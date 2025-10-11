國民黨主席選舉疑遭境外網軍攻擊　趙少康怒嗆：大陸別想介選

▲趙少康召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席改選10月18日即將登場，候選人之一的郝龍斌日前指出，他遭到境外勢力的網軍攻擊，甚至遠超過民進黨1450網軍。支持郝的媒體人趙少康今（11日）召開記者會，曝光他們搜集到的眾多假影片，其中一支更呈現郝龍斌與議員柳采葳擁吻的影片。趙少康轟，這樣的影片真的很惡劣，他要強烈制止大陸這樣的行為，而且台灣國安單位也該去查，6位候選人都該譴責這樣不當的行為，要公開譴責，「大陸別想介入台灣任何一場選舉」。

趙少康今召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會。記者會一開始，趙少康就說，近日很多不實的影片，他認為是大陸發動來的，數量之大，絕不是一個網紅可以做到，「沒事罵我們幹嘛？圍剿郝龍斌幹嘛？連我爸爸也罵，他都過世多少年了也罵，太過頭了」。

趙少康指出，這絕對是用一個非常大的組織，大量散發，大部分都是在境外，不可以這樣，國民黨主席的選舉，如果讓大陸在後面操控，國民黨就完了，國民黨選舉都要受到這樣一波波攻擊、支持、操控，國民黨真的不用談什麼政權拿回來，怎麼可以這樣？

趙少康公布近日查到的假影片頻道來源，包含在youtube中的 「她視角」頻道，今年9月才成立，講的都是國民黨選舉影片，很多影片也都在針對郝龍斌；「灣灣說」頻道，９月成立，內文也有提到攻擊的說明；「曉松談古今」、「曉松慢活」很多都也是用AI去做的，也都用簡體字，此外也有人假冒冒鄭麗文的頻道，TikTok裡更出現大量的影片，其中一支則是郝龍斌與議員柳采葳擁吻的影片。

柳采葳表示，她看到後覺得噁心，更是痛心，國民黨主席選舉真的不用搞到這樣子，非常多頻道都是9月才成立的，大陸真的不該介入，他們可能希望介入，可以讓他們想像中的黨主席當選，但是國民黨需要的黨主席，應該是要可以打贏26、28年的主席，他可能不是聲量高、口才好，但是是穩定，且立即打贏選戰的人。

柳采葳說，現在的紛紛擾擾太多了，連她都有人做這樣的影片，她很痛心，這樣是傷害整個國民黨，傷害的是百年大黨的信譽，真的要節制。她明天將會提告，要警告背後的黑手，「我們絕對不會就這樣算了，國民黨不好，中華民國不會好」。

趙少康再說，這樣的影片真的很惡劣，本來是家務事，但大陸竟然排山倒海的出來，希望大陸官方要制止，不制止就是縱容、縱容就是介入、大陸這樣介入已經是國安問題，台灣國安單位應該去查，候選人都該譴責不當的行為，不是默默忍受，要公開譴責，這是不當的行為，現在還有6天要投票，不能允許再發生。

趙少康強調，國民黨選舉若有大陸在背後支持的因素，國民黨就完了，支持者不要傻傻不知道，還說某某人都被罵，也不管是真是假，他相信當天會去投票的就是愛國民黨的，但要看到背後的真相，如果讓大陸介選，國民黨就完了，中華民國就完了。



