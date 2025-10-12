美國男突拿「HIV血液」噴進急診人員眼睛！　面臨最重7年刑期

▲美國一名25歲男子把感染HIV病毒的血液噴向2名急診室人員的眼睛。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國北卡羅來納州一名25歲男子在醫院接受治療期間，涉嫌把感染HIV病毒的血液噴向2名急診室人員的眼睛裡，導致他們暴露於HIV感染風險，且眼睛不適。如今男子正面臨2項重罪指控，一旦罪名成立，將面臨最重7年刑期。

時人、紐約郵報報導，這起事件發生在今年3月21日，地點位於北卡羅來納大學雷克斯醫院的急診室，吉爾克里斯特（Kameron Gilchrist）當時正在接受糖尿病療程，但卻突然把手臂上的點滴拔掉，並朝2名醫療工作者噴灑HIV血液。

現階段不清楚感染血液是否屬於吉爾克里斯特，但已知這2名人員有接觸到感染血液，被迫面臨暴露於HIV病毒的風險，且出現眼睛出現不適的狀況。在事發6個月後，吉爾克里斯特落網。

▲吉爾克里斯特被控2項造成急診室工作者人身傷害攻擊或鬥毆的重罪。（圖／翻攝自Wake County Jail）

依據時人取得的逮捕令副本，吉爾克里斯特被控2項造成急診室工作者人身傷害攻擊或鬥毆的重罪。這在北卡州屬於H級重罪，一旦罪名成立，將面臨最重7年刑期。他目前被關押在維克郡拘留中心，保釋金為2.5萬美元（約新台幣76.5萬元）。

針對這起事件，院方發言人表示，醫院正與執法部門和其他安全團隊合作，也稱「全國各地針對醫療工作者的暴力情況和威脅變得越來越普遍。」