黃偉哲敲愛心鐘祈福！　慈濟園遊會匯聚166個愛心攤位

▲市長黃偉哲與慈濟基金會副執行長熊士民共同敲響愛心鐘，為城市與市民祈福平安。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府與慈濟慈善事業基金會，12日上午在永華市政中心西側廣場共同舉辦「大愛共善、救拔苦難—點亮微光，讓愛飛揚」園遊會，活動現場湧入許多民眾攜家帶眷參與，氣氛熱絡，市長黃偉哲與慈濟副執行長熊士民、榮董代表等嘉賓共同敲響「愛心鐘」三聲，象徵匯聚善念、傳遞祝福，為城市與市民祈願平安。

黃偉哲表示，非常榮幸參與慈濟在台南舉辦的「大愛共善」園遊會，這是慈濟在全國的第四場活動。慈濟志工長年秉持無私精神，無論是楠西地震、丹娜絲風災或花蓮馬太鞍等事件，都能在第一時間投入救援與陪伴，令人深受感動。他也代表台南186萬市民，向所有慈濟師兄姊表達最誠摯的敬意與感謝。

市府指出，本次園遊會設有166個攤位，內容涵蓋蔬食美食、手工藝品、環保創作與公益推廣等四大主題區，兼具教育與娛樂性。活動現場還結合防災桌遊、醫療健康宣導及「石頭靜思語」書寫體驗，寓教於樂。園遊會所得部分將捐贈慈濟基金會，用於災害援助、教育扶持與全球慈善行動，讓愛心持續循環。

慈濟副執行長熊士民指出，慈濟長年推展慈善、醫療、教育與人文志業，並積極發展骨髓捐贈、環境保護、國際賑災等行動。透過園遊會的交流與參與，期盼讓更多人看見「善」的力量，讓點點微光匯聚成愛的長流。

社會局長郭乃文表示，本次園遊會設置四大主題區傳遞公益理念，共規劃166個攤位，內容包含手工藝品、蔬食美食、環保創作及各式公益推廣項目，內容豐富多元，適合全年齡層參與，讓市民在輕鬆愉快的氛圍中感受「助人最樂」的真義，本場園遊會展現市府與民間攜手合作、共善互助的精神，為台南帶來更多溫暖。園遊會所得部分將捐贈予慈濟基金會，用於災害援助、教育扶持與全球慈善行動，匯聚每一分善心，讓愛持續循環。

此外，本次園遊會除了公益活動，更融合環保教育、社會宣導與城市共融理念，園遊會設有防災桌遊體驗區、醫療健康宣導、化廢為寶創作與石頭靜思語書寫等互動攤位，適合親子同樂，更能讓市民感受助人為善的快樂與成就，社會局也藉此機會向市民推廣市府多元的社福服務，鼓勵多加了解參與，共築友善幸福城市。