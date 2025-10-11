中國批賴清德成「戰爭製造者」　綠委：出劍的好意思罵用盾的？

▲總統賴清德雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德10日在國慶演說中宣布，將打造「台灣之盾」（T-Dome），引發各界關注。中國大陸外交部發言人郭嘉昆批評，賴清德老調重彈，兜售台獨分裂謬論，歪曲挑戰歷史事實和國際共識，再次暴露其冥頑不化的「麻煩製造者」「危險製造者」「戰爭製造者」本性。對此，綠委王定宇表示，中國持續用利劍演習、聯合戰備警巡、灰色地帶脅迫來騷擾、威脅台灣，台灣一切的備戰動作都是為了保護自己的家園，現在「出劍的」竟然好意思罵「用盾的」戰爭製造者？

賴清德在國慶演說中宣布，要加速打造「台灣之盾」，建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，編織保護國人生命財產安全的防護網。根據《聯合新聞網》報導，雖然外界傳聞台灣之盾是橫空出世，但美國早已出現類似的整合性防空系統，相關的論述內容，美國及其他友盟國家事先也都知情。

據指出，相關系統都已在建置中，台灣今年對美採購三套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）即是部署之一，首套最快今年交付，未來北中南都會區、東部重要基地，都有望納入相關系統的防護網。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆下午批評，賴清德的講話顛倒黑白，混淆視聽，翻炒「民主對抗威權」謊言，老調重彈，兜售台獨分裂謬論，歪曲挑戰歷史事實和國際共識，再次暴露其冥頑不化的「麻煩製造者」「危險製造者」「戰爭製造者」本性。

綠委王定宇則批評，「出劍的」竟然好意思罵「用盾的」戰爭製造者？中國持續用利劍演習、聯合戰備警巡、灰色地帶脅迫來騷擾、威脅台灣，台灣一切的備戰動作都是為了保護民主台灣、守衛自己的家園，威脅印太和平的「麻煩製造者」中國，真的可以加個新稱號「顛倒黑白專門戶」。