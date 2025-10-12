TikTok分拆後新布局？　傳「川普19歲帥兒」出任高層

▲川普19歲的小兒子巴倫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的19歲小兒子巴倫（Barron Trump）傳出有望出任影音平台TikTok高層職位。外媒報導，川普在完成TikTok美國業務與中國母公司分拆協議後，外界推測巴倫可能被任命為這家市值約140億美元（約新台幣4540億元）的公司董事之一。

根據《每日電訊報》報導，這項建議是由川普的前社群媒體經理阿德文（Jake Advent）提出。阿德文被川普稱為「TikTok傑克」，是川普競選連任時網路宣傳策略的幕後推手，主導一系列迷因（meme）行銷活動，被川普讚譽是成功吸引年輕選民的重要功臣。

阿德文接受《每日郵報》訪問時表示，他希望總統能考慮任命巴倫及其他年輕美國人進入TikTok董事會，「確保這款App仍是年輕人想用的平台。」

▲川普也曾公開感謝兒子的貢獻，稱巴倫在競選中協助他贏得年輕族群選票。（圖／達志影像／美聯社）



川普也曾公開感謝兒子的貢獻，稱巴倫在競選中協助他贏得年輕族群選票。巴倫目前就讀紐約大學，且川普透露，兒子在社群策略上提供許多靈感，間接拉抬選情。

川普日前接受《福斯新聞》訪問時表示，兒子巴倫知道哪些人能影響年輕族群，而TikTok確實產生了巨大影響，「我對TikTok有特別的感情，我在年輕選民中領先34個百分點，許多人說TikTok有關鍵作用。」

川普上月簽署行政命令，要求TikTok由美國人持有並掌控，不再受外國敵對勢力控制，隨後更親自在TikTok上傳影片慶祝，直言「我救了TikTok，你們欠我一個大人情」。

他還在影片中笑說，「現在你們看到我坐在橢圓辦公室，也許未來你們當中有人會坐在這張桌子後面，表現得一樣出色。」