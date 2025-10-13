　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷「1新措施」全面上路！通勤族一看大讚：終於不用墊腳尖

台北捷運公司調整部分車廂的手拉環高度，獲得一票通勤族大讚。（圖／翻攝自臉書／台北捷運 Metro Taipei）

▲台北捷運車廂近車門處手拉環調降約6公分，並搭配鮮明的黃色吊帶。（圖／翻攝自臉書／台北捷運 Metro Taipei）

圖文／CTWANT

台北捷運是許多大台北民眾通勤的交通工具，上下班時間乘客量多到不太可能有座位，往往要站著搭乘，因此車廂內的手拉環也成為很重要的設備。台北捷運公司12日公布新措施，已將部分車廂手拉環調降6公分，讓不少身材嬌小的通勤族大讚，終於不用進行平衡力挑戰。

台北捷運公司12日透過官方臉書粉絲專頁公告新措施，北捷車廂靠近車門處的手拉環，都已調降約6公分，還有搭配鮮明的黃色吊帶，讓每位乘客都能選擇最適合自己高度的手拉環，乘車環境更友善與舒適。貼文中也附上多張車廂內手拉環調整後的照片，較低的手拉環有黃色吊帶辨識方便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北捷新措施實施的消息曝光後，掀起一票通勤族留言大讚，「終於能夠體會我們這些哈比人的痛苦了是嗎？」「希望靠中間的位置也要有手拉環」、「以前都要訓練平衡感，搭捷運都要進行平衡力、腳力挑戰，好辛苦」、「太棒了，不用墊腳尖了」。

據了解，台北捷運公司為了打造更友善便利的乘車環境，實施這項調整手拉環高度的措施，已於今年5月底先完成文湖線4列車、板南線4列車，以及淡水信義線與中和新蘆線各1列車，總計調降近1000個手拉環，終於在近期完成全路線手拉環高度調整，當時北捷就強調，將致力打造安全、舒適、友善的乘車環境。

延伸閱讀
烏山頭水庫傳「藥水清洗光電板」！名醫喊給死忠台南人喝　台汽電回應了
插個插頭竟要罰224美元？她為了充電被罰　拉斯維加斯旅客怒控怒嗆：太扯了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「神秘阿伯指路」2女大生愈走愈毛...竟是真實案例
過世空服「平常有在健身、衝浪」！學妹難過：應該是很健康的
快訊／獅姐在總統面前昏倒！賴清德蹲地緊急診斷
鄉代前主席娶第4任妻出事！亮槍恐嚇、冥紙撒滿地
被座艙長叫去送飲料！空服「扛病體送兩段餐」走不回座位　返台過
最速158王牌！徐若熙被鎖定　美日多支球團爭相關注

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美食街天天塞爆！台中新光三越大缺工　瓦城、花月嵐急徵百人

過世空服「平常有在健身、衝浪」！她難過：應該是很健康的

打疫苗「拔針」刮傷4.5公分？重症醫揭詭異3關鍵：不合理

【廣編】北台灣一大夜巡遶境盛事！桃園護國宮太子爺五夜暗訪將展開

潰壩衝擊牙科醫療！光復2牙科診所遭重創　牙醫診療站啟用

不只烏山頭　「鳳山水庫」也蓋滿光電板！她一看愣：竟然免環評

羅東博愛吳思遠入選全球前2%頂尖科學家　台灣癌症研究再創高峰

午後2縣市防大雨　周末「東北季風＋低壓」水氣增又降溫

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」　網戰翻：乾脆收一收

被座艙長叫去送飲料！過世空服「扛病體送兩段餐」走不回座位

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

美食街天天塞爆！台中新光三越大缺工　瓦城、花月嵐急徵百人

過世空服「平常有在健身、衝浪」！她難過：應該是很健康的

打疫苗「拔針」刮傷4.5公分？重症醫揭詭異3關鍵：不合理

【廣編】北台灣一大夜巡遶境盛事！桃園護國宮太子爺五夜暗訪將展開

潰壩衝擊牙科醫療！光復2牙科診所遭重創　牙醫診療站啟用

不只烏山頭　「鳳山水庫」也蓋滿光電板！她一看愣：竟然免環評

羅東博愛吳思遠入選全球前2%頂尖科學家　台灣癌症研究再創高峰

午後2縣市防大雨　周末「東北季風＋低壓」水氣增又降溫

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」　網戰翻：乾脆收一收

被座艙長叫去送飲料！過世空服「扛病體送兩段餐」走不回座位

民進黨團質疑黃國昌養狗仔金流不明　要求監察院釐清

花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　刑事局聯手王彩樺宣導防詐

張凱維回應狗仔風波！　秀對話紀錄爆柯姓律師募款不成挾怨報復內幕

阿北變換車道不慎擦撞　「騎上」右側車輛再彈回

美食街天天塞爆！台中新光三越大缺工　瓦城、花月嵐急徵百人

AI假專家影片攻佔YouTube　專家警告：半真半假最致命

寧靜車廂熱議！歐陽靖曝台高鐵vs 日新幹線3差異：民情根本就不能比較

幣圈「史詩級爆倉」　金管會彭金隆表態穩定幣有存在空間

記憶體報價狂漲　分析師：三星 Q3 獲利挑戰三年同期新高

過世空服「平常有在健身、衝浪」！她難過：應該是很健康的

BamBam看自己吻戲　羞到跪地不敢直視XD

生活熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

要降溫了！　變天轉雨時間曝

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

日本適合旅遊「不適合生活」？網列3大關鍵原因

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

今開工！　2025「最後連假」曝

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫

更多熱門

相關新聞

家中印傭是富家女！雇主驚：工作只為體驗人生

家中印傭是富家女！雇主驚：工作只為體驗人生

人真的不能只看表面！一名香港僱主近日在社交平台分享，家中任職多年的印尼女傭原來是「富家女」，令她與家人又驚又笑。該位僱主透露，家裡20多歲的印傭日前突然提出要提前完約回印尼結婚，起初一家人都擔心她「網戀被騙」，但當聽到對方條件後，立刻改變態度大讚「這是個好男人，馬上就地結婚吧！」

高雄壽山驚見「獼猴獵殺鴿子」！專家揭真相

高雄壽山驚見「獼猴獵殺鴿子」！專家揭真相

世界最長名字！有「2253個字」創紀錄

世界最長名字！有「2253個字」創紀錄

鬧鬼小鎮居民離奇亡　遭徹底廢棄禁進入

鬧鬼小鎮居民離奇亡　遭徹底廢棄禁進入

台中火車站驚見「超佛心停車場」！單日最高僅10元

台中火車站驚見「超佛心停車場」！單日最高僅10元

關鍵字：

台北捷運手拉環周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

更多

最夯影音

更多
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面