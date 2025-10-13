台南關子嶺溫泉美食節登場　「天下第一鼎」重現江湖

▲2025台南關子嶺溫泉美食節將於10月25日登場，「天下第一鼎」重現江湖，邀千人共享香菇雞湯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南關子嶺溫泉美食節將於10月25日盛大登場，今年最大亮點是神隱20年的「天下第一鼎」再度現身，現場將以直徑約3公尺的大鼎烹煮香氣撲鼻的香菇雞湯，邀千人共嚐在地風味。

台南市長黃偉哲13日出席宣傳記者會時表示，歡迎全國民眾趁著入秋時節來趟關子嶺之旅，體驗泥漿溫泉、品味山城美食，享受台南秋季限定的觀光魅力。

黃偉哲指出，關子嶺是全台最早開發、享負盛名的泥漿溫泉，泉質含鹽類與硫磺，泡後膚觸柔滑，搭配遠近馳名的桶仔雞與山產料理，讓遊客一次滿足味蕾與身心。今年活動邁入第21屆，除「天下第一鼎」千人品嘗活動外，現場更有「百鬼夜行」主題踩街、市集、美食交流與夜間光藝術等多重亮點，打造秋夜限定的奇幻氛圍。

觀光旅遊局長林國華說，今年活動亮點包括10月25日開幕「天下第一鼎」千人品嘗暨百鬼夜行巡禮、10月25日至11月2日關嶺祭典市集、廚藝交流、光藝術展演及消費抽好禮。現場更邀百萬人氣創作者「微疼」聯名設計大型發光氣偶，為節慶注入年輕活力。活動當天傍晚5時至晚間8時將於市道175線紅葉隧道至172乙路口實施交通管制，民眾受邀提前進出關子嶺溫泉區。

此外，10月15日上午10點起，「天下第一鼎」千人品嘗活動開放報名，前300名可獲市集券與浴衣體驗名額。活動期間並推出三條小旅行路線，結合泡湯、農事體驗、美食品嚐與導覽行程。另有「2025白河柑巴嗲登山趣×關子嶺酒柑心」活動將於11月8日登場，邀遊客順遊泡湯賞景、吃美食。

今日記者會由市長黃偉哲主持，市議員沈家鳳、李宗翰、陳秋宏、王宣貿等人皆出席，立委賴惠員、林俊憲、陳亭妃等服務處代表到場共襄盛舉，齊力宣傳關子嶺秋季盛典。