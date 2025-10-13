　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

《火神祭》點燃漁光島！　黃偉哲揭幕台灣首屆火舞藝術節

▲台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》將於10月24日至26日在漁光島登場，由市長黃偉哲與國際火舞團「即將成真火舞團」揭幕。（記者林東良翻攝，下同）

▲台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》將於10月24日至26日在漁光島登場，由市長黃偉哲與國際火舞團「即將成真火舞團」揭幕。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》（Firemosa）將於10月24日至26日在台南漁光島登場，以「火裡重生，島上覺醒」為主題，結合火舞、音樂、裝置藝術與創意市集，打造夕陽、海浪與火光交織的奇幻藝術島嶼，13日由市長黃偉哲與國際火舞團「即將成真火舞團」共同揭幕，宣告全台首場國際級火舞藝術盛典正式啟動。

▲台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》將於10月24日至26日在漁光島登場，由市長黃偉哲與國際火舞團「即將成真火舞團」揭幕。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，漁光島擁有獨特的自然景觀與人文氣息，是台南市民最喜愛的療癒據點之一。市府透過「漁光島藝術節」、「漁光島生活節」等活動推動藝術走入自然，今年更與「即將成真火舞團」攜手合作，邀請世界頂尖火舞藝術家齊聚台南，讓海岸舞台在火光閃耀中展現創意與文化能量。他並邀請全台遊客白天遊古蹟、品美食，傍晚至漁光島欣賞火舞，在夕陽與浪濤中感受南台灣的熱力與浪漫。

文化局指出，《火神祭》將由「即將成真火舞團」領銜演出，並邀集六組人氣樂團輪番登場，包括粗大Band、麋先生 MIXER、Crispy 脆樂團、甜約翰 Sweet John、Theseus 忒修斯主唱劉正與血肉果汁機 Flesh Juicer，三日活動以火舞結合現場音樂，帶來視覺與聽覺雙重震撼。

▲台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》將於10月24日至26日在漁光島登場，由市長黃偉哲與國際火舞團「即將成真火舞團」揭幕。（記者林東良翻攝，下同）

此外，海洋委員會也特別支持此次藝術節，邀請「禹禹藝術工作室」在防風林區打造裝置作品《光與海的相遇》，呈現海洋與光影共舞的療癒場景；台灣環境藝術家李蕢至則以竹編結構創作地景裝置《鯤焰之光》，象徵火焰的七朵光形在夕陽下閃耀，為夜間火舞主秀揭開序幕。

▲台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》將於10月24日至26日在漁光島登場，由市長黃偉哲與國際火舞團「即將成真火舞團」揭幕。（記者林東良翻攝，下同）

活動期間還安排國際火舞邀請賽、主題劇場《火神祭》與親子火舞劇《火爾摩莎 FIREMOSA》，從午後延續至夜晚，節目接力不斷。文化局表示，《火神祭》不僅點燃漁光島，也象徵台南文化能量的再生與覺醒，展現城市藝術的新里程碑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」
獨／34歲長榮空姐病逝　生前與座艙長對話曝光
長榮空姐抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法今年被罰288萬
快訊／PLG新隊伍！　全員正式亮相
快訊／18歲女大生校內4樓墜落！掛2樓安全網
稀土風暴一次看懂！中國握全球90％加工　從晶片到飛彈全受衝擊
新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億
大改款TOYOTA Corolla來了！　外觀大整容

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

雨多溼熱洋蔥病害拉警報　農改場籲防黃萎+炭疽雙重威脅

《火神祭》點燃漁光島！　黃偉哲揭幕台灣首屆火舞藝術節

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

台南急救團隊與康復者重聚　黃偉哲肯定「零時差救命鏈」拚出奇蹟

烏山頭光電板清洗惹議　陳亭妃籲中央別再核准准任何水庫光電執照

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜見識大自然力量可怕

車禍族人申請急難救助被趕走　施餘興望怒轟區公所態度惡劣

南消四大隊推「新式七項體訓」　強化救災戰力守護市民安全

台南關子嶺溫泉美食節登場　「天下第一鼎」重現江湖

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

雨多溼熱洋蔥病害拉警報　農改場籲防黃萎+炭疽雙重威脅

《火神祭》點燃漁光島！　黃偉哲揭幕台灣首屆火舞藝術節

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

台南急救團隊與康復者重聚　黃偉哲肯定「零時差救命鏈」拚出奇蹟

烏山頭光電板清洗惹議　陳亭妃籲中央別再核准准任何水庫光電執照

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜見識大自然力量可怕

車禍族人申請急難救助被趕走　施餘興望怒轟區公所態度惡劣

南消四大隊推「新式七項體訓」　強化救災戰力守護市民安全

台南關子嶺溫泉美食節登場　「天下第一鼎」重現江湖

任時完簽約SM：從沒放棄過歌手夢！　韓網全驚訝「最好奇光熙反應」

民航局揭「座艙長報告未提空服員病況」　長榮航空釐清中

太陽新核心磨合順利　布魯克斯大讚布克：他就像我大哥

AI成「新核彈」？　《黃仁勳傳》作者警告：恐毀滅人類

一場保衛「藍碳」的親子共學之旅　南山人壽舉辦「海草復育活動」大手牽小手種下一株株希望

禾韻生醫捐贈百套ApoE基因檢測組　攜手華醫啟動失智症檢測計畫

一早不敢看股！女律忙完見「只跌一咪咪」傻了：烙賽股還漲停

金秀賢傳訊16歲金賽綸：想抱抱睡！「新證據出現」韓媒：不可能是他

藍鳥外野手魯克斯傷勢檢查結果出爐　驚險避開骨折危機

山下智久驚喜現身醫學會！《空中急診英雄》5主角罕合體…原因曝光

【台灣囡仔真的讚】小六妹妹光復車站旁化身「刷鞋小超人」

地方熱門新聞

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

失蹤夫婦車輛被泥流沖到800米外　屏東特搜尋獲

烏山頭光電板清洗惹議陳亭妃籲中央別再核准准任何水庫光電執照

送154份餐給光復國小！花蓮老闆被讚爆

桃園捷運綠線　今年第6台潛盾機發進！　

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理　說故事

新北府中遊龍陸橋拆除　縣民大道重現明亮風貌

車禍族人申請急難救助被趕走施餘興望怒轟區公所態度惡劣

2025太平洋自行車公益家庭日　募50萬助弱勢

桃園東吳校友會金曲音樂饗宴　牽繫校友情誼

台南關子嶺溫泉美食節登場「天下第一鼎」重現江湖

新北完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

更多熱門

相關新聞

台南急救團隊與康復者重聚黃偉哲肯定「零時差救命鏈」拚出奇蹟

台南急救團隊與康復者重聚黃偉哲肯定「零時差救命鏈」拚出奇蹟

台南市政府消防局13日與永康奇美醫院攜手舉辦「重啟心跳、擁抱新生」心跳停止康復者與急救團隊團聚分享會，邀請多名康復患者、家屬與急救人員同場回顧救命過程，台南市長黃偉哲親臨現場，肯定「零時差救命鏈」的成效，感謝消防與醫療團隊的專業守護。

黃偉哲敲愛心鐘祈福！慈濟園遊會匯聚166個愛心攤位

黃偉哲敲愛心鐘祈福！慈濟園遊會匯聚166個愛心攤位

黃偉哲率隊北上快閃板橋！「秋收台南味」登場

黃偉哲率隊北上快閃板橋！「秋收台南味」登場

台南龍崎社區舉辦防火防災宣導結合社造打造韌性城市

台南龍崎社區舉辦防火防災宣導結合社造打造韌性城市

台南市舉辦國慶升旗典禮黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

台南市舉辦國慶升旗典禮黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

關鍵字：

火神祭漁光島黃偉哲火舞藝術節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面