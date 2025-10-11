　
政治

中國批賴清德成「戰爭製造者」　綠委：出劍的好意思罵用盾的？

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德10日在國慶演說中宣布，將打造「台灣之盾」（T-Dome），引發各界關注。中國大陸外交部發言人郭嘉昆批評，賴清德老調重彈，兜售台獨分裂謬論，歪曲挑戰歷史事實和國際共識，再次暴露其冥頑不化的「麻煩製造者」「危險製造者」「戰爭製造者」本性。對此，綠委王定宇表示，中國持續用利劍演習、聯合戰備警巡、灰色地帶脅迫來騷擾、威脅台灣，台灣一切的備戰動作都是為了保護自己的家園，現在「出劍的」竟然好意思罵「用盾的」戰爭製造者？

賴清德在國慶演說中宣布，要加速打造「台灣之盾」，建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，編織保護國人生命財產安全的防護網。根據《聯合新聞網》報導，雖然外界傳聞台灣之盾是橫空出世，但美國早已出現類似的整合性防空系統，相關的論述內容，美國及其他友盟國家事先也都知情。

據指出，相關系統都已在建置中，台灣今年對美採購三套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）即是部署之一，首套最快今年交付，未來北中南都會區、東部重要基地，都有望納入相關系統的防護網。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆下午批評，賴清德的講話顛倒黑白，混淆視聽，翻炒「民主對抗威權」謊言，老調重彈，兜售台獨分裂謬論，歪曲挑戰歷史事實和國際共識，再次暴露其冥頑不化的「麻煩製造者」「危險製造者」「戰爭製造者」本性。

綠委王定宇則批評，「出劍的」竟然好意思罵「用盾的」戰爭製造者？中國持續用利劍演習、聯合戰備警巡、灰色地帶脅迫來騷擾、威脅台灣，台灣一切的備戰動作都是為了保護民主台灣、守衛自己的家園，威脅印太和平的「麻煩製造者」中國，真的可以加個新稱號「顛倒黑白專門戶」。　

10/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台海局勢賴清德防空系統中國戰爭製造者台灣之盾國台辦民進黨王定宇

