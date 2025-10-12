見人喊「股市賠錢是政府問題」！律師嘆：自己收入自己負責

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

律師林智群近日在臉書發文，表示不管誰執政，自己的收入都靠自己負責，強調「不能賺錢就是自己本事，賠錢就是政府的問題」，別把股市的漲跌歸咎政府，直言「有些人在股市賺一堆錢，不用上班每天喝下午茶，還要靠北政府很爛，那是毫無感恩的心情」，引發話題。

林智群說，就算是馬英九執政那8年，他的收入也是持續增加，「不管是誰執政，自己的收入自己負責，不要想靠政府。」他也指出，前總統蔡英文把經濟搞好、股市有賺錢，那就是多的，「我不會覺得自己選股很厲害，起風了，豬也會飛。」最後他直呼，「不能賺錢就是自己本事，賠錢就是政府的問題。」

貼文引發討論，不少人紛紛共鳴，「這個社會上不知感恩的人很多！」「台灣很多啦，經濟好賺錢的時候都說是自己有實力，經濟差賠錢就怪政府，蠻可悲的這種人。」也有人嘆，「每次看到有人抱怨薪資追不上物價，政府無能，我都覺得莫名其妙，政府能做的就是調漲基本薪資，剩下就靠自己。」

還有網友直呼，「命不好怨父母、時機不好怨政府、業績不好怨公司，這種人我只有一句話送他：去死一死」、「股市賠錢就說政府爛，股市賺錢就說自己會操作，一堆不知感恩的人」、「很多叫鬼島的人，還以為在台灣都活不下去，到了別的地方就能活？」