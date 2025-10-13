陸房地產巨頭萬科董事長辭職　爆雷後擔任救火隊未滿一年下台

▲具有大陸國資委背景的萬科集團董事長辛杰請辭。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸房地產巨頭萬科再傳震撼消息，10月12日公告，董事長辛杰因個人原因辭去董事長及非執行董事職務，辭任後將不再擔任公司任何職務。董事會隨即推舉黃力平接任，任期至本屆董事會屆滿為止。辛杰自2025年1月底上任，至今未滿一年，被外界視為「救火隊長」的他，在萬科深陷債務與虧損壓力中黯然退場。

《極目新聞》報導，2025年1月27日，辛杰正式接任萬科董事會主席；2月初，10位具深圳國資背景的高層進駐萬科核心崗位，全面接管戰投、財務及法務等部門，開啟所謂『深鐵時代』的重組階段。這場人事大換血，源於萬科2024年高達500億元（人民幣，下同）的巨額虧損與流動性危機。

萬科近年風波不斷。2017年王石退休後，由郁亮接任，曾帶領公司連年創下銷售高峰。然而2019至2021年間，萬科在地產市場降溫前夕激進拿地，導致庫存壓力與負債飆升。2024年財報顯示，萬科有息債務達1620億元，現金僅882億元，全年虧損近500億元，成為A股當年虧損王。王石在去（2024）年底受訪時曾警告，「當年我掌萬科時，現金流安全是第一原則。」

為穩定局勢，深圳地鐵集團今年初接手控股，辛杰帶隊主導整頓，並於6月股東大會上信心喊話，要以「1+12」協同模式強化風險應對。然而半年後，深鐵集團自身業績卻亮起紅燈——上半年虧損33.6億元，房地產開發營收腰斬六成。即便已向萬科注資243.7億元，仍難挽頹勢，被外界形容為「止痛藥式輸血」。

現年59歲的辛杰出身於深圳國資體系，長年任職深鐵集團，主導多條地鐵建設與「站城一體化」項目開發。如今萬科風暴未平，他的辭職也象徵「深鐵時代」短暫落幕。外界關注，在高負債與市場低迷的雙重壓力下，黃力平能否帶領萬科走出房地產寒冬，仍有待觀察。