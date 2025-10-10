黃偉哲率隊北上快閃板橋！「秋收台南味」登場　哈密瓜、紅文旦香甜搶手

▲台南市長黃偉哲率團北上板橋大遠百，舉辦「秋收台南味」快閃展售活動，現場湧入人潮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南秋季美味進軍北部！繼2025年7月「今夏好芒」一日快閃展售活動創下佳績後，台南市長黃偉哲10日再度率市府團隊與在地商家北上，前進板橋大遠百Mega City舉辦「秋收台南味 豐饒好時節」快閃展售活動，展期連續三天，現場人潮絡繹不絕，熱鬧展現府城秋季豐收的魅力。

黃偉哲表示，國慶日假期適逢秋收季節，台南的農特產品正值風味最盛時期，包含10月至12月的哈密瓜、各類柚子與果乾產品，都是府城特有的代表性美味。他強調，台南哈密瓜香甜多汁、品質穩定，深受全台消費者喜愛，而紅文旦、大白柚、西施柚等應時果品更是送禮自用兩相宜，「台南的好味道，絕對讓大家買得安心、吃得開心！」

黃偉哲指出，台南與大遠百合作多年，每次展售活動都獲熱烈迴響。這次「秋收台南味」快閃市集不僅有農產直銷、伴手禮展售，也融入DIY體驗與現場互動。他感謝北部民眾對台南農產的支援，並誠摯邀請大家「北部先嘗鮮、南部來玩透」，親自走訪台南、品味在地農產與文化風情。

活動現場最吸睛的亮點之一，是DIY示範「蜂蜜柚香茶」體驗，由黃偉哲市長伉儷與來賓共同操作，使用新鮮紅文旦搭配麻豆農會出品的蜂蜜柚子茶醬，現場香氣四溢。黃偉哲笑說，紅文旦的果肉厚實、甜中帶酸，不論做飲品或甜點都非常合適，「這就是台南秋天最天然的甜蜜滋味」。

農業局指出，台南擁有豐富多樣的農、漁、畜特產，此次展售會精選在地應季好物，包括紅文旦、西施柚、大白柚及多款果乾、蜂蜜產品，希望讓北部民眾透過味蕾認識台南，也帶回一份府城的秋日幸福。