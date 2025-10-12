川普對中祭100%關稅！加密貨幣市場血洗　180億美元一夜蒸發

▲川普宣布對中加徵100%新關稅後，加密貨幣市場出現約180億美元拋售潮。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布對中國進口商品加徵100%新關稅，消息一出震撼全球金融市場，10日晚間更引發加密貨幣市場大崩盤，短時間內出現約180億美元（約新台幣5920億元）拋售潮，創下加密貨幣史上最大清算事件。

根據CNN報導，數據分析平台CoinGlass統計，比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）與索拉納（Solana）是此次跌勢最劇烈的三大加密貨幣。截至美東時間11日下午3時47分，市場清算總額達182.8億美元。與此同時，美股那斯達克（Nasdaq）與標普500指數（S&P 500）也同步重挫，創下近6個月最大跌幅。

CoinGlass指出，過去24小時內，約50億美元的比特幣遭到強制平倉，以太幣約40億美元，索拉納約20億美元，形容這是加密貨幣歷史上最大規模的清算事件。

比特幣近5天跌幅逼近10%，截至美東時間11日下午3時45分，價格報11萬1616.20美元（約新台幣361萬元），雖較10日傍晚跌至10萬3000美元（約新台幣333萬元）低點略有回升。

以太幣從4365.63美元（約新台幣14.1萬元）跌至3742.88美元（約新台幣12.1萬元），跌幅達14.2%；索拉納則從223.10美元（約新台幣7200元）重挫至178.72美元（約新台幣5780元），跌近兩成。

自川普今年重返白宮後，加密市場原本一路飆漲。川普不僅改變過去批評比特幣「毫無價值」的態度，還親自出席加密大會、推出個人迷因幣（meme coin），並承諾建立「戰略級加密儲備」。

川普更簽署行政命令，允許比特幣等數位資產納入401(k)退休金計畫，使比特幣上週一度衝上歷史新高12萬4000美元（約新台幣401萬元）。

不過，隨著中美貿易緊張再起，市場情緒急轉直下。中國本週宣布擴大關鍵稀土礦物出口限制，使原本脆弱的市場信心進一步動搖，導致這場史上最劇烈的加密貨幣暴跌潮。