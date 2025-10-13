南消四大隊推「新式七項體訓」　強化救災戰力守護市民安全

▲台南市消防局第四大隊舉辦新式七項體能測驗暨救助複訓，142名消防人員全力投入訓練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為全面強化消防人員面對災害現場的應變能力與體能基礎，台南市政府消防局第四大隊於10月13、14兩日，在新化分隊訓練中心舉辦「新式七項體能測驗暨救助複訓」，共計142名消防人員參與。此次課程結合理論與實務操作，全面鍛鍊執勤人員的肌力、耐力與專業技能，進一步提升整體救災戰力，確保市民安全。



訓練內容包含立定跳遠、後拋擲遠、六角槓負重行走、菱形槓硬舉、懸吊屈體、折返跑及1500公尺跑步等七項體能測驗，透過定期檢測機制，確保消防人員保持最佳體能狀態，應對各類突發災害與高壓勤務。課程並邀請新化分院護理師講授急救與急診交接重點，深化救護與醫療間的協作，提升現場急救效率。



第四大隊長蔡國保表示，本次課程兼顧理論與操作，協助同仁熟悉各項應變流程與關鍵救護技能，確保在長時間救援中仍能維持穩定體能與動作準確度。消防局長李明峯指出，消防局每半年辦理集中式體能測驗，確保全體人員具備火場與災害現場所需體能，他強調：「消防工作的關鍵不僅是技術，更要有長時間投入救援的耐力與體力。」



市長黃偉哲對本次訓練成果表示肯定，感謝消防人員長期堅持訓練與奉獻，並強調：「只有平時扎實訓練，災時才能迅速應變。」他期勉全體消防弟兄持續精進救災救護能力，攜手守護市民生命與財產安全。



