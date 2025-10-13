稀土風暴一次看懂！中國握全球90％加工　從晶片到飛彈全受衝擊

▲稀土開採與提煉過程相當困難、成本高且對環境污染嚴重，因此成為戰略性資源。圖為美國加州莫利礦業開採稀土金屬。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

中國大陸宣布進一步收緊稀土出口限制，讓全球供應鏈再掀震盪。美國總統川普隨即警告，若北京持續將稀土當成貿易籌碼，將考慮採取反制，甚至可能取消原定在亞太經合會（APEC）峰會期間與中國國家主席習近平的會晤。這場「稀土風暴」不僅是一場貿易衝突，更牽動全球高科技、軍工及新能源產業的神經。

中國強化出口禁令 新增5項稀土元素與技術管制

中國自4月起，已對釤、釓、鋱、鏑、鎦、鈧、釔等7種中重稀土及永磁材料進行出口管制。最新一波措施再擴大範圍，新增銪（europium）、鈥（holmium）、鉺（erbium）、銩（thulium）、鐿（ytterbium）等5種稀土金屬與相關產品，使受限品項達到12種，同時要求稀土製造技術出口也需申請許可。

此外，北京還擴大限制稀土最終用途，涵蓋14奈米及以下邏輯晶片、256層以上儲存晶片的研發與生產設備，甚至包括具潛在軍事用途的人工智慧技術。這被外界視為中國在貿易談判中「以稀土為武器」的明確信號。

▲中國稀土出口管制衝擊全球供應鏈，圖為中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）



稀土不稀有 但掌握者稀少

所謂稀土，其實是指包含釔（yttrium）、鈧（scandium）及鑭系元素（lanthanides）在內的17種金屬元素。雖然「稀土」之名讓人以為稀少，但它們在地球地殼中的含量並不低，甚至比黃金還多，只是開採與提煉過程相當困難、成本高且對環境污染嚴重，因此成為戰略性資源。

根據國際能源總署（IEA）資料，全球61％的稀土礦產量來自中國，而中國更壟斷全球92%的稀土加工市場。由於分離技術複雜且昂貴，即使美國擁有部分礦藏，仍需送往中國進行提煉。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）專家巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）指出，「中國展現出願意將美國對其稀土依賴『武器化』的意圖。」

稀土無所不在 從電動車到飛彈都離不開

稀土金屬廣泛應用於日常科技與高端產業中，包括智慧型手機、筆電、喇叭、LED燈、平面電視與風力發電機；更是電動車電池、核磁共振（MRI）掃描儀及癌症放射治療的重要材料。

軍事與航太領域同樣離不開稀土。美軍的F-35隱形戰機、潛艦、雷射系統、衛星與戰斧巡弋飛彈（Tomahawk missiles）皆仰賴稀土製造，顯示它已是國家安全命脈的一環。

全球陷入依賴 美國難擺脫「稀土枷鎖」

美國地質調查局（U.S. Geological Survey）報告指出，美國2020年至2023年間進口的稀土化合物與金屬中，有七成來自中國。目前美國僅有一座稀土礦場仍在運作，位於加州，但缺乏完整分離與加工能力。

川普（Donald Trump）多次抨擊中國違反貿易協議，指控北京壟斷戰略資源，近日更再度發文表示，「對於每一種他們能壟斷的元素，我們都有兩種能取代它。」

全球尋找替代方案 但短期內難逃中國掌控

降低對中國稀土的依賴已成全球共識。各國目前正從三方向努力，分別是是開發自有稀土礦藏、推動磁鐵與稀土材料回收、研發不依賴稀土的新型馬達與替代技術。

但專家坦言，稀土開採與提煉成本高、環境代價大、技術門檻高，其他國家若要建立完整供應鏈恐需數年。現階段，只要能把對中國依賴降至六成以下，就算是風險可控的關鍵突破。