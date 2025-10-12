舊金山滅門血案！一家四口陳屍豪宅　2幼女床上斷氣

記者張方瑀／綜合報導

美國加州舊金山西伍德高地（Westwood Highlands）社區近日爆發一起震驚全城的滅門血案，一對夫妻與兩名年幼女兒陳屍在價值約200萬美元（約新台幣6500萬元）的高級住宅內，目前正朝「可疑死亡」方向調查。

舊金山警方指出，這起事件發生在當地時間9日，當時員警接獲通報，前往該街區進行安危確認，沒想到進入屋內後發現4具遺體。死者分別為57歲男子奧切爾崔（Thomas Ocheltree）、其53歲妻子，以及兩名分別為12歲和9歲的女兒。

根據《舊金山紀事報》報導，兩名女童被發現在各自的床上，遺體部分被覆蓋；其中一人嘴邊有粉紅色泡沫物，父親頭部附近則有血跡、臉部腫脹，母親則被發現在車庫內上吊身亡。警方未發現明顯掙扎痕跡，目前傾向排除外人闖入的可能。

奧切爾崔的哥哥羅伯特（Robert Ocheltree）透露，因多日聯絡不上弟弟，便向警方報案請求前往查看，結果親眼目睹這場家庭悲劇。他表示，弟弟一家近來面臨經濟壓力，但平時相當低調、生活規律，「這真的太難以置信。」

鄰居哈納特（Belinda Hanart）也受訪表示，這家人平常相處融洽、生活單純，「有兩個可愛的女孩，常在院子裡玩、夏天烤肉，看起來就是很正常的一家人。我們現在全都嚇壞了，這是場悲劇。」

警方強調，目前案件由舊金山警局重案組（Homicide Detail）接手調查，暫時視為單獨事件，對外界沒有威脅。驗屍官正在釐清確切死因，但尚未公布進一步細節。