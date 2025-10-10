　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲率隊北上快閃板橋！「秋收台南味」登場　哈密瓜、紅文旦香甜搶手

▲台南市長黃偉哲率團北上板橋大遠百，舉辦「秋收台南味」快閃展售活動，現場湧入人潮。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率團北上板橋大遠百，舉辦「秋收台南味」快閃展售活動，現場湧入人潮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南秋季美味進軍北部！繼2025年7月「今夏好芒」一日快閃展售活動創下佳績後，台南市長黃偉哲10日再度率市府團隊與在地商家北上，前進板橋大遠百Mega City舉辦「秋收台南味 豐饒好時節」快閃展售活動，展期連續三天，現場人潮絡繹不絕，熱鬧展現府城秋季豐收的魅力。

▲台南市長黃偉哲率團北上板橋大遠百，舉辦「秋收台南味」快閃展售活動，現場湧入人潮。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，國慶日假期適逢秋收季節，台南的農特產品正值風味最盛時期，包含10月至12月的哈密瓜、各類柚子與果乾產品，都是府城特有的代表性美味。他強調，台南哈密瓜香甜多汁、品質穩定，深受全台消費者喜愛，而紅文旦、大白柚、西施柚等應時果品更是送禮自用兩相宜，「台南的好味道，絕對讓大家買得安心、吃得開心！」

黃偉哲指出，台南與大遠百合作多年，每次展售活動都獲熱烈迴響。這次「秋收台南味」快閃市集不僅有農產直銷、伴手禮展售，也融入DIY體驗與現場互動。他感謝北部民眾對台南農產的支援，並誠摯邀請大家「北部先嘗鮮、南部來玩透」，親自走訪台南、品味在地農產與文化風情。

▲台南市長黃偉哲率團北上板橋大遠百，舉辦「秋收台南味」快閃展售活動，現場湧入人潮。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場最吸睛的亮點之一，是DIY示範「蜂蜜柚香茶」體驗，由黃偉哲市長伉儷與來賓共同操作，使用新鮮紅文旦搭配麻豆農會出品的蜂蜜柚子茶醬，現場香氣四溢。黃偉哲笑說，紅文旦的果肉厚實、甜中帶酸，不論做飲品或甜點都非常合適，「這就是台南秋天最天然的甜蜜滋味」。

▲台南市長黃偉哲率團北上板橋大遠百，舉辦「秋收台南味」快閃展售活動，現場湧入人潮。（記者林東良翻攝，下同）

農業局指出，台南擁有豐富多樣的農、漁、畜特產，此次展售會精選在地應季好物，包括紅文旦、西施柚、大白柚及多款果乾、蜂蜜產品，希望讓北部民眾透過味蕾認識台南，也帶回一份府城的秋日幸福。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／諾貝爾和平獎出爐！
20歲妹哭哭！　生日蛋糕竟被路人端走吃光
快訊／撞死闆娘BMW男醒了！　已做完筆錄
快訊／重機自撞墜10多公尺高架橋　騎士雙腿骨折命危
李芷霖「澀谷中空逛街」被拍！　裙子穿超短
「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因
陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

青農返鄉新希望！雲林智慧農業大學第六屆啟動招訓

永福星星幫國慶日再聚首　肯納青年接力同行展現無歧視運動人權

黃偉哲率隊北上快閃板橋！「秋收台南味」登場　哈密瓜、紅文旦香甜搶手

山上水道博物館《夏浪祭》開玩！　百米滑水道人潮掀親子瘋潮

首支國中團登國慶舞臺！ 屏東南榮國中行進管樂團震撼府前廣場

營業額翻9倍！南投青農快閃市集3年有成　10／再24啟動

國慶升旗首度移師新北市美術館　侯友宜：邀民眾欣賞全新展覽 

日月潭「撈撈客chill市集」繼續辦　精選在地好物兼文化體驗

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

青農返鄉新希望！雲林智慧農業大學第六屆啟動招訓

永福星星幫國慶日再聚首　肯納青年接力同行展現無歧視運動人權

黃偉哲率隊北上快閃板橋！「秋收台南味」登場　哈密瓜、紅文旦香甜搶手

山上水道博物館《夏浪祭》開玩！　百米滑水道人潮掀親子瘋潮

首支國中團登國慶舞臺！ 屏東南榮國中行進管樂團震撼府前廣場

營業額翻9倍！南投青農快閃市集3年有成　10／再24啟動

國慶升旗首度移師新北市美術館　侯友宜：邀民眾欣賞全新展覽 

日月潭「撈撈客chill市集」繼續辦　精選在地好物兼文化體驗

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉女政治家獲殊榮

快訊／八里台北港外重大車禍！汽機車高速碰撞　男子受困命危

求低總！高雄新案面積10年少8坪　1類產品增生

隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳　閣樓座位獨享稻浪窗景

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

能幫上忙鬆了一口氣　朗希化身道奇救世主：終於能投自己的球

7.4強震狂襲！破壞力不及「宿霧6.9地震」　菲學者揭原因

【最新空拍】馬太鞍堰塞湖畫面震憾！防災團隊空中垂降勘查

地方熱門新聞

鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處救援助野放

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

妙齡女找不到國慶晚會入口焦急爆哭

阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

桃園青埔智慧科技分館　10/29啟用

桃園國旗屋國慶升旗　成藍營主席參選人競選陣地

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

新竹市長高虹安陪同38位里長參訪體驗南投茶博會

挖土機超人受傷辭世　醫籲志工防「海洋弧菌」感染

破獲藏身民宅麻將賭場　驚見阿公級81歲賭客

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

天際群鷹再臨滿州　琅嶠鷹季10月登場

台南特搜拂曉出發花蓮災區不放棄任何一線希望

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員捐贈汗蒸幕服務助放鬆

更多熱門

相關新聞

新北猴「站貨車車頭」玩命！　警要開罰了

新北猴「站貨車車頭」玩命！　警要開罰了

新北市海山分局警方日前接獲民眾檢舉，一部藍色小貨車於9月12日上午10時45分從新月三街右轉中正路時，赫然發現貨車車頭保險桿上竟站著一名男子一臉燦笑，而車內的駕駛、副駕駛絲毫不在意，繼續開著車前行。警方檢視監視器畫面後，確認違規屬實，將依法開出新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

台南龍崎社區舉辦防火防災宣導結合社造打造韌性城市

台南龍崎社區舉辦防火防災宣導結合社造打造韌性城市

台南市舉辦國慶升旗典禮黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

台南市舉辦國慶升旗典禮黃偉哲感謝市民團結讓台南度過難關

台南特搜拂曉出發花蓮災區不放棄任何一線希望

台南特搜拂曉出發花蓮災區不放棄任何一線希望

板橋府中商圈驚傳墜樓！41歲男送醫不治

板橋府中商圈驚傳墜樓！41歲男送醫不治

關鍵字：

黃偉哲快閃板橋台南味登場哈密瓜紅文旦

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

檢舉韓星男友酒駕壓力過大！女友被發現陳屍家中

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面