715萬「投資土地蓋大樓」　行員通報阻詐

▲林姓婦人欲匯款1700多萬元投資大樓賺錢，警方和行員聯手勸說阻詐 。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市57歲林姓婦人聽信仲介，欲將1700多萬元存款全數匯出投資土地蓋大樓，由於婦人臨櫃填單時神情慌張，面對行員關懷提問也支吾其詞，行員察覺有異，立即通報員警到場協助，經過員警及行員勸說，詐團以話術欺騙投資，且鉅款匯出後恐難追回，林婦這才相信遇到詐騙放棄匯款。

▲分局長徐坤隆特別前往中國信託，公開表揚即時阻詐有功人員。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮分局宋屋派出所所長鄒安晴表示，林姓婦人自稱日前結識一名土地仲介，稱土地蓋樓竣工後，投資將獲利翻倍，她聽後不疑有他，二話不說就拿著存摺及印鑑前往中國信託準備將存款1715萬元全數匯出，但在填寫匯款單時，因為神情慌張，且這份投資也完全沒有契約保障，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說婦人的行列。

起初林婦仍是深信不疑，執意將金額匯出，所幸經過員警及行員向婦人耐心解說，告知有許多詐騙集團利用話術博取信任及好感後，再以投資名義要求民眾投入積蓄。婦人這才了解自己遇到詐騙，婦人也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住財產。分局長徐坤隆13日上午也特別前往中國信託，公開表揚即時阻詐有功人員，除頒贈POLICE熊紀念品外，並感謝他們協助攔阻民眾遭詐，積極守護民眾財產的安全。