地方 地方焦點

桃園「有愛無礙親子泡泡派對」登場　逾千名大小朋友參加好溫馨

▲桃園有愛無礙親子泡泡派對　

▲拿起泡泡槍，大人們秒變孩子王。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「為愛勇敢文教協會」主辦「有愛無礙親子泡泡派對」活動，11、12日於桃園區藝文特區展開，吸引逾千名大小朋友參加。協會理事長李家葓表示，這項活動，今年是第四年舉辦，協會期望透過寓教於樂的方式，讓家長體會「陪伴是孩子成長最珍貴的禮物」。

活動並呼應每年11月「世界早產兒日（World Prematurity Day）」的理念，關注早療兒與身障家庭的支持議題，同時也延伸響應「10月11日國際女孩日」的精神—關心每一個需要被看見的孩子，讓性別平權與家庭照顧並行發展。

李家葓說，活動現場除有泡泡秀、共融闖關、親子律動等節目外，特別設置了「義剪服務」與「免費按摩喘息專區」，讓特兒家長能夠獲得放鬆與支持，12日還有一天活動，歡迎家長帶著孩子一起參加。

▲桃園有愛無礙親子泡泡派對　

▲泡泡池，到處是孩子歡樂聲。（圖／記者楊淑媛攝））

桃園市議會議長邱奕勝表示，「有愛無礙親子泡泡派對」規模逐年擴大、內容更加豐富，足見主辦團隊的用心與市民的熱情支持。他特別肯定張碩芳議員及為愛勇敢文教協會長期推廣「有愛無礙」理念，讓家長與孩子共同感受陪伴與關懷的力量。

國際扶輪八德耀德社社長湯幃皓對於參與活動協辦，能夠在關懷特兒及弱勢孩童權益，盡一分心力，讓更多孩童在各界的愛和關懷長大，也呼應扶輪3502地區今年年度的口號「團結行善」，相當有意義。

▲桃園有愛無礙親子泡泡派對　

▲桃園「有愛無礙親子泡泡派對」登場。（圖／記者楊淑媛攝）

「為愛勇敢文教協會」由市議員張碩芳創會。張碩芳說，她是一個早產兒的媽媽，從孩子出生以來，因身體先天性不足，孩子歷經無數次的大小手術，但我們一直陪伴孩子，而深感為人父母的辛苦。

這次活動集結很多企業的資源，希望吸引年輕父母帶著孩子們出來，會場並有市府婦幼局、衛生局、社會局等局處設置的宣導攤位，提供有關早療、特教等知識、資源，協助家有特兒的父母照顧孩子平安健康長大。

▲桃園有愛無礙親子泡泡派對　

▲桃園「有愛無礙親子泡泡派對」登場。（圖／記者楊淑媛攝）

張碩芳並感謝耀登炳南文教基金會共同主辦，國際扶輪3502地區第12分區社長與社友、桃園在地社福團體及各位志工的熱情協助。台灣房屋公司特別支援帳篷設施，提供民眾舒適遮蔽空間；現場超過1000份「袋鼠驚喜包」麥味登食品等民間團體募資與企業共同響應，象徵社會共好力量的凝聚。

包括：國際扶輪3502地區總監張玉斌、副市長王明鉅、議長邱奕勝、市議員張碩芳、陳韋曄，市府社會局長陳寶民、婦幼局長杜慈容、青年局長侯佳齡、衛生局副局長藍章杰、教育局主任秘書蔡聖賢、桃園區公所副區長邱創正等人士出席活動。

10/10 全台詐欺最新數據

消防員見屍僵女未急救　家屬怒告「提150萬國賠」！判決出爐了

桃園「有愛無礙親子泡泡派對」登場　逾千名大小朋友參加好溫馨

培養第二專長好機會　南投縣推托育人員職業訓練班

南投彩虹織女決賽與國慶焰火同日登場　許淑華、伊林名模走秀代言

2025夢想嘉年華汐止踩街　侯友宜：尊重包容打造共融社會

全國唯一！新北促參考核「特優」3連霸　打造全齡運動城市

新北動保處強化認養醫療支援　高齡犬貓也能安心有依靠

基隆潮嚮漁光市集開跑　海派漁村魅力點亮八斗子

快訊／雲林褒忠鄉國慶連假「送肉粽」！路線曝光

基隆消防入校宣導防火安全　長興國小教師學防災護家園

台南東區店家冰箱起火！　住警器響老闆急報案滅火

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

男連假探母！撞重機衝護欄不治　車轉1圈才停下...驚悚畫面曝

北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息　警上門他秒後悔了

《許願吧，精靈》秀智美貌暴擊！科學減肥「千卡菜單」與424洗臉法公開

國慶連假打卡去！兔兔Q、魯斯佛巨萌氣偶現身　碧潭將有水豚地景

【與死神擦肩而過】鐵捲門整片砸落險成「斷頭台」！　屏東日料店老闆幸運逃劫

何志偉副秘書長八德扶轎祈福　盼每位女孩能自由做自己

何志偉副秘書長八德扶轎祈福　盼每位女孩能自由做自己

今（11）日總統府副秘書長何志偉前往桃園八德景福宮參與大甲媽到桃園的遶境活動，並親自參與扶神轎祈福儀式後，沿途經過桃園民意代表服務處，與桃園市議員黃瓊惠共同祈福，適逢「國際女孩日」，黃瓊惠議員對談，倡議「女孩自由、自信、被善待」理念。

公車站牌「隱藏功能曝光」　秒查餘額、加值！一票人不知

公車站牌「隱藏功能曝光」　秒查餘額、加值！一票人不知

即／桃園莊敬大池驚傳落水！男機車留岸邊　救起無生命跡象　

即／桃園莊敬大池驚傳落水！男機車留岸邊　救起無生命跡象　

桃園《月圓越深情》演唱會　洋溢越南元素

桃園《月圓越深情》演唱會　洋溢越南元素

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金

桃園有愛無礙親子泡泡派對為愛勇敢文教協會

