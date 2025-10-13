台南急救團隊與康復者重聚　黃偉哲肯定「零時差救命鏈」拚出奇蹟

▲台南市長黃偉哲感謝急救團隊與醫療單位無縫合作，肯定「零時差救命鏈」成效。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府消防局13日與永康奇美醫院攜手舉辦「重啟心跳、擁抱新生」心跳停止康復者與急救團隊團聚分享會，邀請多名康復患者、家屬與急救人員同場回顧救命過程，台南市長黃偉哲親臨現場，肯定「零時差救命鏈」的成效，感謝消防與醫療團隊的專業守護。

黃偉哲致詞時表示，台南市急救體系多年來持續精進，從報案接線、出勤急救到醫院接手治療，都做到零時差接軌。奇美醫院搶救多位心跳停止患者的成功案例，就是這套系統發揮最大功效的明證。他感性地說，「從路邊急救到急診室治療，每一個環節都在為生命搶時間，這就是台南市民最值得驕傲的團隊精神。」

▲康復者代表分享重獲新生的喜悅，並向急救人員表達最深的謝意。

黃偉哲指出，市府已推動消防車全面配備12導程心電圖儀與AED急救設備，感謝企業與善心人士捐助支持，讓台南的急救能力不斷升級。他並向消防救護與醫護人員致上最高敬意，強調這條「救命鏈」是全市共同守護生命的象徵。

現場多名康復者與急救團隊重逢相擁，場面溫馨動人。康復患者代表感謝消防與醫護團隊以專業與熱忱將他從鬼門關前救回，家屬們也紛紛表示願意投入急救知識宣導，回饋社會。

▲台南市急救團隊與康復患者在奇美醫院重逢相擁，場面溫馨動人。

消防局長李明峯強調，心跳停止急症的生命之鏈需要社區、派遣員、救護員到醫院端環環相扣，未來將持續推廣CPR及AED訓練，培養更多民眾成為守護生命的力量。奇美醫院也表示將與消防團隊密切合作，持續提升院前、院內急救品質。本次分享會不僅展現台南市跨局處急救整合成果，更凝聚團隊精神，見證「搶救心跳」的幸福奇蹟。現場氛圍溫暖，患者與急救人員、家屬合照留念，共同許下守護生命的承諾。

