政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇駁授意助理向藥商索賄　張凱維被即刻停職「喊告指控人」　

▲王鴻薇13日就H記者爭議公開發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲被控授意助理向藥商索賄，王鴻薇13日表示子虛烏有，並即刻停職張姓助理來釐清資訊。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇助理張凱維被控涉入民眾黨主席黃國昌的「狗仔集團」爭議，今（13日）又被控利用立委助理職權，藉勢藉端向藥商索賄，恐涉犯《貪污治罪條例》。對此，張凱維表示，相關指控皆為子虛烏有，為捍衛個人名譽，將進行提告，決不寬貸。王鴻薇也發3點聲明說，她從未針對藥品提案，召開記者會或公聽會，證明指涉本人全為子虛烏有，而為釐清相關資訊，張姓助理即刻起先行停職並接受行政調查。

《三立》前記者馬郁雯、青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰13日開記者會，馬表示，張凱維找資本額10萬的「艾弗行銷傳媒」合作，向「台灣安進藥品有限公司」假提案、真索賄，企劃內容涉及立委職權，包含召開公聽會、記者會、溝通立委甚至承諾納入委員會臨時提案，張獅子大開口向台灣安進藥品公司，企圖索取公關費顧問費等230萬，記者會、公聽會更是明碼標價一場10萬元。

馬郁雯質疑，張凱維是否透過國會助理身分，假提案、企圖索賄？還是由王鴻薇授意張向藥廠索賄？無論是哪一個，都已經觸法。陳又新說，張凱維未在艾弗公司名下擔任任何職務，卻以該公司代表的身分前往台灣安進公司提案，提案內容居然是將立委的權限諸如：召開公聽會、記者會、推動法案等等明碼標價，販售公權力的行為已然違反《貪污治罪條例》第4條第1項第2款「藉勢藉端勒索」的罪行，可處十年以上有期徒刑。

對此，張凱維回應，整場記者會就是馬郁雯、許譽騰、陳又新等人為了個人政治選舉，殃及無辜惡劣手段。尤其指控他涉嫌向企業索賄一事皆非事實。張凱維強調，「本人於該公司無任何職位、亦無任何親屬於該行銷公司任職，更無代表該公司前往提案，出示相關事證僅為該公司提案簡報，甚至未出示我的名字，本辦公室未提案任何藥物相關法案，相關指控皆為子虛烏有，本人非公眾人物，僅為基層政治工作者，為捍衛個人名譽，將進行提告，決不寬貸」。

隨後，王鴻薇也發布3點聲明指出，一、記者會三人為了爭取參選市議員，用「影射」的方式含沙射影抹黑她，但她從未針對藥品提案，召開記者會或公聽會，證明指涉本人全為子虛烏有。

王鴻薇說，二、本辦公室絕不容許她或助理同仁做出索賄之違法行為，為釐清相關資訊，張姓助理即刻起先行停職並接受行政調查。另張姓助理表示將對記者會三人進行提告；三、相關指控也請提出指控之人士或團體必須承擔相應之法律責任。

相關新聞

政治狗仔化　誰還敢為民直言？

政治狗仔化　誰還敢為民直言？

近來爆出的「黃國昌養狗仔」、「王鴻薇助理政治跟監」事件，讓台灣政治再度蒙上陰影。當狗仔文化滲入政壇，監督不再是為了公共利益，而成為政治鬥爭的武器。這樣的行為，不僅踐踏隱私，也毒化了民主政治最珍貴的信任基礎。

回應H記者指控、嗆李正皓抹黑　王鴻薇：政治追殺到助理沒人性

回應H記者指控、嗆李正皓抹黑　王鴻薇：政治追殺到助理沒人性

烏龍爆料案外案！王鴻薇駁H記者聲明　遭起訴書、對話紀錄內容全打臉

烏龍爆料案外案！王鴻薇駁H記者聲明　遭起訴書、對話紀錄內容全打臉

4點聲明反擊侯俐安「讓我無言」　王鴻薇：記者會前一天她已發稿

4點聲明反擊侯俐安「讓我無言」　王鴻薇：記者會前一天她已發稿

王鴻薇助理遭爆是黃國昌狗仔集團掮客　她諷：薇虎作昌可恥至極

王鴻薇助理遭爆是黃國昌狗仔集團掮客　她諷：薇虎作昌可恥至極

王鴻薇張凱維索賄馬郁雯

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

