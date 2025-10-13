　
國際

《富爸爸》作者示警：史上最大崩盤逼近　嬰兒潮世代恐失退休金

▲▼美股,道瓊,美股下跌,美股大跌,華爾街。（圖／路透）

▲羅伯特．清崎警告，全球史上最大股市崩盤將於今年發生。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再度發出警告，稱他在書中預言的「全球史上最大股市崩盤」將於今年發生，並直言這場危機可能演變成比1930年代更嚴重的「大蕭條」（Great Depression），將重創嬰兒潮世代的退休生活。

清崎近日在社群平台X發文提醒粉絲，他早在《富爸爸的預言（Rich Dad’s Prophecy）》中就指出史上最大金融崩盤即將到來，並強調那場崩盤會在今年發生，「嬰兒潮世代的退休金將被一掃而空，許多人會流落街頭，或被迫住進孩子的地下室，真的很悲哀。」

清崎強調，他早已提醒大家只投資「實體資產」而非印出來的鈔票資產，「多年來我一直建議大家儲備黃金、白銀、比特幣（Bitcoin），最近也包括以太幣（Ethereum）。如今我認為白銀與以太幣最有價值，因為它們不僅能保值，更能用於產業用途，而且目前價格還低。」

他也呼籲投資者，「在投資前先研究白銀與以太幣的優缺點與用途，這樣才能提升你的財商，讓自己變得更富有。」

儘管2025年僅剩數月，清崎仍堅稱經濟崩盤勢在必行。他的貼文引發網友熱議，不少人提醒他，這項預言多年來屢次出現卻始終未實現。

不過，在美國信用卡債創新高、債務危機惡化，以及美國總統川普（Donald Trump）為反制中國限制稀土出口，宣布加徵100%關稅，如此全球市場震盪的背景下，市場對清崎的「末日預言」也難以全然忽視。

10/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「神秘阿伯指路」2女大生愈走愈毛...竟是真實案例
過世空服「平常有在健身、衝浪」！學妹難過：應該是很健康的
快訊／獅姐在總統面前昏倒！賴清德蹲地緊急診斷
鄉代前主席娶第4任妻出事！亮槍恐嚇、冥紙撒滿地
被座艙長叫去送飲料！空服「扛病體送兩段餐」走不回座位　返台過
最速158王牌！徐若熙被鎖定　美日多支球團爭相關注

中美近日持續過招，在大陸加強稀土出口管制之後，美國總統川普喊出對大陸加課100％關稅，加上中美互徵天價港口稅，導致美股暴跌，台股也受到牽連。大陸股市也不例外，三大指數今（13）日全部大幅低開。

