桃園「有愛無礙親子泡泡派對」登場　逾千名大小朋友參加好溫馨

▲拿起泡泡槍，大人們秒變孩子王。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「為愛勇敢文教協會」主辦「有愛無礙親子泡泡派對」活動，11、12日於桃園區藝文特區展開，吸引逾千名大小朋友參加。協會理事長李家葓表示，這項活動，今年是第四年舉辦，協會期望透過寓教於樂的方式，讓家長體會「陪伴是孩子成長最珍貴的禮物」。

活動並呼應每年11月「世界早產兒日（World Prematurity Day）」的理念，關注早療兒與身障家庭的支持議題，同時也延伸響應「10月11日國際女孩日」的精神—關心每一個需要被看見的孩子，讓性別平權與家庭照顧並行發展。

李家葓說，活動現場除有泡泡秀、共融闖關、親子律動等節目外，特別設置了「義剪服務」與「免費按摩喘息專區」，讓特兒家長能夠獲得放鬆與支持，12日還有一天活動，歡迎家長帶著孩子一起參加。

▲泡泡池，到處是孩子歡樂聲。（圖／記者楊淑媛攝））

桃園市議會議長邱奕勝表示，「有愛無礙親子泡泡派對」規模逐年擴大、內容更加豐富，足見主辦團隊的用心與市民的熱情支持。他特別肯定張碩芳議員及為愛勇敢文教協會長期推廣「有愛無礙」理念，讓家長與孩子共同感受陪伴與關懷的力量。

國際扶輪八德耀德社社長湯幃皓對於參與活動協辦，能夠在關懷特兒及弱勢孩童權益，盡一分心力，讓更多孩童在各界的愛和關懷長大，也呼應扶輪3502地區今年年度的口號「團結行善」，相當有意義。

▲桃園「有愛無礙親子泡泡派對」登場。（圖／記者楊淑媛攝）

「為愛勇敢文教協會」由市議員張碩芳創會。張碩芳說，她是一個早產兒的媽媽，從孩子出生以來，因身體先天性不足，孩子歷經無數次的大小手術，但我們一直陪伴孩子，而深感為人父母的辛苦。

這次活動集結很多企業的資源，希望吸引年輕父母帶著孩子們出來，會場並有市府婦幼局、衛生局、社會局等局處設置的宣導攤位，提供有關早療、特教等知識、資源，協助家有特兒的父母照顧孩子平安健康長大。

▲桃園「有愛無礙親子泡泡派對」登場。（圖／記者楊淑媛攝）

張碩芳並感謝耀登炳南文教基金會共同主辦，國際扶輪3502地區第12分區社長與社友、桃園在地社福團體及各位志工的熱情協助。台灣房屋公司特別支援帳篷設施，提供民眾舒適遮蔽空間；現場超過1000份「袋鼠驚喜包」麥味登食品等民間團體募資與企業共同響應，象徵社會共好力量的凝聚。

包括：國際扶輪3502地區總監張玉斌、副市長王明鉅、議長邱奕勝、市議員張碩芳、陳韋曄，市府社會局長陳寶民、婦幼局長杜慈容、青年局長侯佳齡、衛生局副局長藍章杰、教育局主任秘書蔡聖賢、桃園區公所副區長邱創正等人士出席活動。