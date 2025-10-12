中國房地產白名單已審批30兆　力推「好房子」建設

▲中國房市低迷，近年出現不少爛尾樓。（圖／CFP）



文／中央社

中國住建部昨天表示，目前給予建案融資、解決爛尾樓的「白名單」機制貸款審批金額已超過人民幣7兆元（約新台幣30兆元），下一步工作重點是透過好標準、好設計等5項工作，推動安全、綠色、智慧的「好房子」建設。

據第一財經、財聯社等陸媒報導，中國國務院新聞辦公室（國新辦）昨天上午舉行「高質量完成『十四五（2021到2025年）』規劃」系列主題記者會。

中國住房城鄉建設部（住建部）副部長董建國在回答媒體提問時表示，目前全國「白名單」項目貸款審批金額已超過人民幣7兆元，有力保障商品住房項目建設交付。在商品房銷售方面，也有力有序推進現房銷售，從根本上防範交付風險。「十五五（2026到2030年）」期間，將繼續和有關部門密切配合，落實好構建房地產發展新模式的各項任務。

另外，住房城鄉建設部部長倪虹在回答媒體提問時表示，「好房子」承載著千家萬戶對美好生活的嚮往。住房城鄉建設部重點抓5個方面工作：好標準、好設計、好材料、好建造、好運維，透過推動這5項工作，相信在「十五五」期間「好房子」會展現在消費者面前。

倪虹表示，鼓勵設計師能下功夫研究住房問題。今年全國住宅設計大賽已有近2000個方案報名，不僅有新房子，同時也在研究讓老房子透過改造向「好房子」靠攏。另外，也推動研發適用於「好房子」的新型建材，如綠色材料，提高住房品質。

倪虹提到，「住宅項目規範」已於今年5月1日正式實施，明確住宅項目建設應以安全、舒適、綠色、智慧為目標，對層高、隔音等作出強制規定。比如，規定新建住宅建築層高不低於3公尺，4層及以上住宅設置電梯等。

報導指出，「好房子」今年首次寫入政府工作報告。2025年政府工作報告中提到，「適應人民群眾高品質居住需要，完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的『好房子』」。

第一財經報導，中國建築「好房子」營造體系自研發以來，已有88個項目納入試點，其中商品房項目74個、保障房項目14個。試點項目總建築面積1287萬平方公尺，涉及住宅1052棟、共計6.5萬餘戶，涵蓋北京、上海、廣東、江蘇、湖南等20個省、自治區、直轄市。

此外，「十四五」期間，全中國累計銷售新建商品住宅面積達50億平方公尺。同時存量住房市場的規模持續擴大。目前全中國有15個省區市中古屋的交易量超過新房。

中國為了解決房地產資金鏈斷裂問題，促使建案能夠完成、達到「保交樓」的目的，住建部、金融監管總局2024年1月聯合發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，俗稱房地產白名單機制，將國有銀行的資金以貸款方式投放到政府核准的建設專案，迄今政策已執行1年9個月。