摩根大通：大陸股票若大跌　年底前或成買入機會

▲股市示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中美貿易摩擦升級，摩根大通指出，若大陸股票出現大幅下跌，買入機會的窗口可能會在年底前打開。大陸業內人士則認為，短期股票市場依然承受壓力，因為市場「學習效應」，資金趁低買入等原因，預計衝擊比4月要小，經歷調整之後部分個股會出現吸納機會。

香港《信報》報導，摩根大通策略師在研報中稱，可能導致拋售的因素包括關稅休戰結束、在共識每股純益下滑或停滯的情況下本益比急劇上升、售股激增以及即將結束的鎖定期。

摩根大通報告稱，對於境內和一些國際投資者而言，北京的政策、持續的創新和反內捲舉措對股票構成結構性利好；EPFR追蹤的全球主動管理型基金對大陸的持倉普遍較基準低配，而大陸居民的股票敞口遠不到高位水準；此外，還預計美國和大陸將在2026年達成某種協議。

另據陸媒《第一財經》報導，深圳市德遠投資有限公司基金經理伍周分析，對陸股市場影響來看，預計關稅2.0版本市場跌幅小於4月7日的關稅1.0版本；他稱，市場下跌也不失是低吸漲幅不大的優質股票的時間窗口，A股港股很多將延續自身的調整周期，調整後又將迎來新上漲周期。

華西證券策略分析師李立峰表示，本次關稅衝擊將小於4月7日行情，「轉機與機遇」成十月主題詞，短期中美貿易摩擦升溫難免導致資本市場波動率放大，但基於資本市場的「學習效應」和大陸穩市機制建設的增強，預計本次衝擊的影響或遠低於今年4月水準。

華金證券策略分析師鄧利軍表示，長期視角下，A股慢牛趨勢不變。一是當前盈利可能繼續結構性回升，盈利的長期趨勢仍受大陸自身經濟和政策影響；另外，信用可能繼續修復，估值可能維持偏高水準；短期視角下，A股調整幅度有限，慢牛趨勢下調整是逢低布局的機會。

不過，報導引述大陸業內人士強調，也要警惕部分漲幅較大個股融資盤較高的風險，部分漲幅不大的優質個股會有更多機會，預計三季報超預期個股會有更突出表現。