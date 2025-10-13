　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

▲禾韻生醫執行長吳香樺代表捐贈ApoE基因檢測套組給中華醫大失智症精準檢測團隊，由李碧娥校長代表受贈。（記者林東良翻攝，下同）

▲禾韻生醫執行長吳香樺（右三）代表捐贈ApoE基因檢測套組給中華醫大失智症精準檢測團隊，由李碧娥校長（左四）代表受贈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

根據調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率約為7.99%，推估失智人口已達35萬人，為提升早期預測與防治效能，禾韻生醫公司13日捐贈100套ApoE基因檢測套組給中華醫事科技大學，雙方正式啟動「失智症精準檢測計畫」，期望透過基因、眼底影像與認知風險的三重檢測，推動失智症預防研究與健康管理。

捐贈儀式於13日下午2時30分在中華醫大第一會議室舉行，由禾韻生醫執行長吳香樺代表捐贈，校長李碧娥代表受贈，並由醫事學院院長楊堉麟、醫技系主任黃昭祥、視光系主任陳昆祥、語治系主任郭雅雯等師生共同出席。典禮中雙方共同宣布「失智症精準檢測計畫」正式啟動。

李碧娥校長表示，失智症防治是一場與時間賽跑的挑戰，此次產學合作整合校內醫技、視光、語治三系專業，結合ApoE基因檢測、眼底影像與認知測驗三項指標，希望建立早期預測模型，為失智症預防提供精準依據。她感謝禾韻生醫的支持，盼透過計畫成果造福國人健康，未來也將拓展服務範圍至社區。

▲禾韻生醫執行長吳香樺代表捐贈ApoE基因檢測套組給中華醫大失智症精準檢測團隊，由李碧娥校長代表受贈。（記者林東良翻攝，下同）

禾韻生醫執行長吳香樺指出，ApoE（脂蛋白E基因）是失智症研究的重要指標之一，期望透過此次捐贈與合作，協助學界深入探索基因與失智風險之間的關聯，也樂見中華醫大跨域團隊在精準醫學領域展現實質成果。

醫事學院院長楊堉麟說明，本次計畫由醫技系、視光系、語治系共同投入。視光系可透過眼底鏡觀察視網膜變化作為輔助判斷依據；醫技系負責ApoE基因檢測，分析脂質代謝與失智的相關性；語治系則進行MMSE（簡易心智狀態測驗）評估認知風險，三方數據將結合人工智慧模型進行相關性分析。

中華醫大初期將以校內100名教職員為對象進行檢測，藉由AI整合分析基因、視網膜與認知測驗結果，預測失智或早期認知退化狀況，協助受檢者及早掌握健康風險，達到預防與早期介入的目標。

李碧娥校長強調，學校未來將以師生健康守護為核心，逐步擴大到社區族群，期盼在失智症防治上貢獻更多力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

亞太童軍領袖會議高雄登場！展現VR互動科技　推廣永續共融願景

台東幼兒園小寶貝遊街參訪　化身小小波麗士！

嘉義水上UP馬拉松　1600名跑者為台灣生日獻祝福

嘉義縣消防特搜隊持續集結　支援花蓮搜救不中斷

台東197縣道最後一處瓶頸改善工程　「萬安橋」正式開工

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

雨多溼熱洋蔥病害拉警報　農改場籲防黃萎+炭疽雙重威脅

《火神祭》點燃漁光島！　黃偉哲揭幕台灣首屆火舞藝術節

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

亞太童軍領袖會議高雄登場！展現VR互動科技　推廣永續共融願景

台東幼兒園小寶貝遊街參訪　化身小小波麗士！

嘉義水上UP馬拉松　1600名跑者為台灣生日獻祝福

嘉義縣消防特搜隊持續集結　支援花蓮搜救不中斷

台東197縣道最後一處瓶頸改善工程　「萬安橋」正式開工

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

雨多溼熱洋蔥病害拉警報　農改場籲防黃萎+炭疽雙重威脅

《火神祭》點燃漁光島！　黃偉哲揭幕台灣首屆火舞藝術節

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

太管處南湖山區淨山！清出「大型瓦斯桶」　志工：太誇張了

顏正國頭七！家人悲痛「7天像是一世紀」　鋼鐵爸哀慟緬懷：請你放心地走！

20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不在意零頭

深化性平教育紮根閱讀！　台南表揚閱讀闖關優秀學生提升網安意識

韓大學生遭詐騙柬埔寨！暴打「電擊見骨」劇痛慘死　3名中國嫌被捕

長榮空服員疑罹罕病猝逝！醫曝「死亡率極高」...3大症狀快就醫

「若有一人成就了我，那一定是戴資穎」　陳雨菲曝小戴暖心訊息

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

【到底要幾包？】客人和老闆娘買鹽兩人陷入台語鬼打牆

地方熱門新聞

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜尋獲

烏山頭光電板清洗惹議陳亭妃籲中央別再核准准任何水庫光電執照

送154份餐給光復國小！花蓮老闆被讚爆

桃園捷運綠線　今年第6台潛盾機發進！　

新北府中遊龍陸橋拆除　縣民大道重現明亮風貌

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理　說故事

車禍族人申請急難救助被趕走施餘興望怒轟區公所態度惡劣

2025太平洋自行車公益家庭日　募50萬助弱勢

桃園東吳校友會金曲音樂饗宴　牽繫校友情誼

台南關子嶺溫泉美食節登場「天下第一鼎」重現江湖

新北完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

更多熱門

相關新聞

北科大校友總會+花蓮校友會　捐款助潰壩重建

北科大校友總會+花蓮校友會　捐款助潰壩重建

國立臺北科技大學（北科大）校友總會與花蓮校友會展現「人飢己飢、人溺己溺」的人道關懷精神，共同捐贈新台幣 80 萬 5 仟元整，專款投入花蓮縣馬太鞍溪潰堤的災害救助及重建工作，協助受災地區早日恢復正常生活。

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員捐贈汗蒸幕服務助放鬆

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員捐贈汗蒸幕服務助放鬆

林果公司攜手桃園民代　捐贈花蓮空氣循環殺菌燈

林果公司攜手桃園民代　捐贈花蓮空氣循環殺菌燈

東森購物捐3.8萬份衛生棉　攜手基隆市府力挺月經平權

東森購物捐3.8萬份衛生棉　攜手基隆市府力挺月經平權

金曲歌后「高齡母失智多年」

金曲歌后「高齡母失智多年」

關鍵字：

禾韻生醫捐贈基因檢測華醫失智

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面