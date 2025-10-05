高市早苗當選自民黨總裁　綠委讚：安倍路線再確認、親台路線崛起

▲高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）

記者詹詠淇／台北報導

日本自民黨4日選出新任黨魁，由高市早苗高票當選，成為自民黨史上首位女性總裁，有望成為下任日本首相。對此，民進黨立委郭國文今（5日），高市早苗當選就是安倍路線的再確認，親台路線會崛起。綠委王定宇則分析，高市早苗能得到黨員跟議員票雙雙支持，代表安倍路線在當下日本得到主流民意支持。不過，綠委陳冠廷也提醒，台灣也必須務實認知高市早苗政權面臨內外挑戰，包括黨內對中看法分歧、財政永續性以及地緣政治等。

綠委郭國文今（5日）表示，高市早苗的當選基本上就是安倍路線的再確認，親台路線會崛起，親台路線崛起後兩國關係當然會跟以前一樣友好，甚至更好，但台日關係除了友好外，更需要密切合作，哪些具體更加密切合作，相信是高市早苗未來主政後令人期待的地方。

▲民進黨立委郭國文。（圖／立委郭國文國會辦公室提供）

▼郭國文與高市早苗合影。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

綠委王定宇也分析，大家都知道高市早苗的友台，勝出有幾個重大意義。高市早苗高舉安倍路線旗幟，能得到黨員跟議員票雙雙支持，代表安倍路線在當下日本得到主流民意支持。「大家要知道，投下這些票的人背後都有民意基礎、監督，他們會投給誰其實相當程度反映當下日本民意」。

王定宇指出，高市早苗長期主張經濟安全、第一島鏈區域安全合作、強化對國防投資，主張親近美國，重視日美合作，以及主張「台灣有事日本有事」是一樣意義的安倍路線，另也對中國一再提出注意跟警覺。

王定宇認為，高市早苗的當選勝出，除了顯示日本主流民意對中國的疑慮，以及對台灣的重視、美日同盟強調以外，相信在未來高市早苗施政路線，第一島鏈合作一定會大大提升，特別台日之間在國防產業、情報交換、區域安全合作，是可以有所期待的。恭喜高市早苗在總裁勝選勝出，也期待她能當選日本第一任女性首相。

王定宇提到，尊重日本內政，但在當今世界經濟局勢具挑戰性情況下，高市早苗也會有相當多艱難任務要克服，「我們願意以身為好朋友身分，台日互相合作幫忙」，也期待日本能在高市早苗領導下成為亞洲穩定力量。

▲王定宇與高市早苗合影。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▼民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

綠委陳冠廷4日則指出，從台灣角度觀察，這項發展為台日關係帶來了前所未有的戰略契機。高市早苗勝選反映了日本社會對區域安全情勢的深刻憂慮，在中國軍事擴張日益明顯的背景下，日本選民和政治菁英達成了空前的共識，選擇了立場鮮明的高市早苗，代表日本正從過去戰略模糊，轉向更為清晰的國家意志表達。

陳冠廷認為，安倍晉三提出的「台灣有事即日本有事」理念，在高市早苗領導下極可能從個人倡議提升為國家政策的指導原則，意味台海和平穩定已被日本視為攸關其國家存續的核心利益，此種定位在戰後日本外交史上前所未見。

陳冠廷表示，同時，高市內閣政策取向顯示，日本正在揚棄傳統的「政經分離」原則。過去日本企業界長期主張將經濟利益與政治考量切割，但在高市早苗的經濟安全保障戰略下，經濟議題已被提升至國家安全層級。從日本經團連積極推動供應鏈去風險化，到政府強化《經濟安全保障推進法》的執行力度，都顯示「經濟安全即國家安全」將成為新政權的核心理念，這為台日深化經濟合作提供了堅實的戰略基礎。

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷辦公室提供）

在具體的台日關係發展上，陳冠廷認為，雙方應把握此一歷史性機遇，從過去善意夥伴關係，提升為具有實質內涵的戰略夥伴關係。在安全合作層面，雖然日本憲法對軍事合作仍有諸多限制，但雙方可以優先深化非傳統安全領域的合作，例如建立常態化的海巡聯繫機制、強化網路安全合作、建構情報交換平台等，這些都是在現行法律框架下可行且迫切需要的合作項目。面對灰色地帶的威脅，台日之間需要更緊密的協調與資訊共享。

在經濟合作方面，陳冠廷表示，台灣半導體產業優勢與日本經濟安全戰略可以形成完美互補。雙方應將合作提升到戰略層次，不僅是單純的產業合作，而是共同建構民主陣營的科技韌性與供應鏈安全。台積電在熊本設廠只是開端，未來在人工智慧、量子運算、先進材料等關鍵技術領域，台日都有廣闊的合作空間，這種合作不僅能創造經濟效益，更能強化雙方在全球供應鏈中的關鍵地位。

▲陳冠廷與高市早苗合照。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

不過，陳冠廷提醒，台灣也必須務實認知高市早苗政權面臨內外挑戰。在黨內，高市早苗雖然勝選，但自民黨內部對於對中政策看法仍有分歧，特別是部分議員仍希望維持與中國的經濟往來。在財政方面，日本國防預算的增加高度依賴公債發行，財政永續性是一大隱憂。在地緣政治上，沖繩美軍基地問題、日韓關係、日中經貿依存度等議題，都將制約高市政權的外交空間。

因此，陳冠廷認為，台灣在推動台日關係深化時，必須展現高度的戰略智慧與外交靈活性，應深入理解日本國內的政治生態與法律限制，避免提出超越日方能力範圍的期待。同時，也應該主動協助日本國內支持台日關係的聲音，透過民間交流、學術對話、媒體互動等多元管道，增進日本社會對台灣的理解與支持。