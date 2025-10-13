人質移交啟動！紅十字會巴士抵加薩中部　返以色列流程曝光

▲圖為以色列軍車。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍13日上午將迎回20名生還人質，同時也準備接收已故人質遺體，預計人質將從北部加薩市、加薩中部、南部汗尤尼斯陸續返回以色列。根據半島電視台最新消息，紅十字國際委員會（ICRC）的巴士已經抵達加薩中部迪爾巴拉（Deir el-Balah），準備進行人質、囚犯移交。

耶路撒冷郵報、CNN報導，以色列軍方預計人質約在當地9時（台灣下午2時）獲釋，但哈瑪斯已告知紅十字會，人質移交將在8時過後進行。

以色列生還人質若是情況穩定，將先由紅十字會接手並轉交以色列特種部隊，隨後送往雷姆基地，最終分送到希巴、伊哈洛夫和貝林森3家醫院。假如人質有緊急醫療狀況，當局就會派遣直升機送往索羅卡醫療中心（Soroka Medical Center）或巴爾奇萊醫療中心（Barzilai Medical Center）。

在抵達以色列之後，人質將與專業心理專家團隊會談，接著與家人團聚。另外，獲釋人質也將在指定地點接受體檢。這次人質移交的程序與過往不同。以色列總理辦公室發言人提到，這次不會有哈瑪斯的宣傳展示，也不會有巴勒斯坦武裝組織的病態儀式。

以色列國防軍預計部分已故人質遺體同樣會在13日移交，但相關時程可能持續多日或需要更多時間，流程包括確認遺體身分。

在人質安全轉移至以色列之後，以色列將釋放1950名巴勒斯坦被拘留者，包括250名被判處終身監禁的囚犯，以及2023年10月7日之後被抓的1700名巴勒斯坦人。