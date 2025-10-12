　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國房地產白名單已審批30兆　力推「好房子」建設

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

▲中國房市低迷，近年出現不少爛尾樓。（圖／CFP）

文／中央社

中國住建部昨天表示，目前給予建案融資、解決爛尾樓的「白名單」機制貸款審批金額已超過人民幣7兆元（約新台幣30兆元），下一步工作重點是透過好標準、好設計等5項工作，推動安全、綠色、智慧的「好房子」建設。

據第一財經、財聯社等陸媒報導，中國國務院新聞辦公室（國新辦）昨天上午舉行「高質量完成『十四五（2021到2025年）』規劃」系列主題記者會。

中國住房城鄉建設部（住建部）副部長董建國在回答媒體提問時表示，目前全國「白名單」項目貸款審批金額已超過人民幣7兆元，有力保障商品住房項目建設交付。在商品房銷售方面，也有力有序推進現房銷售，從根本上防範交付風險。「十五五（2026到2030年）」期間，將繼續和有關部門密切配合，落實好構建房地產發展新模式的各項任務。

另外，住房城鄉建設部部長倪虹在回答媒體提問時表示，「好房子」承載著千家萬戶對美好生活的嚮往。住房城鄉建設部重點抓5個方面工作：好標準、好設計、好材料、好建造、好運維，透過推動這5項工作，相信在「十五五」期間「好房子」會展現在消費者面前。

倪虹表示，鼓勵設計師能下功夫研究住房問題。今年全國住宅設計大賽已有近2000個方案報名，不僅有新房子，同時也在研究讓老房子透過改造向「好房子」靠攏。另外，也推動研發適用於「好房子」的新型建材，如綠色材料，提高住房品質。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

倪虹提到，「住宅項目規範」已於今年5月1日正式實施，明確住宅項目建設應以安全、舒適、綠色、智慧為目標，對層高、隔音等作出強制規定。比如，規定新建住宅建築層高不低於3公尺，4層及以上住宅設置電梯等。

報導指出，「好房子」今年首次寫入政府工作報告。2025年政府工作報告中提到，「適應人民群眾高品質居住需要，完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的『好房子』」。

第一財經報導，中國建築「好房子」營造體系自研發以來，已有88個項目納入試點，其中商品房項目74個、保障房項目14個。試點項目總建築面積1287萬平方公尺，涉及住宅1052棟、共計6.5萬餘戶，涵蓋北京、上海、廣東、江蘇、湖南等20個省、自治區、直轄市。

此外，「十四五」期間，全中國累計銷售新建商品住宅面積達50億平方公尺。同時存量住房市場的規模持續擴大。目前全中國有15個省區市中古屋的交易量超過新房。

中國為了解決房地產資金鏈斷裂問題，促使建案能夠完成、達到「保交樓」的目的，住建部、金融監管總局2024年1月聯合發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，俗稱房地產白名單機制，將國有銀行的資金以貸款方式投放到政府核准的建設專案，迄今政策已執行1年9個月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「太陽愛妻」閔孝琳婚後7年胖了！夫妻同框現身　網：幸福藏不住
爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」！　店員1舉動網狂讚
楊祐寧砸百萬開元鍋新店！3天前才對罹癌爸病體「有信心」今永別
5億高中生遺產誰分？夏男「發財夢掰了」　賴母恐只能拿200萬
黃立成加密貨幣「慘賠16.7億」！　曾一夜賺1.9億被封：幣
高雄新人摸黑完婚！「只賠2箱酒打發」氣炸　業者、台電回應了
快訊／楊祐寧父親癌逝！　曝最後道別「全家緊握黑白照」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國房地產白名單已審批30兆　力推「好房子」建設

陸菸草專賣局副局長被調查　今年落馬中管幹部已達46人

稀土管制惹火美　陸：不是禁止出口「民用都會批准」

川普嗆加徵100%關稅！陸：我們不願打，但也不怕打

連5季喊漲！中國升級稀土出口管制　價格暴漲37%創兩年新高

中獎千萬！外遇男「斗內美女主播4日同遊」…還嗆妻要跟她生娃

「周杰倫」上海演唱會現警方「抓牛」　黃牛急將粉絲硬塞進場

駕訓班男教練名叫「甄嬛」　無奈認：母親比較想生女兒

陸公安懸賞18名我軍方人員　國台辦呼籲：提供相關違法犯罪線索

青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片　她怒喊：對造謠者宣戰

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

中國房地產白名單已審批30兆　力推「好房子」建設

陸菸草專賣局副局長被調查　今年落馬中管幹部已達46人

稀土管制惹火美　陸：不是禁止出口「民用都會批准」

川普嗆加徵100%關稅！陸：我們不願打，但也不怕打

連5季喊漲！中國升級稀土出口管制　價格暴漲37%創兩年新高

中獎千萬！外遇男「斗內美女主播4日同遊」…還嗆妻要跟她生娃

「周杰倫」上海演唱會現警方「抓牛」　黃牛急將粉絲硬塞進場

駕訓班男教練名叫「甄嬛」　無奈認：母親比較想生女兒

陸公安懸賞18名我軍方人員　國台辦呼籲：提供相關違法犯罪線索

青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片　她怒喊：對造謠者宣戰

「她」是盧秀燕？　郝龍斌：她要我選黨主席、不攪局她的從政路

蔡依林、王淨愛用！2025最熱門「A醇保養」3大明星單品　抗老光澤有感

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相：人肉市場

「一進災區我就掉淚」花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

台中火車站驚見「超佛心停車場」！單日最高僅10元　業者說話了

碧潭釣客驚見男子載浮載沉　警消下艇救起已死亡

中國房地產白名單已審批30兆　力推「好房子」建設

高價宅重心南移　南屯逾半預售總價破3千萬

AKB48香港開唱！台灣成員突驚喜現身...見台下1幕哽咽哭了

人一多就壓力爆棚！柯文哲出現「社交焦慮」　醫揭背後3大原因

【改口了】稱「川習會沒取消」！　川普：看接下來會發生什麼事

大陸熱門新聞

川普嗆加徵100%關稅！陸：我們不怕打

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

中國升級稀土出口管制　價格暴漲37%創新高

中獎千萬！外遇男「斗內美女主播4日同遊」…還嗆妻要跟她生娃

許家印勞斯萊斯「幻影」被接管！

青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！

稀土管制惹火美　陸：不是禁止出口

「周杰倫」上海演唱會現警方逮人

駕訓班男教練名叫「甄嬛」

快訊／賴清德國慶談「擴軍備戰」　國台辦：帶來災難

「周杰倫」上海演唱會觀眾數破場館紀錄

宗馥莉辭娃哈哈董座！將經營「娃小宗」

更多熱門

相關新聞

櫻花建逆勢砸6.4億　出手單元三主幹道千坪地

櫻花建逆勢砸6.4億　出手單元三主幹道千坪地

上市建商櫻花建設（2539）積極佈局中部房市，再以6.42億元取得台中市南屯區永新段11地號土地，總面積達1071.24坪，每坪成交價約60萬元，專家表示，這筆是近期單元重劃區少見的大面積交易，且價格不貴。

美貧富差距擴大推升「房市兩極化」　高端買家瘋搶千萬豪宅

美貧富差距擴大推升「房市兩極化」　高端買家瘋搶千萬豪宅

陸知名房企上海總部打6折甩賣 3年巨虧1700億套現抵債

陸知名房企上海總部打6折甩賣 3年巨虧1700億套現抵債

不敗教主出清4檔ETF！少賺也要「再買1間」

不敗教主出清4檔ETF！少賺也要「再買1間」

大陸前3季房企融資年減30%　償債壓力達高峰

大陸前3季房企融資年減30%　償債壓力達高峰

關鍵字：

房地產白名單

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

蘇一峰爆「藥水洗光電板」！業者要告...他回這句

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面