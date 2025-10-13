打疫苗「拔針」刮傷4.5公分？重症醫揭詭異3關鍵：不合理

▲網友發文抱怨家人打流感疫苗，拔針的時候被針劃傷。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

網路近日掀起一場關於疫苗注射意外的爭議！有網友在Threads上發文表示，其家人在公司施打流感疫苗後，手臂竟被針頭劃出一道長達4.5公分的刮痕，引起大量網友熱議與醫療界討論。但ICU名醫陳志金在看完照片後，認為十分不可能。

根據網友發文表示，當時是由合作醫院派遣護理人員上門替員工施打疫苗。據描述，被注射者身高173公分、護理師個子較矮，雙方皆採站姿施打，受種者左手插腰、注射於左臂肌肉處。拔針後，針頭疑似劃至接近手肘位置，當下僅感覺被劃到，護理師也連忙道歉。由於剛接種完疫苗，被注射者未立即檢查，直到晚上回家拆開包紮後，才發現手臂出現明顯紅腫與線狀傷痕。

該名網友在後續貼文中進一步說明，推測可能因護理師與被注射者有身高差，加上左手插腰導致手臂角度外張，拔針時若往下抽，便有機會劃過皮膚形成細長痕跡。

網友表示，傷口靠近手臂下方（手肘處）較淺、上方較深，形狀如同被塑膠尺劃過的紅線，並非開放性傷口。貼文中提到，當事人並未為難護理師，但希望此事能提醒民眾「打針時也可能發生意外外傷」。

▲網友稱，拔針時被針劃傷長達4.5公分的傷口。（圖／翻攝自Threads）

事件曝光後，不少網友質疑真實性，也有人認為護理師的施打角度確實可能導致擦傷。對此，ICU醫師陳志金在Facebook發文分析，從醫學角度來看，此案例的描述「極不合理」。他指出，疫苗注射位置應在上臂外側偏上的三角肌，而非手臂後側靠下的三頭肌部位。若如貼文所述，傷口長達4.5公分且接近手肘，「那就不是正確的注射位置」。

陳志金進一步解釋，護理師在拔針時應採「垂直」方式抽出，不會出現「往下拉」的動作，因而幾乎不可能形成如此長的刮痕。他也指出，若照片中傷痕如外界描述般粗大，對應25號針頭的直徑並不合理。他懷疑傷口可能是被其他物品刮傷，例如衣物、包包邊緣或金屬面，並呼籲外界「不要輕率認定是施打技術不當」。

針對原PO提及身高差導致注射角度偏低的可能性，陳志金回應，疫苗接種通常會讓民眾坐下進行，不僅能調整角度，也避免暈針或跌倒，因此站姿施打本身就非常規。

陳志金提醒，在真相未釐清前，不應以單一事件責難醫護人員。他呼籲民眾保持理性，避免因未經證實的照片或個案敘述而對醫療體系產生不信任，導致接種意願下降。

