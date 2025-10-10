台南市舉辦國慶升旗典禮　黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

▲台南市政府舉辦2025年國慶升旗典禮，黃偉哲率市府團隊與民眾共同慶祝國家生日。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府10日上午在市府西拉雅廣場舉辦「2025年雙十國慶升旗典禮」，市長黃偉哲率市府團隊出席，並與各級民意代表、市民朋友齊聚一堂，共同慶祝國家生日，現場氣氛隆重熱烈。

黃偉哲致詞時表示，今年的雙十國慶對台南格外具有意義。台南在年初楠西震災及年中丹娜絲風災中兩度受創，市民展現頑強意志與團結精神，迅速應變、攜手同心，讓城市順利度過難關。他感性說：「台南人不只勇敢面對挑戰，更願意在有餘力時伸手幫助別人。」

黃偉哲提到，花蓮近日因堰塞湖溢流造成災情，台南特搜隊也第一時間趕赴救援，「台南人熱情友善、願意挺身而出，是城市最可貴的精神。」他並向所有市民、公務同仁與議員表達感謝，強調市府將持續傾聽民意、不忘初心，與市民攜手打造更幸福、更有溫度的台南。

市府指出，台南在迎接建城400年後，持續推動文化與城市發展計畫，展現深厚底蘊與多元風貌。市府各項施政屢獲肯定，象徵市民與市府共同努力的成果。

升旗典禮由國立南科國際實驗高中（國小部）熱舞社帶來青春洋溢的勁舞開場，為活動注入活力；隨後進行莊嚴的升旗儀式，伴隨國歌旋律，國旗冉冉升起，象徵對國家的祝福與榮耀。現場約有上千名市民參與，包括立委陳亭妃、市議員林冠維、立委林俊憲與林國成服務處代表等人共襄盛舉。