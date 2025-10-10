以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員　捐贈汗蒸幕服務助放鬆

▲楷爾集團捐贈蒸宮汗蒸幕服務，慰勞台南市消防局第六救災救護大隊人員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

秉持「以健康為本、以關懷為志」理念，楷爾集團長年投入公益，推廣健康生活。該集團於9日舉行捐贈儀式，特別提供台南市消防局第六救災救護大隊「蒸宮汗蒸幕」服務，讓長期在高壓與高溫環境下執勤的消防人員，能在緊張任務之餘，獲得身心舒緩與療癒時光。

此次活動由楷爾集團董事長莊邦琦、總經理張庭茆代表出席捐贈，大隊長邱淵明代表受贈，象徵企業與消防體系間的深厚情誼與社會責任共識。

莊邦琦表示，健康是社會運轉最根本的力量，消防人員是守護人民的英雄，「我們希望透過汗蒸幕服務，讓他們獲得身心平衡與能量補給，這是楷爾集團對城市英雄最誠摯的致敬」。

張庭茆補充指出，因家人服務於消防體系，深知消防人員長期面臨的高壓與危險，「這次捐贈不只是企業善舉，更是一份感同身受的心意，盼能帶來片刻放鬆與溫暖」。

大隊長邱淵明感謝表示，楷爾集團的善舉讓消防同仁在繁忙勤務間獲得喘息，也提醒大家「守護市民的同時，更要懂得照顧自己」。消防局長李明夆也透過聲明致謝，肯定企業的實際行動展現社會溫度，讓消防夥伴感受到被看見與支持。

楷爾集團以建設業為基礎，逐步跨足「預防醫學」領域，現已成為國內專業健康品牌之一，業務涵蓋建設、診所、蒸宮汗蒸幕與運動醫學體適能等，落實「預防勝於治療」理念。此次捐贈，正是以「健康即是最好的回饋」精神，向消防英雄致敬，展現企業兼顧營運與人文關懷的社會責任。