地方 地方焦點

林果公司攜手桃園民代捐贈空氣循環殺菌燈　助力花蓮災後防疫重建

▲林果公司攜手桃園民代捐贈花蓮空氣循環殺菌燈

▲林果公司攜手桃園民代捐贈空氣循環殺菌燈，助力花蓮災後防疫重建。（圖／許武文提供）

記者楊淑媛／桃園報導

林果公司董事長許武一發起「捐贈空氣循環殺菌燈行動」，攜手桃園市議員李宗豪、黃瓊慧、魏筠，以及立法委員張雅琳服務處秘書許武文等人士，捐贈市值逾30萬元的空氣循環式紫外線消毒LED平板燈，提供給花蓮多個公共機構及災後重建單位，期強化災區的環境衛生與防疫防線，降低疫情傳播風險。

桃園市議員李宗豪、黃瓊慧、魏筠與許武文秘書共同表示，花蓮經歷颱風與堰塞湖溢流的雙重災害後，公共空間的消毒、防疫與衛生管理已成為重建工作的核心任務之一。

此次能促成地方企業與民代跨區攜手合作，將先進防疫設備導入災區，不僅展現「同島一命、共度難關」的精神，也為地方防疫補足了關鍵能量。他們同時感謝許武一董事長的積極行動，讓愛心資源得以落實到最需要的地方，期盼未來能有更多企業響應投入，共同協助花蓮早日恢復生活秩序與社區安全。

▲林果公司攜手桃園民代捐贈花蓮空氣循環殺菌燈

▲林果公司攜手桃園民代捐贈空氣循環殺菌燈。（圖／許武文提供）

值得一提的是，傑森工程行等企業也響應本次行動，贊助水電技師以義工身分全程參與安裝作業。傑森工程行負責人曾歷經人生低谷，後專注於水電技術並以專業回饋社會。這次面對花蓮的災後挑戰，他響應號召以「人溺己溺」的精神無償前往災區安裝設備，用雙手為災民打造更安全的公共環境，並補充專業志工的能量。

林果公司董事長許武一表示：企業的社會責任不僅止於捐款，而是以自身的專業技術回應社會的實際需求。希望這批空氣循環殺菌燈能為災區居民、志工與醫療人員提供更安全的防疫環境，守護大家的健康。」同時也提到「本次捐贈的空氣循環式紫外線消毒LED平板燈，即使未開啟照明，也能24小時持續淨化空氣並殺滅細菌與病毒，顯著降低感染風險。

該設備結合照明與消毒二合一功能，適用於臨時醫療站、學校、公共服務中心及志工休憩據點等多元場域，希望能為災後公共空間提供長期、穩定的防護。

本次捐贈行動將由立法委員沈伯洋花蓮服務處統籌協調，預計於10月底後配送至光復鄉有需要的據點並完成安裝，預估可覆蓋超過百坪公共空間，為災後的花蓮築起一道堅固的「空氣防疫防線」，共同守護當地居民與志工的健康與安全。

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲
國慶連假全台天氣出爐
最帥國軍被質疑「送公發帽」給女童　新視角破除謠言

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

林果公司桃園民代捐贈花蓮空氣循環殺菌燈

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

