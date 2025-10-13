北捷「1新措施」全面上路！通勤族一看大讚：終於不用墊腳尖

▲台北捷運車廂近車門處手拉環調降約6公分，並搭配鮮明的黃色吊帶。（圖／翻攝自臉書／台北捷運 Metro Taipei）

圖文／CTWANT

台北捷運是許多大台北民眾通勤的交通工具，上下班時間乘客量多到不太可能有座位，往往要站著搭乘，因此車廂內的手拉環也成為很重要的設備。台北捷運公司12日公布新措施，已將部分車廂手拉環調降6公分，讓不少身材嬌小的通勤族大讚，終於不用進行平衡力挑戰。

台北捷運公司12日透過官方臉書粉絲專頁公告新措施，北捷車廂靠近車門處的手拉環，都已調降約6公分，還有搭配鮮明的黃色吊帶，讓每位乘客都能選擇最適合自己高度的手拉環，乘車環境更友善與舒適。貼文中也附上多張車廂內手拉環調整後的照片，較低的手拉環有黃色吊帶辨識方便。

北捷新措施實施的消息曝光後，掀起一票通勤族留言大讚，「終於能夠體會我們這些哈比人的痛苦了是嗎？」「希望靠中間的位置也要有手拉環」、「以前都要訓練平衡感，搭捷運都要進行平衡力、腳力挑戰，好辛苦」、「太棒了，不用墊腳尖了」。

據了解，台北捷運公司為了打造更友善便利的乘車環境，實施這項調整手拉環高度的措施，已於今年5月底先完成文湖線4列車、板南線4列車，以及淡水信義線與中和新蘆線各1列車，總計調降近1000個手拉環，終於在近期完成全路線手拉環高度調整，當時北捷就強調，將致力打造安全、舒適、友善的乘車環境。

