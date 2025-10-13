《火神祭》點燃漁光島！　黃偉哲揭幕台灣首屆火舞藝術節

▲台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》將於10月24日至26日在漁光島登場，由市長黃偉哲與國際火舞團「即將成真火舞團」揭幕。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》（Firemosa）將於10月24日至26日在台南漁光島登場，以「火裡重生，島上覺醒」為主題，結合火舞、音樂、裝置藝術與創意市集，打造夕陽、海浪與火光交織的奇幻藝術島嶼，13日由市長黃偉哲與國際火舞團「即將成真火舞團」共同揭幕，宣告全台首場國際級火舞藝術盛典正式啟動。

黃偉哲表示，漁光島擁有獨特的自然景觀與人文氣息，是台南市民最喜愛的療癒據點之一。市府透過「漁光島藝術節」、「漁光島生活節」等活動推動藝術走入自然，今年更與「即將成真火舞團」攜手合作，邀請世界頂尖火舞藝術家齊聚台南，讓海岸舞台在火光閃耀中展現創意與文化能量。他並邀請全台遊客白天遊古蹟、品美食，傍晚至漁光島欣賞火舞，在夕陽與浪濤中感受南台灣的熱力與浪漫。

文化局指出，《火神祭》將由「即將成真火舞團」領銜演出，並邀集六組人氣樂團輪番登場，包括粗大Band、麋先生 MIXER、Crispy 脆樂團、甜約翰 Sweet John、Theseus 忒修斯主唱劉正與血肉果汁機 Flesh Juicer，三日活動以火舞結合現場音樂，帶來視覺與聽覺雙重震撼。

此外，海洋委員會也特別支持此次藝術節，邀請「禹禹藝術工作室」在防風林區打造裝置作品《光與海的相遇》，呈現海洋與光影共舞的療癒場景；台灣環境藝術家李蕢至則以竹編結構創作地景裝置《鯤焰之光》，象徵火焰的七朵光形在夕陽下閃耀，為夜間火舞主秀揭開序幕。

活動期間還安排國際火舞邀請賽、主題劇場《火神祭》與親子火舞劇《火爾摩莎 FIREMOSA》，從午後延續至夜晚，節目接力不斷。文化局表示，《火神祭》不僅點燃漁光島，也象徵台南文化能量的再生與覺醒，展現城市藝術的新里程碑。