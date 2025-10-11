　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！必遭法律嚴懲

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華 （2025.9.24） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華  。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

福建省廈門市公安局今（11日）發佈懸賞通告，公布顏姓男子等18名台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊」（以下簡稱「心戰大隊」）核心骨幹違法犯罪線索，並且公布18個人個資與照片。對此，大陸國台辦發言人陳斌華針對公安機關發出懸賞通告，這是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的「正義之舉」，任何為「台獨」分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲。

陳斌華指出，台灣軍方政治作戰局心理作戰大隊長期通過架設反宣網站、製作反動遊戲、偽造影音內容、運營反動電台等卑劣手段，抹黑攻擊大陸，宣揚「台獨」謬論，煽動分裂國家。

陳斌華強調，「公安機關對該大隊18名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發佈懸賞通告，是落實《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。」

陳斌華表示，「台獨」是歷史逆流，是兩岸禍害。任何為「台獨」分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑，堅定維護國家統一，堅定維護台海和平穩定和自身安全福社。

▲▼ 福建省廈門市公安局偵查掌握我軍方「心戰大隊」 。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）

▲ 福建省廈門市公安局偵查掌握我軍方「心戰大隊」 。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）

福建省廈門市公安局今（11日）發佈懸賞通告，指稱集徵顏姓男子等18名台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊」（以下簡稱「心戰大隊」）核心骨幹違法犯罪線索，並且公布18個人個資與照片。

該消息偵查掌握，「心戰大隊」下設6個中隊，分別承擔資訊心戰、情報搜研、戰術心戰、廣播心戰、部隊宣慰、戰編動員等具體工作，他們架設反宣網站抹黑攻擊，製作反動遊戲煽動分裂，偽造影音內容混淆視聽，運營反動電台反宣滲透，調度外部力量誘導輿論，迷惑兩岸民眾，真實目的就是宣揚「台獨」謬論和煽動分裂國家。

公安機關表示，希望廣大台胞認清「台獨」的極端危險性、危害性，以實際行動與「台獨」分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，與大陸同胞攜手反對「台獨」分裂行徑。

10/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女遭詐1.6億墜亡！　生前絕望求助「母娘」影片曝光
蔡瑞雪日本逛街穿太低胸！「掉出超兇上圍」被拍
外媒爆蘋果下週有「大動作」　M5晶片產品突襲問世
台男首爾當街遭逮捕！　「狂揍11歲女」離譜畫面曝
台北馬路突多出「一大塊藍色方格」　交通局解答

