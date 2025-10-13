禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

▲禾韻生醫執行長吳香樺（右三）代表捐贈ApoE基因檢測套組給中華醫大失智症精準檢測團隊，由李碧娥校長（左四）代表受贈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

根據調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率約為7.99%，推估失智人口已達35萬人，為提升早期預測與防治效能，禾韻生醫公司13日捐贈100套ApoE基因檢測套組給中華醫事科技大學，雙方正式啟動「失智症精準檢測計畫」，期望透過基因、眼底影像與認知風險的三重檢測，推動失智症預防研究與健康管理。

捐贈儀式於13日下午2時30分在中華醫大第一會議室舉行，由禾韻生醫執行長吳香樺代表捐贈，校長李碧娥代表受贈，並由醫事學院院長楊堉麟、醫技系主任黃昭祥、視光系主任陳昆祥、語治系主任郭雅雯等師生共同出席。典禮中雙方共同宣布「失智症精準檢測計畫」正式啟動。

李碧娥校長表示，失智症防治是一場與時間賽跑的挑戰，此次產學合作整合校內醫技、視光、語治三系專業，結合ApoE基因檢測、眼底影像與認知測驗三項指標，希望建立早期預測模型，為失智症預防提供精準依據。她感謝禾韻生醫的支持，盼透過計畫成果造福國人健康，未來也將拓展服務範圍至社區。

禾韻生醫執行長吳香樺指出，ApoE（脂蛋白E基因）是失智症研究的重要指標之一，期望透過此次捐贈與合作，協助學界深入探索基因與失智風險之間的關聯，也樂見中華醫大跨域團隊在精準醫學領域展現實質成果。

醫事學院院長楊堉麟說明，本次計畫由醫技系、視光系、語治系共同投入。視光系可透過眼底鏡觀察視網膜變化作為輔助判斷依據；醫技系負責ApoE基因檢測，分析脂質代謝與失智的相關性；語治系則進行MMSE（簡易心智狀態測驗）評估認知風險，三方數據將結合人工智慧模型進行相關性分析。

中華醫大初期將以校內100名教職員為對象進行檢測，藉由AI整合分析基因、視網膜與認知測驗結果，預測失智或早期認知退化狀況，協助受檢者及早掌握健康風險，達到預防與早期介入的目標。

李碧娥校長強調，學校未來將以師生健康守護為核心，逐步擴大到社區族群，期盼在失智症防治上貢獻更多力量。