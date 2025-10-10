　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員　捐贈汗蒸幕服務助放鬆

▲楷爾集團捐贈蒸宮汗蒸幕服務，慰勞台南市消防局第六救災救護大隊人員。（記者林東良翻攝，下同）

▲楷爾集團捐贈蒸宮汗蒸幕服務，慰勞台南市消防局第六救災救護大隊人員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

秉持「以健康為本、以關懷為志」理念，楷爾集團長年投入公益，推廣健康生活。該集團於9日舉行捐贈儀式，特別提供台南市消防局第六救災救護大隊「蒸宮汗蒸幕」服務，讓長期在高壓與高溫環境下執勤的消防人員，能在緊張任務之餘，獲得身心舒緩與療癒時光。

此次活動由楷爾集團董事長莊邦琦、總經理張庭茆代表出席捐贈，大隊長邱淵明代表受贈，象徵企業與消防體系間的深厚情誼與社會責任共識。

莊邦琦表示，健康是社會運轉最根本的力量，消防人員是守護人民的英雄，「我們希望透過汗蒸幕服務，讓他們獲得身心平衡與能量補給，這是楷爾集團對城市英雄最誠摯的致敬」。

張庭茆補充指出，因家人服務於消防體系，深知消防人員長期面臨的高壓與危險，「這次捐贈不只是企業善舉，更是一份感同身受的心意，盼能帶來片刻放鬆與溫暖」。

▲楷爾集團捐贈蒸宮汗蒸幕服務，慰勞台南市消防局第六救災救護大隊人員。（記者林東良翻攝，下同）

大隊長邱淵明感謝表示，楷爾集團的善舉讓消防同仁在繁忙勤務間獲得喘息，也提醒大家「守護市民的同時，更要懂得照顧自己」。消防局長李明夆也透過聲明致謝，肯定企業的實際行動展現社會溫度，讓消防夥伴感受到被看見與支援。大隊長邱淵明感謝表示，楷爾集團的善舉讓消防同仁在繁忙勤務間獲得喘息，也提醒大家「守護市民的同時，更要懂得照顧自己」。消防局長李明夆也透過聲明致謝，肯定企業的實際行動展現社會溫度，讓消防夥伴感受到被看見與支持。

楷爾集團以建設業為基礎，逐步跨足「預防醫學」領域，現已成為國內專業健康品牌之一，業務涵蓋建設、診所、蒸宮汗蒸幕與運動醫學體適能等，落實「預防勝於治療」理念。此次捐贈，正是以「健康即是最好的回饋」精神，向消防英雄致敬，展現企業兼顧營運與人文關懷的社會責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅
男「戴頭燈」陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場畫面曝
賴清德國慶演說　喊台灣51次、中華民國2次、中華民國台灣2次
賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統
顏正國靈堂正式開放「內部照曝光」　第一位到場藝人是她
賴清德：台灣經濟成長率上調到5.1％　亞洲四小龍之首超越中國
全球80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

挖土機超人災區受傷不幸辭世　醫師提醒：災區志工防「海洋弧菌」感染

中央地方合力！台南海埔排水整治顯效　三里居民防洪更安心

週邊道路成交通事故熱區　屏警+屏科大打造安全校園

婦購物後車輛突拋錨急求助　內埔巡邏警秒解決

台南龍崎社區舉辦防火防災宣導　黃偉哲：結合社造打造韌性城市

生醫創新創業市場的政府政策推動力量——德國柏林參訪淺見

台南市舉辦國慶升旗典禮　黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員　捐贈汗蒸幕服務助放鬆

台南特搜拂曉出發花蓮災區　黃偉哲：不放棄任何一線希望

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

挖土機超人災區受傷不幸辭世　醫師提醒：災區志工防「海洋弧菌」感染

中央地方合力！台南海埔排水整治顯效　三里居民防洪更安心

週邊道路成交通事故熱區　屏警+屏科大打造安全校園

婦購物後車輛突拋錨急求助　內埔巡邏警秒解決

台南龍崎社區舉辦防火防災宣導　黃偉哲：結合社造打造韌性城市

生醫創新創業市場的政府政策推動力量——德國柏林參訪淺見

台南市舉辦國慶升旗典禮　黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員　捐贈汗蒸幕服務助放鬆

台南特搜拂曉出發花蓮災區　黃偉哲：不放棄任何一線希望

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

男神愛上女總裁！丁一宇手滑熱戀照秒刪　網抓包「放閃女友視角」

60位家長傻眼！男師播片突跳「老司機片單通知」 緊張手一滑：點進去了

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤！達沃市宣布全面停課　總統下令了

連假「鏟子超人」再赴災區　衛福部提8守則盼志工自我照顧

系列賽18支1陷空前低潮　大谷翔平：無法如願的打席很多

漁民想除草「淘寶買25公斤農藥」這下慘了　判刑6月再罰百萬　

邱垂正：去年獲准定居台灣港澳人士創近10年新高

賴清德演說兩岸篇幅縮短！通篇未提「互不隸屬」　追求和平為核心

【最新空拍】馬太鞍堰塞湖畫面震憾！防災團隊空中垂降勘查

地方熱門新聞

鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處救援助野放

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

妙齡女找不到國慶晚會入口焦急爆哭

阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

桃園青埔智慧科技分館　10/29啟用

桃園國旗屋國慶升旗　成藍營主席參選人競選陣地

新竹市長高虹安陪同38位里長參訪體驗南投茶博會

破獲藏身民宅麻將賭場　驚見阿公級81歲賭客

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

天際群鷹再臨滿州　琅嶠鷹季10月登場

台南特搜拂曉出發花蓮災區不放棄任何一線希望

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

台南麻豆婦宣之子捐救災器材市民可加入志工隊共守地方安全

台南市舉辦國慶升旗典禮黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

更多熱門

相關新聞

營養師教你「抗流感飲食」提升免疫力

營養師教你「抗流感飲食」提升免疫力

近來連假多、聚會也多，流感病例也跟著大增，營養師余朱青表示，流感和感冒不同，更要留意別輕忽，特別是年長者、兒童與免疫力較弱的人，建議從現在開始實行正確健康的飲食習慣，幫助身體提升免疫力，安穩度過流感高峰期。

打生長激素是迷思！營養師點2原因雞長超快

打生長激素是迷思！營養師點2原因雞長超快

桃園市府啟動關懷機制　慰問救災英雄家屬

桃園市府啟動關懷機制　慰問救災英雄家屬

南消強化體能與裝備訓練160名消防員全面提升救災應變力

南消強化體能與裝備訓練160名消防員全面提升救災應變力

南消第一大隊結合R.E.H.A.B.後勤照護打造更安全救災戰力

南消第一大隊結合R.E.H.A.B.後勤照護打造更安全救災戰力

關鍵字：

健康致敬勇者楷爾集團南消捐贈汗蒸

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面