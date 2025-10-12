「斷頭屍」血染浴缸！紐約少女回家驚見滿地血　19歲哥斬首母男友

JUST IN: 45-year-old #NewYork City sanitation worker decapitated with multiple stab wounds in a bathtub.



Victim's 19-year-old stepson, who has a history of mental health, was taken into custody in connection with the attack.

記者王佩翊／編譯

美國一名16歲女學生放學回家後，發現家中滿地是血，因此沿著血跡找到浴室，赫然發現母親男友慘遭斬首，頭顱與身體分離躺在浴缸中，脖子上還插著一把刀子，而兇嫌正是女孩的19歲哥哥。

根據《紐約郵報》報導，紐約警方6日下午4時30分接獲一名16歲少女通報稱，她19歲的哥哥疑似殺害母親的男友。紐約警方趕抵位在史泰登島西布萊頓區的現場後，發現45歲死者頭部遭到瘋狂攻擊，除了被斬首外，頭部和頸部還有多處刀傷。

根據調查，女學生當天回到家中時，哥哥主動告訴她「做了壞事」，隨後她在屋內地板發現多條血跡，並隨著血跡來到浴室，目睹死者倒臥浴缸的恐怖景象，隨即報警求助。

警方指出，死者是一名環衛工人，因視力嚴重衰退而即將退休，這也使他成為相對脆弱的攻擊目標。19歲嫌犯當場被逮捕，鄰居目擊他被警方帶離時，鞋子上還沾著血跡。

據了解，嫌犯長期患有精神疾病，家中過去也曾發生多起家庭糾紛。但是鄰居回憶道，「我從來沒看過他們兩人打架，這簡直太瘋狂了。」他表示，曾看到死者與嫌犯一起在後院除草、烤肉，關係看似和睦。

少年因為心理健康問題在學校也曾發生許多狀況，目前已經被警方拘留。