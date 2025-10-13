　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普嗨翻能夠幹大事！加薩停火被肯定　將獲以色列頒「最高榮譽」

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號前往中東前向記者發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普搭乘空軍一號前往中東前向記者發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普因促成加薩停火及人質釋放協議，並長期支持以色列，將獲頒以色列最高平民榮譽「總統榮譽勳章」。川普表示，加薩停火與人質釋放協議可能是其參與過的「最大事件」。以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）指出，川普在協議扮演關鍵角色，不僅帶回人質、結束戰爭，也對地區安全與和平做出重大貢獻。

根據《以色列時報》，川普在飛往以色列的空軍一號上接受媒體《Axios》專訪時表示，他稍後在以色列國會的演講主題將會是「永恆的愛與和平」。他指出，今年6月美國對伊朗的攻擊削弱了哈瑪斯的重要支持者，為停火協議鋪路，並認為解除伊朗核計畫的「黑雲」，吸引更多阿拉伯國家加入談判，推動達成停火與釋放人質的協議。

川普也表示，他觀看了11日晚間在以色列特拉維夫人質廣場（Hostage Square）舉行的集會部分畫面，當時他的美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）、女兒伊凡卡（Ivanka Trump）以及女婿庫許納（Jared Kushner）皆在台上發言。他形容這場集會，「令人難以置信，非常棒，所有人都感到興奮」。

《Axios》指出，川普對於即將在埃及舉行的和平會議「顯得相當熱情」，並對巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的出席感到高興，但對以色列總理納坦雅胡缺席則尚未釐清原因，並指出由埃及負責邀請。

▲▼以色列首都特拉維夫街頭懸掛感謝美國總統川普（Donald Trump）的看板。（圖／路透）

▲以色列特拉維夫街頭懸掛感謝美國總統川普的看板。（圖／路透）

至於以色列總統赫佐格則在聲明中指出，川普能夠獲頒勳章，是為了表彰他在促成歷史性協議、推動人質釋放及結束戰爭方面所扮演的關鍵角色，也肯定他對以色列的堅定支持、對以色列安全與國民福祉的貢獻，以及引領地區邁向和平與合作的承諾。

赫佐格強調，川普從支持以色列、促成亞伯拉罕協議（Abraham Accords），到帶回人質、挽救生命，再到對伊朗核計畫的決定性打擊，其聲音始終充滿勇氣與領導力。

赫佐格補充，「川普不僅幫助親人返家，也為中東地區奠定了基於安全、合作與和平希望的新時代基礎」。以色列總統辦公室則表示，總統榮譽勳章是頒發給對以色列或全人類做出卓越貢獻的人士。

據悉，自從2021年上任以來，赫佐格已將此勳章頒予以色列及全球知名人物，包括國家元首、社運人士，以及來自以色列和海外猶太社群的重要人物。

10/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸軍官校爆性醜聞！學長逼大一生「手工排毒」
快訊／金馬影帝病逝　享壽68歲
新壽北士科T17、T18權上權移轉輝達　金管會表態
昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊
快訊／首批7名人質獲釋！　由紅十字會轉交以軍
空姐抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史：就是個王八蛋
狂嗆劉世芳裝瞎　傅崐萁：天天栽贓花縣府！撤離災民由鄉鎮市公所

北美要聞川普以色列哈瑪斯埃及加薩出訪中東空軍一號

